Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 4,5 тыс., еще 26,7 тыс. пострадали

20:13 07.02.2023

При землетрясении в Турции погибли 4,5 тыс. человек, еще 26,7 тыс. пострадали



Число жертв землетрясения в Турции выросло до 4544 человек, сообщает CNN Turk со ссылкой на главу департамента Управления по чрезвычайным ситуациям Орхана Татара. Еще 26 721 получили ранения.



По данным властей, в результате стихийного бедствия разрушено 5775 зданий, передает Haberturk. Президент Руджеп Тайип Эрдоган ранее сообщал, что из-под завалов спасены более восьми тысяч человек. По его словам, в зоне бедствия уже работают 53 тыс. спасателей.



Турецкий лидер объявил о введении трехмесячного режима чрезвычайного положения в десяти пострадавших провинциях.