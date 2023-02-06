Турция. Заваленная плитами семья россиян 2-й день ждет спасателей

08:44 08.02.2023

Семья москвичей оказалась под завалами после землетрясения в Турции: спасать некому

"МЧС сказали, что внесли их в список ожидания помощи, но техника туда не доехала"



Под завалами в Турции оказалась семья москвичей – супруги с несовершеннолетними детьми - 4 и 2,5 года. По словам знакомых семьи, россияне находятся под завалами почти двое суток на холоде без еды и воды. Спасать их не торопятся.



"МЧС сказали, что внесли их в список ожидания помощи, но техника туда не доехала"



Знакомые семьи москвичей, которые отказались под завалами в турецком городе Хатай бьют тревогу. Просят спасти Ирину Эрйетли, ее мужа Аталая и несовершеннолетних сыновей.



- Мы звонили в МИД, но не смогли дозвониться. Ни одно консульство не дает ответа, - говорит знакомая семьи. - Это семья из Москвы. Аталай – турок, но взял российское гражданство. Они живут и работают в Москве. Приехали в Турцию навестить родственников.



Когда случилось землетрясение, их дом рухнул. Они жили на первом этаже, оказались под завалами. Вместе с ними были родители Аталая, их своими руками еле-еле вытащил старший сын. Они в больнице с переломами.



А Ирина с мужем и с детьми до сих пор остаются под руинами. Вокруг дома ходят соседи и местные жители, у них тепловизоры, которые показывают, что люди живы. Но нужен подъемный кран. Соседи не могут сами поднять тяжелые плиты.



Мы звонили в местное МЧС, нам сказали, что семья занесена в список ожидающих помощи. Но, по их словам, в тот район еще не доехала ни одна профессиональная бригада. Хотя Хатай – это не село, а крупный город. Их дом находится в самом центре.



Поэт из России рассказала о землетрясении в Турции "Кровать поплыла":



Друзья семьи в Москве пытаются что-то делать. Но нет понимания, куда обращаться. А времени поджимает.



Знакомые семьи написали адрес пострадавших: Хатай, квартал Гази, улица Сакарья, название апартаментов - Счастливый, квартал 31(2).



Ирина Боброва