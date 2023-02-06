Китай может оставить Европу без газа следующей зимой, - СП

20:35 07.02.2023

Китай может оставить Европу без газа следующей зимой

Европейцам удалось пройти отопительный период благодаря теплой погоде и СПГ, но в 2023-м их может ждать сюрприз

Анна Седова



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Александр Фролов Игорь Юшков

В следующем отопительном сезоне Европе будет очень трудно пополнять запасы газа без поставок из России, пишет японское издание Nihon Keizai. По мнению автора Кэна Кояма, хотя эту зиму Европа прошла относительно легко, в 2023 году ситуация на энергетическом рынке будет непредсказуемой, и расслабляться европейцам не стоит.



"В будущем запасы будут истощаться, и без российского газа будет трудно пополнить их на следующую зиму", - пишет обозреватель.



Он подчеркнул, что между странами-потребителями возникнет конкуренция за дополнительные поставки СПГ, и в итоге цены на энергоносители могут снова вырасти и потянуть за собой нефтяные котировки.



Нужно отметить, что цены на газ в Европе начали расти еще до спецоперации, осенью 2021 года, что было вызвано просчетами в энергетической политике ЕС, в частности, ставкой на слишком быстрый энергопереход. После начала спецоперации цены пошли вверх еще быстрее и в моменте превышали 2000 долларов за тысячу кубометров. Тем не менее, несмотря на санкции европейцы далеко не сразу отказались от российского газа, а, напротив, продолжали активно закачивать его в подземные газохранилища, что позволило наполнить их на 90% и выше.



Лишь после того, как запасы стали существенными, началось сокращение российских поставок, например, прекратил работу газопровод "Ямал-Европа" из-за того, что Польша национализировала компанию-оператора. Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" осенью 2022-го стал самым сильным ударом по российским поставкам, которые теперь идут в Европу только по украинскому маршруту в объеме примерно 35−40 млн. кубометров в сутки.



В начале февраля пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что Европа снизила зависимость от российского газа с 40% в начале 2022 года до 8%, переориентировавшись на поставки сжиженного газа и сократив собственное потребление. В целом нужно признать, что апокалиптичные прогнозы о замерзающей Европе этой зимой не сбылись, как благодаря активному заполнению подземных хранилищ и покупке СПГ, так и из-за на редкость теплых температур. По состоянию на 26 января запасы в ПГХ сократились всего до 76%, что почти на 20% выше средних показателей на ту же дату.



Тем не менее, такие результаты не обошлись для Европы без потерь. Аналитики Bloomberg подсчитали, что сокращение потребления российского газа в 2022 году и его замещение стоили европейским странам как минимум одного триллиона долларов. Кроме того, многим предприятиям пришлось значительно сократить объем потребления газа, а, значит, и объемы производства. Наконец, опрошенные "СП" аналитики считают, что японское издание поднимает вполне резонный вопрос - если этой зимой благодаря ряду факторов европейцам удалось не проиграть в "газовой войне", то следующей зимой победа вовсе не гарантирована.



- Европейцам в 2023 году будет легче, чем ожидалось, по двум причинам, - поясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. - Во-первых, это сверхтеплая зима. Во многих странах Европы вообще не было температуры ниже нуля, и до конца отопительного сезона, скорее всего, уже не будет. В том же Берлине на Новый год было +15. Соответственно, потребление газа на отопление этой зимой было очень небольшим, поэтому остатки в подземных хранилищах будут значительными. Значит, в 2023 году нужно будет закупать мало сырья для того, чтобы закачивать его в ПГХ. Это самый позитивный фактор для Европы.



Второй относительно позитивный фактор в том, что европейцы в принципе сократили потребление газа. Частично они вернулись к углю, хотя эта история временная, климатологи наверняка будут давить на правительства, чтобы они отказывались от этого вида топлива.



Но в ближайшие годы мы увидим "ренессанс" угля. Кроме того, в Европе в определенной степени идет деиндустриализация. Многие промышленные предприятия сократили потребление за счет снижения производства продукции, какие-то заводы вообще закрылись. Суммарный объем потребления в Европе снизился, поэтому им нужно меньше газа в принципе, а, значит, готовиться к следующему отопительному сезону будет проще. Но есть и несколько факторов, которые играют против европейцев



"СП": - Какие?



- Главный фактор - возвращение Китая к нормальному ритму жизни и развитию экономики. Китайское руководство явно обеспокоилось тем, к чему приводят ковидные ограничения. С одной стороны, людей болело немного, но с другой, постоянные локдауны сильно ударили по экономике, которая начала тормозить. Поэтому они поменяли стратегию и ослабили ограничения. Число заболевших, может, и увеличивается, но локдаунов нет, значит, товары перемещаются, люди ходят на работу, экономика растет. А, значит, Китай будет наращивать объем потребления энергии и газа в частности. Вполне возможно, он будет перетягивать на себя те объемы СПГ, которые были направлены в Европу в 2022 году. Риск для Европы - конкуренция со стороны Китая, который может начать перекупать сжиженный газ. Объемов Европе может не хватить либо же придется платить за них все больше и больше, чтобы соперничать с КНР.



Еще одна проблема для Европы в том, что все первое полугодие из России приходили нормальные объемы газа, а в 2023 году даже возможности нарастить поставки российского газа нет. Поэтому если СПГ уйдет, никаких альтернатив у Европы больше не будет. Кроме России трубопроводный газ поставить просто некому, а в наших двусторонних отношениях масса проблем, поэтому договориться о чем-то будет сложно. Так что несмотря на большие запасы у Европы довольно напряженная ситуация. Что будет следующей зимой непонятно, у них есть как плюсы в подготовке к отопительному сезону, так и минусы.



Аналогичного мнения придерживается заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.



- С одной стороны, в Европе падает спрос на газ. В течение 2022 года он, по предварительным данным, снизился на 60 млрд. кубометров. С другой стороны, за тот же год в ЕС примерно на 40 млрд. м. куб. выросли поставки сжиженного природного газа без учета реэкспорта из Великобритании. На первый взгляд, проблем вроде бы нет. Спрос снизился, СПГ приходит, берите его у Норвегии, Алжира и даже России и закачивайте в подземные хранилища.



Но вопрос, который сейчас поднимают японцы, озвучивается весь последний месяц. Он связан с тем, что нет однозначных данных и понимания того, сохранятся ли текущие поставки СПГ на европейский рынок после того, как Китай ослабит свои ковидные ограничения. Объем предложения СПГ в 2023 году по прогнозам вырастет только на 10 млрд. кубов.



А я подчеркнул, что из 40 миллиардов дополнительных объемов примерно половина была перенаправлена именно с китайского рынка, который минимизировал свое потребление. Всего ЕС в виде СПГ получил примерно 120 млрд. кубометров газа. Но сейчас Китай будет наращивать свое потребление, и никаких гарантий, что все эти объемы останутся на европейском рынке, нет.



Кроме того, в первом полугодии 2022-го Европа не испытывала никакого дефицита российского газа, а, напротив, активно использовала его для наполнение своих ПГХ. Поэтому вопрос простой: "Сможете ли вы точно так же наполнять свои хранилища без российского газа, особенно если Китай и Азия начнут переманивать СПГ?"



Поэтому риски у Евросоюза есть. Но, как показали события конца 2021-2022 годов, у Европы всегда есть прекрасный метод, который позволяет ответить на любые ценовые вызовы или проблемы дефицита - она может просто сократить спрос. Так что не нужно переживать за Европу, она точно не замерзнет, просто будет потреблять меньше газа. Нет потребителя - нет проблем.