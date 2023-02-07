Подростковый кризис: "Поясу и Пути" исполняется десять лет, - В.Нежданов

10:04 08.02.2023 ПОДРОСТКОВЫЙ КРИЗИС: "ПОЯСУ И ПУТИ" ИСПОЛНЯЕТСЯ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Инициатива "Пояса и Пути", о реализации которой председатель #КНР Си Цзиньпин объявил во время визитов в #Казахстан и #Индонезию осенью 2013 года, встречает десятилетие. Ожидается, что круглая дата станет поводом для проведения международного форума, который продемонстрирует достижения китайской инициативы. Начавшаяся как континентальный торгово-экономический и инфраструктурный проект, инициатива "Пояса и Пути" превратилась в механизм, направленный на реформирование международного торгово-экономического порядка.



"Пояс и Путь": не единственный в своем роде

Идея председателя КНР объединить проекты "под брендом" Шелкового пути, пожалуй, самая известная, но не единственная подобная инициатива.

В 1997 году Япония выступила с предложением назвать страны Центральной Азии и Кавказа "районом Великого Шелкового пути" для укрепления собственных позиций на территории бывшего СССР и активизации торгово-экономического сотрудничества со странами региона. Это вылилось в создание проекта "Центральная Азия + Япония" в 2004 году.



В 2003 году ООН учредила инициативу "Шелковый путь", направленную на содействие торговым, инвестиционным, туристическим и гуманитарным контактам в Евразии. Реализацию проекта поддерживал Азиатский банк развития.



В 2011 году США инициировали программу "Новый Шелковый путь", предполагавшую сопряжение проводимой Вашингтоном политики в Центральной и Южной Азии с целью либерализации региональной торговли и строительства инфраструктуры.



Таким образом, идеи Си Цзиньпина были направлены на поиск механизмов евразийского инфраструктурного развития. КНР хотела добиться развития взаимоотношений со странами региона, конкурируя с инициативами других государств.



Особенность стратегических концепций КНР состоит в изначально обтекаемом посыле, в них не всегда сразу появляется конкретное наполнение. Такой подход открывает возможность скорректировать план при желании и необходимости.

Эволюция инициативы

"Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской шелковый путь XXI века" за десять лет претерпели глубокие изменения.



В 2014 году Си Цзиньпин акцентировал внимание на соотнесении динамики внутреннего развития КНР и мирового развития. "Пояс и Путь" должен был стать инструментом, способным обеспечить взаимовыгодное сотрудничество стран. Позже инициатива стала рассматриваться как основа комплексного сотрудничества стран мира и решения международных проблем, позволяющая международной системе преодолеть кризис развития.



К началу 2020-х годов китайскую инициативу начали позиционировать как ответ на необходимость реформировать систему глобального управления, а также в качестве проводника "Сообщества единой судьбы человечества". Формирование "Сообщества" предполагает реформирование международной системы на принципах взаимоуважения и равенства всех стран, сотрудничества и взаимовыгоды, реализации всеобщей и устойчивой безопасности, а также толерантности и обменов между странами и цивилизациями.



Эволюция подходов Пекина связана с ростом числа участников инициативы. По состоянию на начало 2023 года инициатива "Пояса и Пути" включает 151 страну и 32 международные организации, под ее эгидой подписаны более 200 документов о партнерстве. Среди участников "ПиП" - 52 страны Африки, 40 стран Азии, 27 европейских стран, 11 стран Океании, а также 9 стран Южной и 12 стран Северной Америки.



Развитие "Пояса и Пути" сопряжено и с эволюцией идеологических аспектов. В 2018 году на страницах журнала "Цюши" (ведущего журнала ЦК КПК )велись рассуждения, что китайская инициатива выступает идейным продуктом марксизма и, как следствие, ведет к принципиально иному пониманию международной торгово-экономической и политической системы. "Пояс и Путь" позиционируется в качестве нового этапа политики реформ и открытости, предполагающего интернационализацию китайской стратегии развития.



К 2023 году в общих чертах завершено формирование инициативы "Пояса и Пути", при этом он все еще сохраняет достаточный потенциал для эволюции.



"Пояс и Путь", в случае необходимости, способен выступить полноценной альтернативой международному финансово-экономическому порядку, возглавляемому США и странами Запада.

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От Центральной Азии до Прибалтики: китайская инициатива на постсоветском пространстве

Отличительная черта инициативы - это отсутствие единого соглашения, связывающего все страны-участницы. На начало 2023 года участниками китайской инициативы выступают все без исключения страны Центральной Азии.



