Из-за землетрясения Турция сдвинулась на 3 метра

16:04 07.02.2023

Из-за землетрясения в Турции литосферные плиты сдвинулись на 3 метра



Екатерина Волкова



Президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони заявил, что из-за землетрясения в Турции литосферные плиты сдвинулись на 3 м. Об этом он рассказал газете Corriere della Sera.



По словам ученого, Аравийская литосферная плита сдвинулась на 3 м на северо-восток-юго-запад по отношению к Анатолийской литосферной плите. При этом общая величина разлома составила минимум 150 км.



"Мы говорим о структуре в пограничной зоне между этим миром, Аравийской плитой, и Анатолийской плитой ... все произошло за несколько десятков секунд", - пояснил Дольони.



Фактически, добавил ученый, Турция сдвинулась по отношению к Сирии. Он добавил, что невозможно предсказать, когда закончатся серии афтершоков. По словам Дольони, пока накопленная энергия не будет высвобождена, явление не остановится.



В Центральной Турции во вторник произошло третье землетрясение магнитудой 5,6. По последним данным, три землетрясения и несколько десятков афтершоков унесли жизни более четырех тысяч жителей Турции и Сирии.



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Невероятное геологическое событие: Турция сегодня сдвинулась на три метра

Источник: https://rua.gr/



Автор Павел Онойко



Невероятное геологическое событие произошло сегодня в Турции после смертоносного землетрясения 7,7 баллов по шкале Рихтера, которое "встряхнуло" малоазиатский полуостров: вся страна сдвинулась на три метра.



Об этом пишет в своих заявлениях итальянский профессор Карло Дониоли, президент Национального института геофизики и вулканологии, заявляя об "огромном событии всемирного масштаба", подчеркивая, что "то, что мы называем Аравийской плитой, переместилось примерно на 3 метра в северо-восточном направлении и в юго-западном направлении по отношению к Анатолийской плите".



"Мы говорим о структуре в пограничном регионе между этим миром, Аравийской плитой и Анатолийской плитой", - добавил он.



При этом стоит отметить, что обычно геологическое движение по площади составляет 2-3 миллиметра год. Иногда, после сильных землетрясений, плиты могут передвинуться на 3-30 см., как, например, город Ликсури на Кефалонии передвинулся на 20 см.



Из имеющихся у нас оценок, которые постепенно уточняются, мы знаем, что разлом активизировался не менее, чем на 150 километров со смещением до 3-х метров и более. Все произошло в течение нескольких десятков секунд, вызвав это землетрясение магнитудой 7,8-7,9 по шкале Рихтера, землетрясение, называемое мегаземлетрясением, - сказал он. - Мы говорим о непрерывном движении, плоскость разлома сильно наклонена, и во время события мы наблюдаем горизонтальное смещение двух сторон разлома. Две литосферные плиты двигались относительно друг друга. Другими словами: это как если бы Турция сместилась по отношению к Аравийской плите на юго-запад".



Насколько эта информация верна, вопрос. Вполне возможно, что итальянский сейсмолог погнался за сенсацией...