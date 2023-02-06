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Global Times: Передача российских активов Украине подорвет доверие к США
15:53 07.02.2023

Global Times
Китай

Передача российских активов Украине подорвет доверие к США
Денежные купюры и монеты

Передача конфискованных российских активов Украине обернется для США большими неприятностями, пишет GT. Она продемонстрирует грабительский характер американской власти и нанесет сокрушительный удар по долларовой гегемонии.

Как сообщают американские средства массовой информации, генеральный прокурор США Меррик Гарланд (Merrick Garland) объявил в пятницу о первой передаче Украине средств российского олигарха, которых он лишился из-за санкций. Заявление прозвучало в министерстве юстиции США, куда прибыл украинский генеральный прокурор Андрей Костин. Средства, конфискованные у российского олигарха Константина Малофеева после того, как в апреле ему было предъявлено обвинение в уклонении от санкций, пойдут на оказание помощи Украине.

Американские санкции против России незаконны и являются односторонней акцией, на которую не давала своего разрешения Организация Объединенных Наций. Сейчас Соединенные Штаты передают другим даже личные средства россиян, демонстрируя грабительский и воровской характер своей власти.

Передача средств стала привлекающей широкое внимание политической постановкой, в чем американское правительство хорошо поднаторело. Сумма в 5,4 миллиона долларов для Вашингтона – это не более чем мелкие карманные деньги. Они передают их Украине в виде помощи, а та будет покупать на них американское оружие, подкармливая военно-промышленный комплекс США. Это напоминает о том, как Соединенные Штаты поступили с семью миллиардами долларов замороженных средств центробанка Афганистана. В феврале 2022 года американский президент Джо Байден подписал указ о резервировании примерно половины этой суммы для жертв терактов 11 сентября. То есть, США забрали эти деньги себе. Это очень по-американски – своровать деньги, демонстрируя в то же самое время сострадание к другим.

С одной стороны, США наживаются на этом вооруженном конфликте. С другой, они хотят посредством этих военных действий добиться своих геополитических целей. Недавно Соединенные Штаты и некоторые западные страны заявили, что поставят на Украину огромную партию самого разнообразного тяжелого оружия, что несомненно приведет к обострению обстановки. Доцент Школы международных отношений Пекинского университета международных исследований Сюй Лян (Xu Liang) рассказал Global Times, что, передавая средства российского олигарха Киеву, США не ограничиваются военной поддержкой, и распространяют помощь на экономическую сферу. А это можно рассматривать как новый шаг к эскалации напряженности.

"Нельзя исключать, что США передадут конфискованные российские активы украинскому государству. США считают Россию фактически своим врагом в экономической сфере, и поэтому Вашингтон принимает всевозможные меры по оказанию давления на нее", – сказал Сюй.

Научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн (Cui Heng) сообщил Global Times, что американская стратегия максимального давления на Россию осуществляется методом его постепенного наращивания, чтобы иметь больше козырей для торга в ходе российско-украинского конфликта. Цуй отметил, что одна из целей США – подать пример Европе.

Если Европа не последует этому примеру, значит, она ведет себя "неполиткорректно". Когда США сказали, что отправят на Украину танки М1 "Абрамс", Германия, действуя "в тесной координации" с Америкой, решила поставить туда "Леопард 2". По словам Цуй, США надеются, что Европа последует их примеру и передаст российские активы.

Если под давлением США Германия и Франция решат дистанцироваться от России, они лишатся в этом конфликте своей стратегической самостоятельности, заметил эксперт. Председатель Европейского совета Шарль Мишель уже призвал европейские столицы начать переговоры об использовании конфискованных у российского Центробанка 300 миллиардов долларов на восстановление Украины.

Так или иначе, Соединенные Штаты думают только о собственных интересах. В украинском конфликте их цель состоит в том, чтобы ослабить или даже разрушить Россию, лишив ее способности бросить вызов западному миру. Помогая Украине, Соединенные Штаты сужают пространство для переговоров об урегулировании и затягивают конфликт. Европа дорого расплачивается за ослабление безопасности на территории, прилегающей к зоне конфликта, а США получают от этого немалую выгоду и продвигаются к своей цели: укрепить возглавляемый ими миропорядок и сохранить собственную гегемонию.

Очевидно, что Соединенные Штаты не желают тратить на этот конфликт ни единого цента. Сюй полагает, что в перспективе решение Америки передать российские активы Украине обернется для США большими неприятностями. Такие действия Вашингтона показывают, что из-за проблем в международных отношениях он может лишить любого человека его средств, хранящихся в США. Это существенно подорвет доверие к Соединенным Штатам, и многие страны из незападного лагеря ускорят процесс "дедолларизации". Это станет сокрушительным ударом по "долларовой гегемонии" США и может положить ей конец.

Источник - ИноСМИ
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