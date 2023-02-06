Кто "кормит" Казахстан? Региональный разрез

15:54 07.02.2023

Кто кормит Казахстан: какие регионы лучше и хуже всех "финансируют" страну



Обычно считается, что в стране есть четыре региона-донора, которые кормят весь Казахстан своими налогами. Все остальные просто нахлебники.



Но вот данные Комитета госдоходов говорят, что все не так просто.



Кто же доноры? Обычно это Алматы (четверть бюджета страны!), Астана, Атырауская и Мангыстауская области. Это четыре региона, которые дают больше всех налогов в государственный бюджет.



На самом деле все проще: эти четыре региона – чистые доноры. И обнаружить их просто: открываешь закон "О республиканском бюджете", находишь статью № 5. Там написано, что республиканский бюджет изымает 490 млрд тенге из бюджетов следующих регионов:



Атырауской – 221 млрд тенге;

Алматы – 211,5 млрд тенге;

Мангистауской – 19,5 млрд тенге;

Нур-Султана – 38,5 млрд тенге.



Как видно, доноры разбиваются на две группы: Алматы и Атырауская области дают больше 400 млрд тенге, а Астана и Мангыстау – 60 млрд тенге.



А другие что, только получают? Совсем нет.



В законе "О бюджете" сказано, что из центра в области идут субвенции. Всего 2 трлн 125 млрд тенге. Больше всех получили Туркестанская (402 млрд) и Жамбылская области (194 млрд). Меньше всех – Западно-Казахстанская (76 млрд) и Павлодарская (52 млрд) области.



Почему такое расхождение?



Бюджетная система Казахстана устроена таким образом, чтобы размазать ровным слоем все деньги, которые зарабатывает страна за год. Главный критерий – создание примерно одинаковых условий для жизни на всей территории Казахстана. Понятно, что все идет от человека: если у вас живет миллион человек, то ваша область получит из области больше, чем соседи, которых всего 200-300 тысяч.



Население Туркестанской области – 2 миллиона 100 тысяч человек.



Население Павлодарской области – 755 тысяч человек. В три раза меньше.



Есть еще один фактор, который надо учитывать: сколько зарабатывает область? И здесь разница бывает очень большой.



В прошлом 2022 году Павлодарская область дала 591 млрд тенге налогов. Весь двухмиллионный Юг – 478 млрд тенге. Если пересчитать на человека, то в среднем павлодарец работает (и приносит налоги государству!) в 3,5 раза эффективнее, чем житель Туркестана. Как-то сразу меркнет образ южан как самых движняковых и предприимчивых людей в стране. У себя дома они как-то подозрительно мало зарабатывают. Или, это может говорить, что именно на юге процветает теневая экономика.



В прошлом году области получили столько налогов:



Сразу бросается в глаза, что регионы делятся на три четкие группы: богатые, бедные и середняки.



Эта же группировка в целом сохраняется, если посмотреть, какую долю собранных налогов центр изымает из регионов.



Максимально деньги изымают из богатых регионов: Алматы, Атырау, ЗКО и Астаны. Но и бедные регионы тоже участвуют в наполнении бюджета страны.



Здесь снова выделяются два региона: СКО и Жамбылская область. Видно, что они зарабатывают меньше всех. Поэтому и платят в центр меньше всех. КГД показывает, что эти два региона самые бедные. Бюро национальной статистики тоже считает, что здесь живут самые бедные люди.



Примерно это же показывают и бюджеты самих регионов:



Бюджет, млрд тенге

Туркестанская - 1 220

Алматы - 1 040

Астана - 889

Атырауская - 630

Жамбылcкая - 607

Шымкент - 560

Акмолинская - 472

Кызылординская - 472

Павлодарская - 418

Актюбинская - 402

Костанайская - 395

СКО - 385

ЗКО - 350

Мангыстау - 302



Если же сравнить сумму налогов, которые собирают в регионах и размер их бюджетов, то получается совсем интересная картина: только одна область живет на свои. Это Костанайская область. Иначе говоря, она способна обеспечить себе нормальный уровень жизни без помощи центра.



Семь областей отдают большую часть денег в центр. Они питают республиканский бюджет: к богатым теперь можно причислить Актюбинскую, Павлодарскую и Западно-Казахстанскую области.



Остальные шесть регионов - это чистые потребители. К беднейшим можно отнести теперь Акмолинскую, Кызылординскую, Туркестанскую области и Шымкент. И это очень странно. Первые две области всегда были промышленными. Кызылординская область очень сбалансированная: здесь и нефть добывают, и сельское хозяйство развито.



Остальные или отдают большую часть собранных налогов в бюджет страны, или полностью зависят от помощи центра.



% бюджета от всех поступлений

Жамбылcкая - 331

Туркестан - 255

СКО - 251

Кызылорда - 228

Акмолинская - 143

Шымкент - 127

Костанай - 99

Актюбинск - 75

Павлодар - 71

ЗКО - 67

Мангыстау - 55

Астана - 43

Атырау - 27

Алматы - 25



Если поделить бюджет области на число жителей, то получается размер расходов, какой стремятся дать всем регионам: это примерно 500-550 тысяч тенге. Это нормальный размер расходов на одного человека.



Как быстро померк сумасшедший бюджет Алматы! Оказывается, на свое развитие крупнейший город страны может потратить меньше, чем дотационная Жамбылская область. Или промышленная Павлодарская.



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В чем залог благополучия регионов? Прежде всего в наличии промышленности. Любой - добывающей или перерабатывающей.



Село в Казахстане до сих малорентабельно. И недооценено. В принципе, это и понятно: более 30 процентов трудоспособных казахстанцев, работающих в АПК, производят только 5 процентов национального продукта. И если посмотреть по самой аграрной области страны – Туркестанской – то появление в любом сельском районе промышленного предприятия, даже небольшого, резко повышает сбор налогов.



Все бедные области – аграрные. Все богатые области – промышленные.



Исключение – Костанайская область и Алматы. Первая - аграрно-индустриальный регион, достаточно сбалансированный. Вторая - промышленный, финансовый, торговый и сервисный центр страны. Тут полей и пастбищ нет.



Это видно и по структуре налогов. Две главные статьи доходов в беднейшей Жамбылской области - "Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты и социальный налог" (33 млрд тенге) и социальный налог (26 млрд тенге). Есть подозрения, что большую часть из них составляют налоги с зарплат бюджетников. То есть центр помогает региону дважды: сначала напрямую, через дотации, потом косвенно, через выплаты учителям, врачам и чиновникам.



А вот в Павлодарской области два главных налога - КПН с крупного бизнеса (155 млрд тенге) и налог с производства бензина (106 млрд тенге). ГСМ - товар подакцизный, поэтому с него берут повышенный налог.



Изменение в структуре налогов, кстати, можно использовать при оценке работы акимов. Эти цифры достоверны. Они точно отражают, как развивается экономика в областях: попробуй, обмани налоговиков! Но почему-то в доступных рейтингах акимов налоги упоминаются вскользь. В основном там говорят о койках в больницах, школьных местах, длине дорог, количестве трудоустроенных. Все это можно подтянуть за счет денег из центра. То есть это показатель, скорее, политический: чем больше вес акима, тем больше он сможет притянуть в регион денег из центра.



Автор: Адил Урманов

Инфографика Айгуль АКЫБАЕВОЙ