КырГКНБ задержал экс-кандидата в президенты Нышанова за призывы к насильственному захвату власти

09:43 08.02.2023

8 февраля 2023



"Сводка" (АКИpress) – Задержан гражданский активист за публичные призывы к насильственному захвату власти, сообщили 8 февраля в пресс-службе ГКНБ.



6 февраля Н.Н.А. был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ по факту распространения провокационных материалов в соцсетях, а также на основании полученной по делу судебно-лингвистической экспертизы и иных доказательств о наличии признаков публичного призыва к насильственному захвату власти.



ГКНБ призывает граждан не поддаваться на различного рода антиконституционные провокации и призывы, распространяемые в социальных сетях, направленные на разжигание розни, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране.



Задержанным оказался Нышанов Назарбек Айтбекович. В 2017 году выдвигал свою кандидатуру в президенты Кыргызстана.