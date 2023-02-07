 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 07.02.2023
23:51  Меняем Пылдырак на Гавасай... Узбекистан и Киргизия приступили к демаркации госграницы
21:53  Зеленский назначил новых глав СБУ и МВД
20:54  "Я купила дочери могилу, а не дом": Истории погибших и чудом выживших при землетрясении в Турции
20:35  Китай может оставить Европу без газа следующей зимой, - СП
20:25  В Латвии горит поставлявшее дроны на Украину предприятие
20:13  Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 4,5 тыс., еще 26,7 тыс. пострадали
20:10  Парламент Индонезии ввел уголовное наказание за секс до свадьбы

16:04  Из-за землетрясения Турция сдвинулась на 3 метра
15:54  Кто "кормит" Казахстан? Региональный разрез
15:53  Global Times: Передача российских активов Украине подорвет доверие к США
15:51  Бесчестные миграционные баталии Европы, - "Politico"
14:32  Пояснения Китая насчет аэростата вызвали истеричную реакцию в США
14:29  Управление по делам религий Карагандинского акимата возглавил г-н Сектай и др. назначения в Казахстане
14:14  Январские подвижки в Узбеикстане: создание "суперведомств", - И.Арбышев
14:12  Лук в Казахстане по 400 тенге. Во всем виноваты дунгане? - А.Урманов
13:55  Казахстанские хлопкоробы оказались на грани разорения из-за долгов предприятий-переработчиков
12:03  Артемовск. Командир ЧВК "Вагнер" Пригожин лично утюжит позиции врага на СУ-24
11:59  Донбассфронт. Под Кременной снесло жбан (окончательно) автору теории о протоукрах львовскому "историку" Филипчуку
11:52  В штате Нью-Йорк зафиксировано самое мощное за 40 лет землетрясение - магнитудой 3,8
11:48  Израиль, Иран и Россия: деликатные "красные линии", - Зак Баттат
11:39  Утвержден список кандидатов в Парламент Казахстана от правящей партии "Аманат"
10:51  Четверной "тулуп". Фигуристка Элизабет Турсынбаева баллотируется в Алматинский городской маслихат
10:14  Хлорциановые бомбы. Бандеровцы начали применять на фронте химоружие
10:13  Феномен "Мигрирующей столицы", нациестроительство и государственность Казахстана, - Елена Косован
09:29  Толчки в 4,7 баллов на границе Казахстана с Китаем
09:26  Вождь кыргызского племени саяков Н.Мотуев обвинен в очередном изнасиловании. Кастрировать не пробовали?
09:23  Январские ротации в Таджикистане: кадровая встряска, - И.Арбышев
08:20  Москвича-психопата задержали при попытке украсть... тело Ленина из Мавзолея
08:17  Клан Бжезинских видит в Украине новый "Афганистан для русских", - А.Игнатьев
07:14  В Турции продолжаются автершоковые 5-балльные толчки
00:47  Скончался Геннадий Базаров - патриарх кыргызского кино
00:01  Знаменитая крепость в Газиантепе обрушилась в результате землетрясения
Понедельник, 06.02.2023
23:28  Какие регионы пострадали от землетрясения в Турции и Сирии
22:05  Вопросов о степени ответной лояльности Киргизии к России накапливается все больше, - Регнум
21:53  Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии, Европы и США
21:42  Будущее Турции: выборы без выбора, - Сергей Кожемякин
21:39  Россия и внешняя политика Молдавского княжества в XV–XVII вв., - П.Густерин
21:33  Карта землетрясения в Турции и Сирии
21:08  Бишкек пытается найти новую дойную корову. К визиту Жапарова в Тегеран, - В.Панфилова
21:06  Катар улаживает скандал о спонсировании краха кабульской администрации, - Игорь Субботин
18:40  Когда китайцы высадятся на Марс и найдут новое пристанище для человечества, - СП
18:24  Узбекистан решил возобновить работу подземно-спорного газохранилища "Северный Сох" на границе с Кыргызстаном
17:24  Китай показал миру, что Америка вздрогнула. Шокирующее для американцев открытие, - В.Бурт
16:53  В тюрьме умер Полат Шамшетов - осужденный по нукусским событиям сын первого и единственного президента Каракалпакстана
16:49  Аномальные холода попортили запасы продуктов Таджикистана
16:44  Россия пропустит в Германию 20 тыс тонн казахстанской нефти? Заправочку для "Леопардов"
15:16  Толчки продолжают сотрясать Турцию. Число жертв перевалило за 1200, Казахстан посылает своих спасателей
13:06  Два сапога - ... Кулибаевский "Казмунай" договорился с бандеровским "Лукойлом" вместе разрабатывать "Каламкас-Хазар"
12:56  В Бухаре начался 2-й судебный процесс над каракалпакскими бунтарями
12:03  Казахстан законом взялся регулировать майнеров
11:20  НАТО оккупирует Азию. США нужны новые союзники, - В.Скачко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Зеленский назначил новых глав СБУ и МВД
21:53 07.02.2023

