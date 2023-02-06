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Токаев приказал отдать 5 своих госрезиденций детям
00:24 08.02.2023

Резиденции президента Казахстана в пяти городах передадут детям

Резиденции президента Касым-Жомарта Токаева в Костанае, Актау, Таразе, Актобе и Атырау передают местным акиматам, чтобы в будущем использовать для нужд детей. Такое поручение дал глава государства, сообщил 7 февраля Telegram-канал политолога Ербола Едилова YEDILOV ONLINE.

Руководство областей будет самостоятельно определять, как использовать здания резиденций, и что именно в них откроют, говорилось в сообщении. Позднее информацию политолога подтвердили местные власти.

"По поручению президента резиденция в Таразе передается детям. Создана рабочая группа, она будет решать, что именно откроют в резиденции. Возможно, оздоровительный комплекс для детей с ограниченными возможностями или лагерь для детей, который будет работать круглый год", - цитирует сообщение акимата Жамбылской области издание Arbat media.

В акимате Мангистауской области подтвердили наличие поручения, пообещав предоставить дополнительную информацию позже. В Актау (административном центре области) резиденция главы государства расположена на берегу Каспия. "Гости здесь редкость. За годы своего существования президенты приезжали сюда лишь несколько раз. Кого теперь тут станут принимать - главная интрига для местных", - передает телеканал КТК.



В Актобе президентская резиденция расположена на берегу реки Каргалы и ранее использовалась в качестве гостевого дома. Здесь останавливаются во время посещения региона иностранные делегации и высокопоставленные чиновники. В оставшееся время объект пустует, но находится под круглосуточной охраной. В комментарии телеканалу "Хабар 24" замруководителя аппарата акима Актюбинской области Ержан Байтанаев заявил, что на базе резиденции могут открыть круглогодичный лагерь, реабилитационный центр или детский сад. "Это будет согласовываться с государственными органами и законно оформляться", - добавил он.

Костанайская резиденция президента находится рядом с поселком Алтынсарино (Альжанка). На площади 1,9 га расположились четыре домика с зелеными крышами, две юрты, фонтан, восьмиугольная деревянная беседка на воде и 5-метровый пирс. Подробно о резиденции писала и даже фотографировала ее с квадрокоптера костанайская "Наша газета". Как именно собираются использовать эти здания, пока неизвестно.

В Атырауской области в здании резиденции (расположена в Махамбетском районе) собираются открыть центр отдыха и оздоровления для детей. "После определения назначения начнутся организационные работы по переоборудованию", - сообщили Informburo.kz в акимате региона.

Официальная резиденция президента Казахстана - Акорда - расположена в Астане. До недавнего времени резиденция главы государства располагалась также в бывшей столице, Алматы. Однако в ходе январских беспорядков прошлого года она была разгромлена, после чего здание решено было снести. На его месте будет оборудован городской парк.

Источник - fergana.plus
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