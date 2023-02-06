Пояснения Китая насчет аэростата вызвали истеричную реакцию в США

14:32 07.02.2023

Захарова: Пояснения Китая насчет аэростата вызвали истеричную реакцию в США



Россия считает вполне понятными пояснения Китая по поводу аэростата, летавшего над территорией США, но реакцию Вашингтона "иначе как истеричной" не назовешь. Об этом говорится в распространенном сегодня, 7 февраля, комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.



"Полагаем, что данные китайской стороной пояснения насчет вхождения беспилотного аэростата КНР в воздушное пространство США в результате обстоятельств непреодолимой силы вполне достаточные и понятные. Китай в этой непростой ситуации действовал ответственно, чего нельзя сказать об импульсивной реакции Вашингтона и американских СМИ: иначе как истеричной ее назвать трудно",

- подчеркнула дипломат.

Она отметила, что "США продолжают по надуманным поводам, а чаще без них, очернять и демонизировать страны, которые не намерены плясать под их дудку".



Как сообщало EADaily, 2 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что над континентальной частью страны обнаружен "разведывательный воздушный шар". Беспилотный аэростат был сбит 4 февраля силами США у побережья штата Южная Каролина.



МИД КНР заявил, что это китайский аэростат "и его назначение носит гражданский характер - зонд, в частности, используется для метеорологических исследований". Было подчеркнуто, что "из-за сильного западного ветра аэростат потерял контроль и отклонился от заданного курса". В китайском внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление, что данная ситуация привела к тому, что метеорологический зонд оказался в воздушном пространстве США, и выразили готовность поддерживать контакт с американскими властями для урегулирования сложившейся ситуации.