Киргизия стала одной из первых стран, поддержавших китайскую инициативу, подчеркивая важность ее реализации для всестороннего развития сотрудничества с КНР.

При этом в Совместном заявлении о создании всеобъемлющего стратегического партнерства Пекин и Бишкек говорят о "Поясе и Пути" как основе двусторонних отношений.



В 2014 году Казахстан и КНР подписали Меморандум о взаимопонимании по содействию строительству "Экономического пояса Шелкового пути", а в 2016 году стороны согласовали план сотрудничества по сопряжению экономической политики "Нұрлы Жол" и "Экономического пояса Шелкового пути".



В 2015 году Китай и Таджикистан договорились о совместном развитии проектов "Экономического пояса Шелкового пути", в этом же году Китай и Узбекистан согласовали продвижение торгово-экономического сотрудничества в рамках инициативы.



Наконец, несмотря на давний интерес Туркменистана официально участвовать в проектах инициативы, Пекин и Ашхабад подписали соглашения о сотрудничестве в рамках "Пояса и Пути" лишь 6 января 2023 года.



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"Пояс и Путь" открывает КНР доступ к энергетическим ресурсам Центральной Азии, способствует развитию торгово-экономических связей со странами региона. Согласно подсчетам Академии ОБСЕ в Бишкеке и Норвежского института международных отношений, проведенных в преддверии пандемии коронавируса, под эгидой инициативы "Пояса и Пути" в странах Центральной Азии реализовывался 261 проект на сумму свыше 136 млн долларов.



Большинство проектов касались торговли и промышленного производства, железнодорожного и автодорожного строительства, а также топливно-энергетического комплекса.

Страны Закавказья стали участниками китайской инициативы в 2015 году. В марте 2015 года КНР и Грузия подписали Меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества при строительстве "Экономического пояса Шелкового пути" и начали переговоры по подписанию соглашения о свободной торговле. Тогда же КНР и Армения в Совместной декларации отметили приверженность расширению всеобъемлющего сотрудничества, в том числе в рамках китайской инициативы.



Позже всех, в декабре 2015 года, к инициативе присоединился Азербайджан, охарактеризовав это как новый этап сотрудничества с КНР. В 2015 году Грузия и Азербайджан выступили в числе учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Армения присоединилась к банку в 2017 году.



В 2017 году Грузия добилась подписания соглашения о свободной торговле с КНР, которое вступило в силу 1 января 2018 года. Исследование Всемирного банка демонстрирует, что Грузия выигрывает от участия в китайской инициативе, обеспечивая рост транзитных перевозок. Эти возможности дополняются вниманием КНР к маршруту Баку - Тбилиси - Карс и его интеграции в более крупные логистические цепочки. Реализация транспортно-логистических проектов в Закавказье позволяет КНР диверсифицировать транспортно-логистические маршруты на континентальном мосту Европа - Азия.



Страны Восточной Европы продемонстрировали не меньший интерес к китайской инициативе. Эстония, Латвия и Молдавия участвуют в реализации проектов "Пояса и Пути" в рамках формата сотрудничества Китая и стран Центральной и Восточной Европы. Особое место занимает Литва, которая отказалась от взаимодействия с КНР в 2021 году.



Торгово-экономические отношения стран Балтии и КНР демонстрируют умеренную динамику роста, однако не выделяются на фоне торгового партнерства Китая и других стран Европейского союза (ЕС). Китай, формируя транспортно-логистический коридор к Балтийскому морю, заинтересован в сотрудничестве со странами Балтии, что позволит Пекину закрепиться в Северной Европе.



Тем не менее в последние пару лет страны Балтии начали отворачиваться от Китая, заявляя о "китайской угрозе". Литва стала одним из наиболее последовательных критиков Китая в ЕС, получая поддержку со стороны США.

До недавнего времени позитивными выглядели перспективы Украины, которая в 2015 году подписала соглашение с КНР о сотрудничестве в рамках "Пояса и Пути", а в 2021 году стороны договорились об активизации взаимодействия в сфере строительства инфраструктуры. Несмотря на заморозку китайских проектов на Украине в 2022 году, можно ожидать, что по завершении "горячей фазы" конфликта Пекин будет заинтересован в возобновлении взаимодействия с Киевом.



Китайские официальные лица подчеркивают: Пекин не будет выбирать сторону конфликта. Подобный подход позволит КНР в перспективе развивать отношения как с Россией, так и с Украиной, не обращая внимание на специфику взаимоотношений сторон.



