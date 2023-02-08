 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Интернет стал оружием самого дальнего и массового поражения. Как обезвредить слово, - О.Ясинский
10:16 08.02.2023

Ранее мы говорили о Википедии, своей популярностью, повседневностью и внешней безобидностью превращенной в идеальный инструмент политической манипуляции для самых разных публик, групп и сегментов.
В придуманной владельцами киевского правительства неуклюжей концепции "гибридных войн" - термина для невежд, не имеющих понятия об истории, есть, тем не менее, очень важный смысловой посыл.

Практически все конфликты в истории человечества, будь то межгосударственные, идеологические, религиозные или гражданские, всегда представляли собой комбинацию разных форм борьбы – за тысячи лет человечества не было в мире вооруженных столкновений, которые бы не сопровождались экономическими, имиджевыми и информационными войнами, все это процессы "гибридны" и на поле боя предопределяется лишь часть исхода, который всегда предрешен разными составляющими.

Издавна было известно, что побеждает оружие и дух. Дух – решимость, убежденность, вера в борьбу и готовность к самоотдаче определяется ясностью нашего сознания или эффективностью той или иной пропаганды.

Именно поэтому на этой кровавой доисторической заре ХХI века, в нынешней мировой войне, которую ведет Запад против человечества повсеместно, но с эпицентром на территории Украины, столь важна ее медийная составляющая. Это и есть война за сознание, где у нашего противника – гигантские ресурс ведущих мировых СМИ, контроля над сетями интернета и большей частью социальных сетей, и главное – многолетняя тщательная подготовка с этому при помощи современнейших достижений человеческой психологии с практическими занятиями в виде "цветных революций", которые направлены ни что иное, как "гибридные" упражнения по контролю над мировой властью.

Причем это не единственная и не основная проблема. Больше трех десятилетий назад, на всей территории нашей бывшей страны, с уничтожением советской школы, новая пришедшая ей на смену модель образования, в сопровождении множества развлекательных шоу, импортированных из метрополии демократического мира, учила наших детей незнанию истории и непониманию социальных процессов. Начало этому процессу было положено вовсе не в 2014-ом или 2022-ом гг, с намного раньше и было началом полноценной войны против наших народов. Не понимая этих вещей, очень трудно объяснить окружающим, что разговор об этом – не результат антизападной паранойи автора, а поиск защиты ментальной гигиены.

Не думаю, что запреты, баны и блокировки ведущих интернет-провайдеров или социальных сетей, может быть сколько-нибудь эффективен против вражеской пропаганды. В конце концов, именно жители страны, глушившей "Голос Америки" (признано в РФ иноагентом), своими руками разрушили ее, в результате собственного бесконечного политического инфантилизма, нехватки убеждений и неготовности к дискуссии. Причем это произошло, когда наука манипуляции, в котором западные пропагандисты – лучшие учителя всех времен и народов, была еще в пеленках на фоне ее нынешних возможностей. Вводить цензуру всегда проще и в то же время опаснее – это похоже на залечивание симптоматики, не выяснив причин и названия болезни.

Несмотря на масштаб и серьезность нерешенных проблем в сфере информационной войны, этот момент идеален для наступления и избавления от любых комплексов или страхов.

Википедия – неиссякаемый источник информации и манипуляции
Когда вместо слова "спектакль" стало привычнее употреблять термин "шоу", а романы классиков были заменены на комиксы, вместо толстых, пыльных и не всегда легкодоступных, как любое настоящее знание, энциклопедий, появилась Википедия.
Кровавый абсурд киевского антиукраинского агитпропа, мечущегося между реабилитацией нацизма, отрицанием собственных корней и наглыми требованиями к Европе ускорить ее самоуничтожение, становится лакмусовой бумагой различных политических сил и правительств мира. При всем уважении к разным позициям и взглядам, когда я вижу, как разрекламированные прессой "борцы за мир" грудью по команде бросаются на защиту НАТО и после громкого плача по гражданским жертвам Украины, отказываются замечать ежедневные чудовищные преступления правительства Зеленского против собственного населения, мне кажется слабоумием пытаться вести с ними дискуссии на этические темы. Несмотря на то, что в зеркале сегодняшней Украины, процессы нашего расчеловечивания видны наиболее отчетливо, эта трагедия начиналась и готовилась слишком долго.

Когда мировая система здравоохранения, после стольких красивых международных докладов с высоких трибун о готовности человечества вместе встречать всеобщие угрозы, рухнула перед далеко не самым смертельным вирусом в истории (отложим на время дискуссии о его происхождении или, точнее, способности появляться и исчезать в нужный момент и в нужном месте), когда мировые сверхдержавы привычно тянули на себя одеяло, продвигая собственные фармацевтические мафии (где хваленый и суперсертифицированный Пфайзер оказался самой опасной частью глобального эксперимента) – по сути это было то же самое, что происходит в зоне военных действий в сердце Европы.

Мировая капиталистическая система, уже больше века возглавляемая правительством Соединенных Штатов Америки, и есть планетарная мясорубка, которая работает повсеместно и постоянно, в разных режимах и при разной пропагандистской поддержке, но всегда в одних и тех же политических и экономических интересах.
И работа ее бесперебойна и эффективна, только пока мы питаемся ее прессой, ее пониманием истории и механически пользуемся ее социальными сетями, которые вместо того, чтобы сближать людей и народы, отучают нас от общения с ближними и минимальной рефлексии.

Утомленные пропагандой. Как Украина видится из Южной Америки
В прежние времена, попав в любую дальнюю заграницу без заметной украинской диаспоры, мы знали: почтальоны или гостеприимные аборигены немедленно начнут путать название нашего юного государства в лучшем случае с одним из осколков Югославии, а в худшем - то ли с Угандой, то ли с Австралией
Как обезвредить присутствующий в нашей повседневной жизни интернет?

Заблудившийся в лесу путник, лишенный внешних ориентиров и ходящий кругами, чтобы спастись, должен найти собственный след, приведший его откуда-то на это место. Не отказываясь от интернета, википедии и социальных сетей, нужно только почаще вспоминать, в чьих они руках и какие за этим стоят интересы, и самое главное – вернуться к нашей настоящей культуре; найти время и место читать настоящие книги и слушать настоящую музыку.
Магия культуры вернет нам и историческую память и радость жизни, которую у нас пытаются отобрать. И еще то, что приято называть "роскошью человеческого общения". Наши народы – люди бывшего СССР – когда-то в этом процессе образования и "культуризации" успели продвинуться дальше других. Это то, чего наши враги боятся больше всего, и поэтому делают сегодня все, чтобы расчеловечить и уничтожить нас.

Олег Ясинский, украинский журналист, латиноамериканист и путешественник, живет в Чили
8.02.2023

Источник - ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675840560


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