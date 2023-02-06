 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 08.02.2023
00:16  Индустриальная война в ХХI веке и болевой порог современного общества, - А.Кривопалов
00:12  США и Британия создают антикитайское НАТО, - Геворг Мирзаян
Вторник, 07.02.2023
23:51  Меняем Пылдырак на Гавасай... Узбекистан и Киргизия приступили к демаркации госграницы
21:53  Зеленский назначил новых глав СБУ и МВД
20:54  "Я купила дочери могилу, а не дом": Истории погибших и чудом выживших при землетрясении в Турции
20:35  Китай может оставить Европу без газа следующей зимой, - СП
20:25  В Латвии горит поставлявшее дроны на Украину предприятие

20:13  Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 4,5 тыс., еще 26,7 тыс. пострадали
20:10  Парламент Индонезии ввел уголовное наказание за секс до свадьбы
16:04  Из-за землетрясения Турция сдвинулась на 3 метра
15:54  Кто "кормит" Казахстан? Региональный разрез
15:53  Global Times: Передача российских активов Украине подорвет доверие к США
15:51  Бесчестные миграционные баталии Европы, - "Politico"
14:32  Пояснения Китая насчет аэростата вызвали истеричную реакцию в США
14:29  Управление по делам религий Карагандинского акимата возглавил г-н Сектай и др. назначения в Казахстане
14:14  Январские подвижки в Узбеикстане: создание "суперведомств", - И.Арбышев
14:12  Лук в Казахстане по 400 тенге. Во всем виноваты дунгане? - А.Урманов
13:55  Казахстанские хлопкоробы оказались на грани разорения из-за долгов предприятий-переработчиков
12:03  Артемовск. Командир ЧВК "Вагнер" Пригожин лично утюжит позиции врага на СУ-24
11:59  Донбассфронт. Под Кременной снесло жбан (окончательно) автору теории о протоукрах львовскому "историку" Филипчуку
11:52  В штате Нью-Йорк зафиксировано самое мощное за 40 лет землетрясение - магнитудой 3,8
11:48  Израиль, Иран и Россия: деликатные "красные линии", - Зак Баттат
11:39  Утвержден список кандидатов в Парламент Казахстана от правящей партии "Аманат"
10:51  Четверной "тулуп". Фигуристка Элизабет Турсынбаева баллотируется в Алматинский городской маслихат
10:14  Хлорциановые бомбы. Бандеровцы начали применять на фронте химоружие
10:13  Феномен "Мигрирующей столицы", нациестроительство и государственность Казахстана, - Елена Косован
09:29  Толчки в 4,7 баллов на границе Казахстана с Китаем
09:26  Вождь кыргызского племени саяков Н.Мотуев обвинен в очередном изнасиловании. Кастрировать не пробовали?
09:23  Январские ротации в Таджикистане: кадровая встряска, - И.Арбышев
08:20  Москвича-психопата задержали при попытке украсть... тело Ленина из Мавзолея
08:17  Клан Бжезинских видит в Украине новый "Афганистан для русских", - А.Игнатьев
07:14  В Турции продолжаются автершоковые 5-балльные толчки
00:47  Скончался Геннадий Базаров - патриарх кыргызского кино
00:01  Знаменитая крепость в Газиантепе обрушилась в результате землетрясения
Понедельник, 06.02.2023
23:28  Какие регионы пострадали от землетрясения в Турции и Сирии
22:05  Вопросов о степени ответной лояльности Киргизии к России накапливается все больше, - Регнум
21:53  Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии, Европы и США
21:42  Будущее Турции: выборы без выбора, - Сергей Кожемякин
21:39  Россия и внешняя политика Молдавского княжества в XV–XVII вв., - П.Густерин
21:33  Карта землетрясения в Турции и Сирии
21:08  Бишкек пытается найти новую дойную корову. К визиту Жапарова в Тегеран, - В.Панфилова
21:06  Катар улаживает скандал о спонсировании краха кабульской администрации, - Игорь Субботин
18:40  Когда китайцы высадятся на Марс и найдут новое пристанище для человечества, - СП
18:24  Узбекистан решил возобновить работу подземно-спорного газохранилища "Северный Сох" на границе с Кыргызстаном
17:24  Китай показал миру, что Америка вздрогнула. Шокирующее для американцев открытие, - В.Бурт
16:53  В тюрьме умер Полат Шамшетов - осужденный по нукусским событиям сын первого и единственного президента Каракалпакстана
16:49  Аномальные холода попортили запасы продуктов Таджикистана
16:44  Россия пропустит в Германию 20 тыс тонн казахстанской нефти? Заправочку для "Леопардов"
15:16  Толчки продолжают сотрясать Турцию. Число жертв перевалило за 1200, Казахстан посылает своих спасателей
13:06  Два сапога - ... Кулибаевский "Казмунай" договорился с бандеровским "Лукойлом" вместе разрабатывать "Каламкас-Хазар"
12:56  В Бухаре начался 2-й судебный процесс над каракалпакскими бунтарями
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Индустриальная война в ХХI веке и болевой порог современного общества, - А.Кривопалов
00:16 08.02.2023

