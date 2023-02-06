В Латвии горит поставлявшее дроны на Украину предприятие

20:25 07.02.2023

LSM: В Латвии загорелось поставлявшее дроны на Украину предприятие

Причины пожара пока неизвестны, в компании сообщили, что производству нанесен большой ущерб



В Латвии загорелся один из корпусов предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов, принадлежащего компании Edge Autonomy, передает LSM. В компании подтвердили, что возгорание произошло на производственном объекте.



Местных жителей просят держаться подальше от дыма из-за угрозы отравления вредными веществами.



На месте возгорания работают 50 пожарных, задействованы девять автоцистерн, три автолестницы, а также команда спасателей из рижского аэропорта. Заместитель директора Edge Autonomy Янис Вилманис сообщил, что пожар причинил крупный ущерб, однако точные его масштабы пока неизвестны, передает Delfi.



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Политика



Предприятие Edge Autonomy является одним из ведущих производителей дронов в Латвии, продукция компании, произведенная в Латвии, поставлялась в том числе на Украину для использования в армии. Ранее компания выразила готовность поставлять свою продукцию на Украину в рамках проекта платформы Ziedot.lv, собирающей пожертвования населения. Она уже закупила помощь для ВСУ на сумму более €16 млн.



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