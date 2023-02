Управление по делам религий Карагандинского акимата возглавил г-н Сектай и др. назначения в Казахстане

14:29 07.02.2023 Кадровые перестановки

Новые назначения в АДГС, МИИР, АПК, КВГА, акиматах Карагандинской, Костанайской областей, Судебной администрации, НК "КазМунайГаз", НАК "Казатомпром", АО "First Heartland Securities", АО "Батыс транзит"



"Ак Орда", 6 февраля



Распоряжением Главы государства Муксимов Салауат Силибаевич назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.



---



Азамат Бейспеков назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

primeminister.kz, 6 февраля



Постановлением Правительства РК Бейспеков Азамат Омирзакович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

Азамат Бейспеков родился в 1985 году в г. Караганде.

Окончил Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2006 году исполняющим обязанности специалиста таможенного оформления Комитета таможенного контроля РК.

В 2009-2011 гг. - эксперт, гл. эксперт Департаментов индустриальной политики и стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2011-2012 гг. - гл. эксперт Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2012-2015 гг. работал на различных должностях в Центре стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.

В 2015-2020 гг. - консультант, инспектор, заведующий сектором Отдела военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК.

С 2020 по 2022 гг. занимал должность заместителя заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК.

С июня 2022 года и по настоящее время работал руководителем аппарата Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Ранее занимавший этот пост Мурзабаев Ержан Жиксангалиевич освобожден от должности согласно поданному заявлению.



---



В области Абай представили нового руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции

Акимат области Абай, 6 февраля



Им стал Нурлан Кыдырбаев. Представили нового главу ведомства аким области Абай Нурлан Уранхаев и первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Дмитрий Малахов.

Нурлан Уранхаев пожелал Нурлану Кыдырбаеву плодотворной работы в деле противодействия коррупции.

Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Будем работать по превенции в нашей вновь образованной области, как положено – с сохранением общественного порядка и законодательства Республики Казахстан, - отметил Нурлан Уранхаев.

Кроме того, представляя Нурлана Кыдырбаева, выступил и первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Дмитрий Малахов.

По поручению председателя Агентства Олжаса Бектенова, по согласованию с Администрацией Президента, представляю вам руководителя Департамента Антикоррупционной службы Нурлана Кадырбаева, - отметил Дмитрий Малахов.

Нурлан Султанович Кыдырбаев родился 01 мая 1967 года в с. Кандоз Кзыл-Ординской области.

В 1992 году окончил Московский институт инженеров железных дорог и транспорта, в 2001 году - Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясауи.

С 1993 по 2018 годы служил на различных должностях в органах национальной безопасности.

С 2019 по 2022 годы был руководителем Департамента Агентства по г. Нур-Султан.

С 2022 года до настоящего времени занимал пост руководителя Департамента Антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области.



---



Мутиев Маулен Аскарович назначен на должность руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по Атырауской области КВГА МФ PK

КВГА МФ РК, 6 февраля



Приказом и.о руководителя аппарата Министерства финансов Республики Казахстан Мутиев Маулен Аскарович назначен на должность руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по Атырауской области КВГА МФ PK.



---



Назначен новый руководитель аппарата акима Карагандинской области

Акимат Карагандинской области, 6 февраля



Ерлан Сагындыкович Галиев назначен руководителем аппарата акима Карагандинской области. До настоящего назначения он занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области.

Ерлан Галиев родился в Караганде в 1982 году. Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим специалистом Департамента юстиции Карагандинской области, также работал в этом ведомстве главным специалистом, начальником отдела.

С 2008 по 2011 год был заместителем начальника Управления юстиции города Темиртау, заместителем начальника управления юстиции Абайского района Карагандинской области.

Затем работал советником акима города Шахтинска, руководителем аппарата акима города.

С 2015 по 2018 год руководил отделом информационных технологий аппарата акима Атырауской области.

С марта 2018-го и по настоящее время занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области.

У Ерлана Галиева три высших образования: в 2003 году окончил Казахскую государственную юридическую академию; в 2006-м – Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова; в 2012-м – Современный гуманитарно-технический институт. По специальности юрист, магистр права, бакалавр экономики.



---



В Управлении по делам религий Карагандинской области новый руководитель

Акимат Карагандинской области, 6 февраля



Жанболат Ахуанович Сектай назначен руководителем Управления по делам религий Карагандинской области.

Жанболат Сектай родился в 1992 году в Нуринском районе Карагандинской области. У него два высших образования.