Индустриальная война в ХХI веке и болевой порог современного общества

АЛЕКСЕЙ КРИВОПАЛОВ
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН.

ФЕДОР ЛУКЬЯНОВ
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай". Профессор-исследователь Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВЛЕНО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ "МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ" (РОССИЯ 24)

Курс на поддержку Украины до победы выглядит безальтернативным, а слухи о возможном наступлении России придают дискуссии дополнительную экзальтацию. Понятно, что качество и количество вооружений – крайне важный фактор для исхода боевых действий, но насколько решающий? Об этом Федор Лукьянов поговорил с Алексеем Кривопаловым для передачи "Международное обозрение".

– Пожалуй, я не помню, чтобы за последние десятилетия мы слышали столько про военную технику и вооружения, сколько сейчас. Если отвлекаться от конкретных событий, все-таки современная война – это что? Это война техники, технологии или по-прежнему война людей?

– Если смотреть на характер операций на украинском театре, то мы видим там в точности классическую войну ХХ века, несколько разбавленную элементами современных технологических решений. Глубина врастания архаики в современные оперативные тенденции при столкновении технологически примерно равноценных государств оказалась совершенно неожиданным открытием.

– Может, это не архаика, а военная норма?

– Настолько выраженное преобладание позиционности над маневренностью было совершенно неожиданным и трудно прогнозируемым. Напомню, в 2003 г. в ходе похода на Багдад американские авангарды в первые дни операции продвигались со скоростью 240 км в сутки. Если во Вторую мировую войну 50–60 км в сутки считалось пределом возможностей, авангарды 3-й механизированной дивизии шли к Евфрату со скоростью 240 км в день. Тогда казалось, что в будущем будет так же. А оказалось, что будущее нам готовит реинкарнацию гражданской войны в Испании с точки зрения скорости консолидации позиционного фронта и отсутствия инструментов для преодоления этой позиционной фронтальности.

– Но все-таки есть сейчас какие-то виды вооружений, которые определяют военный успех, от которых зависят качественные изменения? Те же самые танки, о которых все говорят в последние дни, они – как раньше? Или теперь что-то другое?

– Без защищенной мобильности нет сосредоточения. Без сосредоточения нет необходимого ударного импульса в атаке при преодолении противопоставленной обороны, поэтому танк будет оставаться актуальным и в ХХI столетии. Похороны тяжелой бронетехники были преждевременными. То же самое касается тяжелой артиллерии, массированного артиллерийского огня, усиленного современными средствами корректировки – это по-прежнему будет оставаться актуальным.

Если говорить о видах вооруженных сил, я бы, пожалуй, выделил авиацию. От противного – имей российские вооруженные силы американские тактические ВВС, очень многое в оперативной картине украинских событий выглядело бы существенно иначе.

– Простите, а легендарные беспилотники? Правда, сейчас поменьше стали о них говорить, но в первые несколько месяцев только о них и было слышно.

– Во многом о них говорили по опыту карабахской кампании 2020 года. Карабахские события осенней шестинедельной войны 2020 г. отличались тем, что там господство в воздухе было и завоевано, и конвертировано в форме боевого воздействия на боевые порядки противника с использованием главным образом беспилотной авиации. Азербайджанские пилотируемые ВВС за всю кампанию сделали примерно 500 боевых вылетов. Это очень мало, капля в море.

Беспилотные летательные аппараты в борьбе за господство в воздухе применяются достаточно давно. Первый большой яркий успех – это долина Бекаа, лето 1982 г. – сорок лет тому назад. Поэтому, конечно, беспилотники – это не новость на полях сражений в современной войне, но в 2020-м новостью было то, что господство и завоевано, и конвертировано в виде боевого воздействия на боевые порядки неприятеля только с использованием беспилотной авиации.

