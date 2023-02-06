Бесчестные миграционные баталии Европы, - "Politico"

15:51 07.02.2023

Politico

США



Бесчестные миграционные баталии Европы

Politico: мигранты штурмуют "крепость Европу"



Попытки Евросоюза сформировать общую миграционную политику терпят фиаско, пишет Politico. Лидеры блока играют в игру "разори соседа", а наплыв украинских беженцев обнажил лицемерие властей, которые отнеслись к украинцам совсем не так, как к афганцам и сирийцам.



Пол Тейлор (Paul Taylor)



Вопрос о мигрантах вернулся в повестку дня ЕС, но в нем мало что изменилось.



Париж - Вопрос о мигрантах вернулся в повестку дня ЕС, но в нем мало что изменилось с тех пор, как страны-члены блока в последний раз скрестили шпаги из-за этой проблемы. Любые попытки выработать общую политику по этой теме терпят провал.



Европейские политики до сих пор больше склонны вставать в позы и набирать очки в борьбе друг с другом, стремясь скорее к внутренним преимуществам, нежели к практическим компромиссам, помогающим сформировать совместные подходы. И хотя позиции в большинстве европейских стран ужесточились, а сердца ожесточились, призывы к созданию "неприступной крепости Европы" никак нельзя назвать последовательной политикой.



На саммите, который состоится в четверг и пятницу, лидеры ЕС наверняка снова будут дискутировать по этому вопросу. Но вполне предсказуемый раскол по линиям север-юг и запад-восток уже дает о себе знать.



Датский премьер-министр Марк Рютте, опасающийся поражения на провинциальных выборах, которые пройдут в середине марта, наращивает давление с тем, чтобы запереть мигрантов на юге Европы. Он хочет, чтобы Еврокомиссия следила за выполнением Дублинского регламента. Согласно ему, страны, через которые мигранты попали в ЕС, должны регистрировать их, брать у них отпечатки пальцев, а затем рассматривать заявления на предоставление убежища.



Конечно, это не может понравиться Греции и Италии, поскольку к ним прибывает наибольшее количество мигрантов, бегущих от войн, голода и бедности из стран Ближнего Востока и центральной части Африки южнее Сахары. Рим и Афины уже давно требуют от ЕС большей солидарности и более справедливого распределения нагрузки.



Согласно проекту коммюнике, с которым ознакомились мои коллеги из POLITICO, лидеры ЕС заявят на саммите, что Европа будет использовать "в качестве рычага воздействия все уместные средства, инструменты и механизмы Евросоюза, в том числе, в области развития и торговли, и также визы и возможности легальной миграции", чтобы страны происхождения и транзитные государства возвращали получивших отказ мигрантов.



Попытки применения таких рычагов дали на сегодня ничтожные результаты, и они грозят подорвать репутацию ЕС в Африке. Комиссия предлагает различные способы отправки домой большего количества получивших отказ просителей убежища, однако цифры статистики не внушают оптимизма. В прошлом году выдворили менее четверти мигрантов.



Новый премьер-министр Италии популистка Джорджа Мелони уже спровоцировала кризис в отношениях с Францией в первые недели пребывания в должности, закрыв итальянские порты для судов неправительственных организаций, которые занимаются спасением мигрантов в Средиземном море, и потребовав, чтобы их принимала Франция. Французское правительство скрепя сердце приняло одно судно с беженцами в качестве гуманитарного жеста.



Несмотря на это, итальянская статистика показывает, что за три месяца пребывания Мелони на премьерском посту число прибывающих морем мигрантов продолжало расти. Это говорит о том, что застарелые миграционные проблемы, вызванные климатическими изменениями, конфликтами, голодом и экономическими невзгодами, невозможно решить на скорую руку рассчитанными на броские заголовки эффектными мерами или политической риторикой.



Из "крепости Европы" приходят и другие новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер хочет, чтобы ЕС профинансировал строительство забора на границе Болгарии с Турцией. Однако председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая из одной с Нехаммером Европейской народной партии, отказалась тратить деньги ЕС на стены и заборы, заявив, что это противоречит европейским ценностям.



Лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) тоже внес свою лепту, призвав Германию и Францию, которые оказывают финансовую поддержку гуманитарной работе по спасению беженцев, брать на себя больше ответственности за спасенных мигрантов. Он также потребовал выработать кодекс поведения для судов НКО. Может, под лозунгом "Пусть тонут"?



"Мы слепо сползаем в новый миграционный кризис. Возможности по приему мигрантов через балканские и средиземноморские маршруты полностью исчерпаны, - заявил Вебер изданию POLITICO. - Поскольку ЕС не смог выработать всестороннюю политику после последнего миграционного кризиса 2015 года, этот вопрос оказался под запретом. А теперь он возвращается, причем с новой силой".



Но давайте вспомним, что Европа весьма избирательно подходит к тому, какого рода миграцию считать кризисом, а какую приветствовать с распростертыми объятиями.



В 2022 году границы ЕС пересекли почти 13 миллионов украинцев, бежавших от российского наступления. Их абсолютно правильно приветствовали, принимали и поддерживали, действуя оперативно, масштабно и с исключительной гибкостью, даже предоставив право на работу. Многие потом вернулись домой, но почти пять миллионов украинцев зарегистрировались, желая получить в Евросоюзе временную защиту. Полтора миллиона из них осели в Польше и более миллиона в Германии.



Как сообщает пограничное ведомство ЕС Frontex, за тот же период времени было зарегистрировано 330 тысяч "нарушивших правила" мигрантов из средиземноморского региона и из западной части Балкан. Это 64-процентное увеличение по сравнению с 2021 годом, когда из-за пандемии COVID-19 показатели были низкие. И это самый высокий показатель со времен последней волны миграции, пришедшейся на 2015 год, когда в ЕС хлынул поток беженцев и мигрантов в количестве миллион с лишним человек.



Самое большое увеличение в прошлом году пришлось на западнобалканский маршрут, отчасти из-за того, что Сербия и Босния пускают выходцев из африканских и азиатских стран без виз. Затем многих мигрантов незаконно ввозят на территорию ЕС.



Однако страны Центральной Европы, отказавшиеся в 2015-2016 годах принимать беженцев из Сирии и Афганистана, великодушно размещают у себя украинцев, несмотря на то, что юридические и моральные обязательства Европы по предоставлению убежища людям, бегущим от войны и гонений, запрещают различия по цвету кожи и религиозным убеждениям.



Это не только вопрос нравственности. Это также вопрос экономики и демографии. Многие страны ЕС сталкиваются с нехваткой трудовых ресурсов, что мешает восстановлению экономики после вызванного пандемией спада и создает угрозу росту в долгосрочной перспективе.



В Германии снижается рождаемость и стареет население, а поэтому ей ежегодно нужно 400 тысяч дополнительных работников - в основном чернорабочих и низкоквалифицированных сотрудников. Во Франции сотни тысяч вакансий. Кафе, бары и рестораны закрываются или сокращают рабочий день из-за нехватки персонала. Большинство европейских государств нуждается в социальных работниках и среднем медперсонале, чтобы оказывать медицинские услуги и ухаживать за престарелыми, которых год от года становится все больше.



Нет, ЕС не должен отказываться от попыток взять миграцию под контроль. Бесспорно, бесконтрольность на границах Европы в 2015 году нанесла политический ущерб и стала причиной падения общественного доверия к власти.



Просто мы должны искать практичные и гуманные способы контроля над неизбежными потоками миграции. Не надо играть в политические игры по принципу "разори соседа" и пытаться строить иллюзорные крепости.