На госслужбе с 2013 года. Начинал с должности ведущего специалиста в аппарате акима села Кертинды Нуринского района. В разные годы работал в аппарате акима Нуринского района, руководителем отдела и Центра изучения и анализа проблем межконфессиональных отношений Карагандинской области, главным специалистом Управления по делам религий Карагандинской области, а затем руководителем отдела этого ведомства.

С 2020 по 2022 год возглавлял отдел антитеррористической комиссии в аппарате акима области, с августа 2022 года и до настоящего назначения – организационно-инспекторский отдел.



---



Назначение

Акимат Костанайской области, 6 февраля



С 6 февраля 2023 года на должность заместителя акима по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города Рудный с возложением временного исполнения обязаностей акима города назначен Ионенко Виктор Николаевич.

Ионенко В. Н. имеет огромный опыт работы на различных должностях, начиная от инженера до заместителя акима области. Также был акимом в 3 районах: Денисовский, Мендыкаринский и Карасуский.

Испергенов Куандык Хайдарович освобожден от должности акима города Рудный в связи с переходом на другую работу.



----



Руководитель Судебной администрации Н.Ахметзакиров представил своих заместителей

Пресс-служба Верховного Суда, 6 февраля



Наиль Ахметзакиров представил коллективу Судебной администрации своего первого заместителя Нурсултана Байтилесова, заместителей Елдоса Жумаксанова, Асылбека Мусралинова и Жантемира Шакиева. Они назначены председателем Верховного Суда по согласованию с Администрацией Президента.

Руководитель Судебной администрации акцентировал внимание коллектива на выполнении поставленных перед новым государственным органом задачах.



Из справки.

Нурсултан Байтилесов родился в 1991 году.

Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова по специальности "Правоведение".

Магистр юридических наук.

2009-2015 годы – специалист райсуда г.Астаны, заместитель руководителя канцелярии в Атырауском и Павлодарском облсудах,

2016-2018 годы – руководитель Администратора судов Военного суда,

в 2018 году – Заместитель заведующего отдела международных связей и протокола Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде.

2018-2020 годы – руководитель Администратора судов г.Шымкента,

с 2020 года по настоящее время – заместитель Руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде.

Член Президентского молодежного кадрового резерва.



Елдос Жумаксанов родился в 1979 году.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция", Семипалатинский государственный университет им.Шакарима по специальности "Экономика",

Кандидат юридических наук.

2001-2004 годы – преподаватель Семипалатинского юридического университета,

2004-2006 годы – следователь Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматинской области,

2006-2020 годы – судья Павлодарского городского суда, Восточно-Казахстанского областного суда,

с 2020 года по настоящее время – заместитель Руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде.



Асылбек Мусралинов родился в 1982 году.

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Юриспруденция".

Магистр юриспруденции.

2004-2013 годы – главный специалист в МВД, научный сотрудник, заведующий сектором в Институте законодательства, главный специалист, начальник управления, заместитель директора департамента в Министерстве юстиции,

2013-2019 годы – на различных должностях в Аппарате Сената Парламента,

2020-2021 годы – заведующий Правовым отделом Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде,

с 2021 года по настоящее время – заместитель Руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде.



Жантемир Шакиев родился в 1977 году.

Окончил Павлодарский государственный университет и Казахскую Государственную Юридическую Академию по специальности "Юриспруденция",

2001-2017 годы – на различных должностях в органах прокуратуры Павлодарской области, в Генеральной прокуратуре,

2017-2019 годы – на руководящих должностях в банковских структурах,

2020-2021 годы – председатель ликвидационной комиссии АО "СК Kompetenz",

с 2022 года по настоящее время – Руководитель Управления Департамента финансового мониторинга Агентства РК по финансовому мониторингу.



---



АО НК "КазМунайГаз" сообщает о кадровых назначениях

kmg.kz, 6 февраля



АО НК "КазМунайГаз" сообщает о следующих кадровых назначениях.

Кайрат Сейтмагамбетов назначен на должность директора департамента охраны труда и окружающей среды АО НК "КазМунайГаз". На данной позиции К.Сейтмагамбетов заменил Кайрата Сактаганова, который покинул свой пост в декабре 2022 года.

В предыдущие годы К.Сейтмагамбетов работал региональным менеджером по HSE в компании "СИЧИМ", управляющим директором по ОЗТОС в АО "КазТрансОйл", начальником по производственной безопасности в "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.".



---



АО НК "КазМунайГаз" сообщает о кадровых назначениях

kmg.kz, 6 февраля



АО НК "КазМунайГаз" сообщает о следующих кадровых назначениях.

