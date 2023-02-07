 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Меняем Пылдырак на Гавасай... Узбекистан и Киргизия приступили к демаркации госграницы
23:51 07.02.2023

07.02.2023 Влад Николаев

Узбекистан и Киргизия приступили к демаркации госграницы
Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Алоев сообщил, что после того, как Ташкент и Бишкек завершили процесс делимитации границы, стороны сразу же перешли к ее демаркации. По его словам, уже состоялась первая встреча рабочих групп двух стран по этому вопросу, ведутся переговоры. Вторую встречу стороны собираются провести в самое ближайшее время. Алоев подчеркнул, что составлен график встреч на 2023 год.

Узбекистан и Киргизия заявили о завершении процесса делимитации границы в конце января этого года. Стороны обменялись ратификационными грамотами. 27 января президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Киргизии Садыр Жапаров по итогам переговоров в Бишкеке подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Также стороны обменялись более чем 25 двусторонними документами.

Среди них протокол об обмене ратификационными грамотами договора между Узбекистаном и Кыргызстаном об отдельных участках узбекско-киргизской государственной границы. Отметим, что парламенты двух стран ратифицировали этот договор и соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища 17 ноября 2022 года, а ранее, 14 ноября эти документы ратифицировала законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана.

Примечательно, что президент Садыр Жапаров выступая на заседании парламента, назвал "историческим" день подписания соглашений, днем "когда должна быть поставлена точка в нерешаемом долгие годы пограничном вопросе между Кыргызстаном и Узбекистаном". Однако подписанию документов предшествовали акции экоактивистов и политиков, выступавших против передачи территории воды Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Из-за массовых протестов власти страны задержали около 20 политиков и экологов.

Отметим, что в соответствии с соглашением Узбекистан получит 4485 гектаров территории, Киргизия - 19699 гектаров. Так, Бишкек получил местность Гавасай - 12 949 га, село Кок-Серек Ала-Букинского района - 105 га, село Баястан Ала-Букинского района - 212 га, гора Унгар-Тоо - 35 га, село Ак-Таш Кара-Суйского района - 100 га, село Кара-Белес Ала-Букинского района - 25 га (ранее были у Узбекистана), часть канала Шарихан-Сай - 19,5 га (начало канала в 19,5 га у Узбекистана), Сузакский район - 500 га дополнительно, Узгенский район - 500 га дополнительно, Орто-Токойское водохранилище в Ала-Букинском районе - 1 009,5 га (полностью), села Кок-Серек, Биринчи Май Ала-Букинского района - 1 307 га, местности Аэропорт, Жетиген, Кербен Аксыйского района - 571 га, село Шамалды-Сай Ноокенского района - 1 088 га, Араванский район - 148 га, местности Кок-Талаа, Пылдырак Кадамджайского района - 1 013 га.

Кроме того, в рамках этих договоренностей жители села Барак - киргизский эксклав в Узбекистане - переселятся в Киргизию и село обменяют на 208 гектаров земли.

Источник - anna-news.info
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