В 2014 году Китай и Белоруссия договорились о сотрудничестве при строительстве "Экономического пояса Шелкового пути". В последние два года в материалах прессы отсутствуют малейшие намеки на критику или негатив в отношении взаимодействия Пекина и Минска. Стороны подчеркивают совместное противостояние западным провокациям, продвигается тезис о роли КНР как одного из гарантов безопасности Белоруссии. Тем не менее Пекин сокращает кредитно-инвестиционное сотрудничество с Минском, что ведет к разрыву между ожиданиями относительно масштабов экономических выгод от сотрудничества и реальностью.



Наконец, в 2015 году Россия и КНР подписали Совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и "Экономического пояса Шелкового пути". Российское участие в китайской инициативе довольно неоднозначно. В 2022 году торговый оборот России и КНР увеличился в годовом исчислении на 29,3 % и превысил 190 млрд долларов. Вместе с тем на фоне международной напряженности Китай в 2022 году избегал инвестирования в экономику России.



Политика стран Запада в отношении России и Белоруссии ведет к тому, что в случае "консервации" украинского конфликта или сохранения острой конфронтации Китай будет вынужден "заморозить" маршруты "Пояса и Пути", затрагивающие Россию, Белоруссию и Украину, опасаясь введения вторичных санкций. Как следствие, транспортные коридоры через Центральную Азию, Закавказье, Иран и Турцию имеют шансы стать "Транссибом XXI века", формируя новый континентальный мост Европа - Азия.



Вместе с тем сопряжение "Пояса и Пути" с ЕАЭС может сделать Казахстан, Киргизию и Армению проводниками России и Белоруссии в китайскую инициативу.

Косвенное участие Москвы и Минска обезопасит Пекин от вторичных санкций, позволяя сохранить динамику торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, хотя и не позволит решить вопрос восстановления логистики на континентальном мосту Европа - Азия до урегулирования украинского конфликта.



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Перспективы развития китайской инициативы

Свое десятилетие инициатива "Пояса и Пути" встретила в новой геополитической реальности. Обострилась комплексная конкуренция КНР и США, политики все чаще говорят о деглобализации, а геополитическая напряженность негативно влияет на общественные ожидания от будущего. На этом фоне пресса КНР подчеркивает , что инициатива "Пояса и Пути" - ответ на ожидания мирового сообщества, надеющегося сохранить прежнюю динамику развития мировой экономики.



Тем не менее третий форум "ПиП", вероятно, не станет вехой для начала нового этапа реализации инициативы. Проведение первого форума в 2017 году не было приурочено к круглой дате и было нацелено на демонстрацию достижений Китая в преддверии XIX съезда КПК, укрепляя партийные позиции Си Цзиньпина. Проведение второго форума в 2019 году было направлено на внутреннюю аудиторию, демонстрируя международную поддержку КНР в период "торговой войны" с США.



Новый форум будет нацелен прежде всего на демонстрацию успехов для внутренней аудитории, увязывая его проведение с прошедшим XX съездом КПК и окончанием пандемии.

Однако растущая конкуренция с Западом требует от КНР ответных действий. С 2021 года формируется инициатива стран "Группы семи" "Build Back Better World", позиционирующая себя как прямого конкурента "Пояса и Пути". Другой альтернативой китайской инициативе выступает проект ЕС "Global Gateway", предполагающий привлечение более 300 млрд евро инвестиций в инфраструктуру до 2027 года. В 2022 году США подтвердили намерение добиваться согласованности действий со своими союзниками по сдерживанию Китая.



Запад сосредоточился на поиске стратегии, которая бы позволила ему оказывать давление на Пекин и предлагать мировому сообществу альтернативу инициативы "Пояса и Пути".

Наконец, Китай сталкивается с внутренними ограничениями. Идеологическое сопряжение внутреннего развития КНР и международного развития может быть подвергнуто пересмотру на фоне замедления роста мировой экономики. При этом Пекину необходимо сохранить темпы экономического развития для достижения целей социалистической модернизации к 2035 году. Более того, Китай входит в период сокращения доли трудоспособного населения. В этой связи Пекин может предложить идею о "Поясе и Пути" как зоне свободного перемещения рабочей силы, что позволит КНР привлекать в страну иностранных работников.



Таким образом, второе десятилетие реализации китайской инициативы сохранит ее динамичный характер, обеспечивая приспособляемость как к изменениям мирового геополитического ландшафта, так и к дальнейшим изменениям китайской политической, идеологической и социальной системы.



Владимир Нежданов

7.02.23 Источник - ia-centr.ru

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