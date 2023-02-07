Зеленский назначил новых глав СБУ и МВД

21:53 07.02.2023

Рада назначила новых глав СБУ и МВД

07.02.2023 Влад Николаев



Верховная Рада утвердила кандидатуру генерала Василия Малюка на должность главы Службы безопасности Украины. За назначение проголосовали 324 депутата, из них 226 от фракции "Слуга народа". Однако фракции сразу двух партий, "Европейская солидарность" и "Голос", проигнорировали голосование и не стали поддерживать кандидатуру Малюка.



На голосовании присутствовал президент Украины Зеленский, который похвалил претендента за "противодействие агрессии, возвращение и освобождение" украинских боевиков:

"Учитывая такой результат и пройденную проверку полномасштабной войной, считаю его назначение вполне оправданным. Мы осуществляем кадровые изменения в сфере безопасности, чтобы усилить оборону".



Зеленский заявил, что "некоторые из операций СБУ изменили ход войны".



"Нанесены удары по внутреннему врагу…Удалось построить систему защиты от вражеских спецопераций. Такой курс мы должны продолжать…Считаю его назначение полностью оправданным".



По словам украинского президента, киевский режим "осуществляет кадровые и институциональные шаги на разных уровнях в сфере обороны и безопасности, способные усилить позиции Украины".



"Для каждого такого шага – кадрового или институционального – происходит необходимое информирование. На том уровне, на котором принимаются решения. И я благодарю всех, кто поддерживает государство".



В ответ Малюк заявил, что он "военный и всю жизнь посвятил защите страны". "Будет очищение службы от предателей. Особый акцент – борьба с коллаборантами на всех уровнях".



Напомним, что Малюк временно исполнял обязанности главы СБУ с 18 июля 2022 года после отстранения и последующего увольнения Ивана Баканова с должности. Ранее, 28 февраля 2022 года, Малюк был назначен на должность заместителя главы СБУ, куда перешел с должности заместителем министра внутренних дел.



Сегодня Верховная Рада утвердила также и.о. главы МВД Игоря Клименко в должности министра внутренних дел.



Его кандидатуру представлял премьер-министр Денис Шмыгаль в отсутствие президента. Представление о назначении Клименко внес в Раду накануне украинских премьер. Сегодня комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал эту кандидатуру и рекомендовал парламенту назначить Клименко на должность министра внутренних дел Украины.



Отметим, что генерал полиции первого ранга Клименко был назначен и.о. министра после гибели главы МВД Дениса Монастырского 18 января в авиакатастрофе в Броварах. До этого, с 25 сентября 2019 по 20 января 2023 года, он возглавлял Национальную полицию Украины.