Рада назначила новых глав СБУ и МВД
07.02.2023 Влад Николаев

Верховная Рада утвердила кандидатуру генерала Василия Малюка на должность главы Службы безопасности Украины. За назначение проголосовали 324 депутата, из них 226 от фракции "Слуга народа". Однако фракции сразу двух партий, "Европейская солидарность" и "Голос", проигнорировали голосование и не стали поддерживать кандидатуру Малюка.

На голосовании присутствовал президент Украины Зеленский, который похвалил претендента за "противодействие агрессии, возвращение и освобождение" украинских боевиков:
"Учитывая такой результат и пройденную проверку полномасштабной войной, считаю его назначение вполне оправданным. Мы осуществляем кадровые изменения в сфере безопасности, чтобы усилить оборону".

Зеленский заявил, что "некоторые из операций СБУ изменили ход войны".

"Нанесены удары по внутреннему врагу…Удалось построить систему защиты от вражеских спецопераций. Такой курс мы должны продолжать…Считаю его назначение полностью оправданным".

По словам украинского президента, киевский режим "осуществляет кадровые и институциональные шаги на разных уровнях в сфере обороны и безопасности, способные усилить позиции Украины".

"Для каждого такого шага – кадрового или институционального – происходит необходимое информирование. На том уровне, на котором принимаются решения. И я благодарю всех, кто поддерживает государство".

В ответ Малюк заявил, что он "военный и всю жизнь посвятил защите страны". "Будет очищение службы от предателей. Особый акцент – борьба с коллаборантами на всех уровнях".

Напомним, что Малюк временно исполнял обязанности главы СБУ с 18 июля 2022 года после отстранения и последующего увольнения Ивана Баканова с должности. Ранее, 28 февраля 2022 года, Малюк был назначен на должность заместителя главы СБУ, куда перешел с должности заместителем министра внутренних дел.

Сегодня Верховная Рада утвердила также и.о. главы МВД Игоря Клименко в должности министра внутренних дел.

Его кандидатуру представлял премьер-министр Денис Шмыгаль в отсутствие президента. Представление о назначении Клименко внес в Раду накануне украинских премьер. Сегодня комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал эту кандидатуру и рекомендовал парламенту назначить Клименко на должность министра внутренних дел Украины.

Отметим, что генерал полиции первого ранга Клименко был назначен и.о. министра после гибели главы МВД Дениса Монастырского 18 января в авиакатастрофе в Броварах. До этого, с 25 сентября 2019 по 20 января 2023 года, он возглавлял Национальную полицию Украины.

Источник - anna-news.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675795980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате пройдут Парламентские слушания "Эффективная региональная политика – основа устойчивого социально-экономического развития страны"
- Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
- Кадровые перестановки
- Широко раздвинув горизонты
- Планы на прекрасное будущее Миннацэкономики Казахстана отодвинуло с 2025 года на 2029-й
- Правительственная группа встретилась с владельцами тепличных хозяйств Туркестанской области
- Серик Жумангарин встретился с руководителем Wildberries Татьяной Бакальчук
- Организаторы финансовой пирамиды в Актобе промышляли перекупом автомашин, скупая в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной стоимости
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  