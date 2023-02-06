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США и Британия создают антикитайское НАТО, - Геворг Мирзаян
00:12 08.02.2023

Геворг Мирзаян

США и Британия создают антикитайское НАТО

Соединенные Штаты после нескольких промахов вновь приступили к сколачиванию антикитайского альянса в Индийском и Тихом океанах. В этот раз все вроде бы складывается удачно. Британия возвращается к имперской политике "к востоку от Суэца", для потенциального азиатского НАТО есть основа: военный союз AUKUS - англосаксонский блок Вашингтона, Лондона и Канберры. Главные кандидаты в альянс, лидеры региона Япония и Индия, все более опасаются Китая. Что может пойти не так?

Никогда еще в новейшей истории отношения Британии и ее бывшей колонии Австралии и не были столь тесными, как за последние восемь лет. С таким утверждением в понедельник выступила лондонская The Daily Telegraph, приведя в подтверждение создание в сентябре 2021 года военно-политического пакта AUKUS (Австралия - Великобритания - США) и "обязательство Лондона "склонить" свою внешнюю политику и политику безопасности в сторону Индо-Тихоокеанского региона". Если с 1970-х годов, с момента вступления Британии в Европейское сообщество, Лондон сворачивал свою имперскую политику "к востоку от Суэцкого канала", то теперь мы наблюдаем обратный процесс, полагает The Telegraph. В минувшую пятницу Британия сделала шаг к превращению оси Вашингтон - Лондон - Канберра в нечто большее.

Глава комитета по обороне палаты общин Тобиас Эллвуд предложил расширить AUKUS за счет подключения Индии и Японии и в целом превратить тройственное объединение в индо-тихоокеанский аналог НАТО.

Инициатива британского парламентария появилась синхронно с публикацией токийской "Санкэй симбун": США в рамках "поддержки" Японии прорабатывают возможность развертывания американских ракет средней дальности. Сообщается, в частности, о новых гиперзвуковых ракетах LRHW и крылатых Tomahawk наземного базирования. Как отмечает "Российская газета", в качестве одного из мест размещения ракет называют остров Кюсю - географически близкий к Китаю, главному геополитическому оппоненту Японии. И добавим, главному макрорегиональному сопернику Индии. Как отмечала 3 февраля The Times of India, Нью-Дели за последние пять лет потратил на закупку иностранных вооружений (в том числе американского производства) около 24 млрд долларов. В числе прочего сообщалось о намерении Индии закупить 850 беспилотников для слежения за оперативной обстановкой у границ Китая.

Очевидные опасения Индии и Японии по поводу усиления соседа объективно совпадают с главной (и столь же очевидной) целью Соединенных Штатов - найти эффективный способ для сдерживания, а в идеале ослабления или дезинтеграции КНР. Традиционный триумвират старшего партнера - США и младших, Японии и Южной Кореи, не вполне эффективен. Хотя бы в силу того, что китайцы уже давно превращают Южную Корею в своего экономического и торгового партнера. По данным Федерации корейской промышленности, с 1990 по 2020 товарооборот двух стран вырос в 40 раз при одновременном сокращении южнокорейского экспорта в ЕС, Латинскую Америку и Индию.

Вашингтон уже много лет, как минимум начиная с президентства Барака Обамы, пытаются создать в Восточной Азии взамен упомянутого триумвирата широкую антикитайскую коалицию. Первый такой проект, Транстихоокеанское партнерство, которое продвигал Обама (по сути, торговое соглашение с рядом стран региона, которое частично изолировало китайскую экономику и заставляло китайцев играть по американским правилам в вопросах региональной торговли) было похоронено Дональдом Трампом под лозунгом необходимости защиты интересов американского бизнеса.

Четырехсторонний форум QUAD (созданный при Джордже Буше-младшем и включавший в себя США, Индию, Австралию и Японию) оказался более успешным. В 2017 году лидеры четверки договорились более тесно сотрудничать в сфере безопасности - в том числе и для противостояния китайским притязаниям на всю акваторию Южно-Китайского моря.