– Мне кажется, был очень умелый агрессивный маркетинг собственно производителя, который прямо двигал товар.

– Сельчук Байрактар, приходящийся зятем нынешнему турецкому лидеру, – вот, что такое соединение опыта с… (смеются)

– Уроки, понятно, рано извлекать, но, тем не менее, все специалисты внимательнейшим образом следят и за этой кампанией, и за всеми другими, которые сейчас проходят. Можно ли сказать, что уже намечаются контуры изменений в восприятии военной наукой будущих войн?

– Гораздо быстрее любая военная система – и российская, и американская – усваивает уроки оперативные, технические, тактические. С них и начнут. Если говорить о российской армии, то, конечно, непосредственные участники боевых действий обладают большей проницательностью. Мир современной военной науки американоцентричен, это надо очень хорошо понимать. Девять из десяти работ по теории военного дела написаны на английском языке.

– У нас в программе как-то в прошлом году выступал очень известный американский теоретик Эдвард Люттвак, который, естественно, очень внимательно следит за происходящим. Он сказал как раз о том, о чем вы упомянули – что и американские, и российские стратегии забыли, что такое настоящая большая европейская война с задействованием не только крупных подразделений, но еще и с определенными настроениями воюющих. Надо ли нам исходить из того, что открывается новая эпоха войн – более классических и архаичных не в смысле техники, а в смысле масштаба?

– Если возвращаться к Эдварду Люттваку, он очень убедительно доказывал демилитаризованность обществ всех крупных мировых держав на сегодняшний день. Каким образом? Современный социум запада (Россия тоже как часть Запада) настолько не выносит жертв, что он либо демилитаризован, либо очень близок к этому. Это я цитирую слова Люттвака из замечательной работы "Стратегия: логика войны и мира"[1]. Если мы будем масштабировать боевые действия в условиях, когда сталкиваются технологически сопоставимые противники, у нас будут чудовищно расти кровавые потери. Готов ли к этому западный социум? Каков его болевой порог? Это все подвешивает серию очень больших вопросов. Возрождение, например, таких архаических социальных практик, как всеобщая воинская обязанность для Запада, – это по-прежнему табу. Я с трудом себе представляю западноевропейскую политическую партию, которая, выйдя на выборы с подобной инициативой, выиграла бы. Тем не менее, если боевая обстановка в случае крупного локального конфликта порождает такого рода оперативные проблемы, и в вооруженных силах, и в социуме, который питает эти вооруженные силы, придется очень многое изменить.

Мы действительно недооценивали характер войны индустриальной. Что такое индустриальная война в ХХI столетии? Очень простой пример. Три тысячи крылатых ракет, будучи выпущены против Муаммара Каддафи или против Саддама Хусейна, это пропуск в каменный век – для Ирака. С 24 февраля 2022 г. было выпущено примерно столько же управляемых дальнобойных средств поражений – как слону дробина.

Современное индустриальное государство обладает колоссальной способностью восстанавливать свои силы, совершенно непредвиденной силой сопротивления, умением регенерировать резервы. Все это в значительной степени было позабыто после 1945 года. Сейчас эти уроки на новом технологическом и социальном уровнях придется выучивать заново.

Государство восемьдесят лет тому назад легко могло справиться с тем, что сегодня немыслимо ни для одной политической системы – взять и отправить на смерть десятки миллионов человек. Сейчас это не может себе позвонить ни одно государство: ни условно демократическое, ни очень демократическое.

– Интересные формы принимает исторический прогресс.

Источник - Россия в глобальной политике
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675804560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате пройдут Парламентские слушания "Эффективная региональная политика – основа устойчивого социально-экономического развития страны"
- Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
- Кадровые перестановки
- Широко раздвинув горизонты
- Планы на прекрасное будущее Миннацэкономики Казахстана отодвинуло с 2025 года на 2029-й
- Правительственная группа встретилась с владельцами тепличных хозяйств Туркестанской области
- Серик Жумангарин встретился с руководителем Wildberries Татьяной Бакальчук
- Организаторы финансовой пирамиды в Актобе промышляли перекупом автомашин, скупая в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной стоимости
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  