Генеральным директором АО "Мангистаумунайгаз" назначен Мурат Мустафаев.

Председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев представил М.Мустафаева коллективу предприятия.

До текущего назначения М.Мустафаев занимал должность директора департамента добычи нефти и газа АО НК "КазМунайГаз". Трудовой путь начал оператором по добыче нефти в АО "Южнефтегаз". В разные годы занимал руководящие должности в АО "Тургай–Петролеум"; главного геолога, советника генерального директора, управляющего директора по геологии и разработке, управляющего директора по геологоразведке АО "РД "КазМунайГаз"; генерального директора ТОО "КазНИПИмунайгаз" и ТОО "СП "Казгермунай".

Экс-генеральный директор АО "Мангистаумунайгаз" Даулетжан Хасанов ранее назначен на должность заместителя председателя Правления АО НК "КазМунайГаз".



---



Результаты голосования внеочередного Общего собрания акционеров

kazatomprom.kz, 6 февраля



АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (далее – "Казатомпром" или "Компания") опубликовало результаты заочного голосования по вопросу, включенному в повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров (далее – "ВОСА"), которые были подведены 3 февраля 2023 года в 18 часов 00 минут по местному времени (GMT+6).

На момент проведения ВОСА общее количество размещенных акций составило 259 356 608 штук. Согласно списку акционеров по состоянию на 4 января 2023 года, а также сведениям о собственниках акций, находящихся в номинальном держании, которыми обладают акционеры, общее количество голосующих акций Компании составило 261 943 774 штук. На ВОСА голосовали акционеры и их уполномоченные представители, владеющие в совокупности 197 139 602 простых акций, что составляет 75,26% от общего числа голосующих акций Компании. По вопросу, включенному в повестку дня заседания ВОСА, было проведено голосование акционеров и принято решение.



О составе Совета директоров АО "НАК "Казатомпром"

Решением ВОСА в качестве члена Совета директоров – независимого директора Компании избран Арманбай Жубаев.

Арманбай Жубаев имеет более 10 лет опыта работы в сфере консалтинга, в частности он участвовал в проектах по разработке стратегии, бизнес-планов для привлечения инвестиций, планов повышения операционной эффективности, а также подготовке документов государственного планирования. В разные годы работал директором в компании PricewaterhouseCoopers (Казахстан), старшим менеджером в KPMG (Казахстан), а также в других международных компаниях.

В связи с вышеуказанными изменениями Совет директоров Компании на своем следующем заседании от 16 февраля 2023 года планирует определить обновленные составы комитетов при Совете директоров. Следует также отметить, что с избранием Арманбая Жубаева доля независимых директоров в составе Совета директоров Компании достигла 50%, что положительно скажется на уровне корпоративного управления Компании.



---



Изменен состав Совета директоров АО "First Heartland Securities"

KASE, 06.02.23



АО "First Heartland Securities" (Алматы), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что из состава Совета директоров компании по собственной инициативе исключен Пан Е.В. – член Совета директоров.

С учетом внесенного изменения Совет директоров АО "First Heartland Securities" состоит из четырех человек: Катсу Шигео, Хамзин Р.Н., Азбеков Ж.К., Кабылбаев Д.И.



---



Изменен состав Совета директоров АО "Батыс транзит"

KASE, 06.02.23



АО "Батыс транзит" (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением общего собрания акционеров от 01 февраля 2023 года в состав Совета директоров компании избран Жандосов О.А. – член Совета директоров, независимый директор.

С учетом внесенного изменения Совет директоров АО "Батыс транзит" состоит из пяти человек: Нугыманов Б.Т., Жандосов О.А., Ибрагимов К.Б., Акимбаева А.Е., Анафиянов Р.Б.



---



Изменен состав Правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

KASE, 06.02.23



АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что решением Совета директоров от 23 января 2023 года из состава Правления исключен Мунбаев М.К.

С учетом внесенного изменения Правление АО "Национальная компания "КазМунайГаз" состоит из семи человек: Мирзагалиев М.М., Исказиев К.О., Карабаев Д.С., Абдулгафаров Д.Е., Кайрденов А.К., Закиров Б.К., Лавренов В.С.



---



Романов Р.В. назначен генеральным директором АО "Усть-Каменогорская Птицефабрика"

KASE, 06.02.23



АО "Усть-Каменогорская Птицефабрика" (Восточно-Казахстанская обл.), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением единственного акционера от 30 января 2023 года Романов Р.В. назначен генеральным директором компании. Источник - nomad.su