Наконец, важнейшей США организацией по сдерживанию Китая стал созданный в 2021 году британо-американо-австралийский AUKUS. Страны, собственно, и не скрывали тот факт, что он создается конкретно для военного сдерживания Китая. Сам Пекин называет AUKUS организацией, "провоцирующей военную конфронтацию в регионе".

Пакт, конечно, весьма перспективный и куда более концентрированный, чем условный QUAD. "На данный момент QUAD - неформальный четырехсторонний диалог, который помимо вопросов безопасности включает в себя еще вопросы гуманитарного плана. AUKUS - более формализованный, нацеленный почти исключительно на сотрудничество в сфере безопасности. Но из него в перспективе вполне может вылупиться полноценный альянс", - сказал ИА REGNUM руководитель центра по изучению Индо-Тихоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Однако по сравнению с QUAD у AUKUS есть один важный недостаток - в нем нет местных, региональных государств. США и Великобритания - внешние силы, а Австралия хоть и тихоокеанская, но все-таки не южноазиатская и не восточноазиатская держава. Именно поэтому в AUKUS, по мнению Лондона и Вашингтона, и должны войти лидеры соответствующих частей индо-тихоокеанского региона - то есть Индия и Япония.

"Очевидно было, что такие планы рано или поздно появятся. Вопрос в том, насколько потенциальные члены хотят вступать в AUKUS. Все будет зависеть от того, какие обязательства от них потребуется на себя принять. Если речь только о передаче технологий и данных разведки, то почему бы и нет. Если же от них потребуется участие в антикитайских действиях при возможном нападении на другого члена AUKUS, это будет означать, по сути, вступление в полноценный оборонный альянс", - поясняет Куприянов.

Казалось бы, особых проблем тут быть не должно. Обе страны имеют все основания опасаться китайской экспансии, и обе страны (с учетом их армий и ВВП) внесут важный вклад в укрепление AUKUS в случае его расширения. Согласно рейтингу Global FirePower, индийские вооруженные силы - 4-я по военной мощи армия мира (после вооруженных сил США, России и Китая), японские Силы самообороны - на 8-м месте. По оценкам Всемирного банка и МВФ на 2022 год, Индия и Япония находятся, соответственно, на 3-м и 4-м местах, после Китая и Соединенных Штатов.

Однако по факту все оказывается не так просто. Несмотря на наличие территориального конфликта с Китаем, которое периодически трансформируется в стычки на границе, Индия в AUKUS входить не готова. Премьер-министр Нарендра Моди все последние годы занимался дипломатическим маневрированием, не позволял втягивать себя в какие-либо авантюры, пытался выстроить модус вивенди с китайцами - и не хочет связывать себя обязательствами участвовать в агрессивных планах Великобритании и США против КНР.

"Для Индии это полный разрыв со всей ее предыдущей политикой, которую она проводила с момента провозглашения независимости, и чтобы она на это пошла, должно случиться что-то, что кардинально меняет расстановку сил на доске. Ну, например, столкновение с Китаем с большим числом жертв", - поясняет Куприянов. На сегодняшний день таких столкновений не предвидится - хотя бы потому, что у Индии и Китая есть ядерное оружие, и любое большое боестолкновение на границе может привести к началу ядерной войны. В Нью-Дели и Пекине это понимают, поэтому трезво относятся к интересам друг друга.

Что же касается Японии, то тут у США и Великобритании гораздо больше шансов. Японские власти (в отличие от Индии) не имеют ядерного оружия. Они находятся ближе к Китаю и сильнее зависят от безопасности восточноазиатских торговых маршрутов, которые Пекин собирается взять под контроль. Наконец, японцы гораздо теснее, чем индийцы, интегрированы с американцами - и куда более уверены в том, что без Соединенных Штатов они проиграют в будущей войне с КНР, которую в Токио считают практически неизбежной. Именно поэтому Япония уже заявила, что готова вписаться в, казалось бы, чужие для нее конфликты в Восточной Азии - например, в дело защиты Тайваня от китайского вторжения. И именно поэтому японские власти, можно предположить, дадут добро на вступление в AUKUS, если к ним поступит соответствующее предложение.

Источник - REGNUM
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