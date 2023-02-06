"Гуаньча": Китай подстроил рост госдолга Америки, чтобы ее ослабить

10:46 08.02.2023 Гуаньча

Китай



Проценты Федрезерва – боль Америки

"Гуаньча": Китай подстроил рост госдолга Америки, чтобы ее ослабить



Пекин сделал ответный ход против Вашингтона, плетущего "антикитайские" интриги, пишет пользователь "Гуаньча". Он принимает косвенные меры, чтобы увеличить госдолг США. А это закончится разорением правительства и крахом американской экономики.



Федеральная резервная система США недавно повысила процентную ставку еще на 0,25%. По сравнению с тремя решениями по увеличению на 0,75% в 2022 году это не слишком большая цифра, но в совокупности базовая процентная ставка достигла диапазона 4,5%-4,75%. А ведь год назад показатель составлял 0,25%, то есть он вырос в 18 раз!



По данным Международного валютного фонда, отношение госрасходов США к ВВП в 2020 году составило 46,2% - то есть примерно столько же, сколько в последние годы. По информации Министерства финансов США, общие расходы федерального правительства в 2020 финансовом году (с 1 октября по 30 сентября следующего года) составили 9,1 триллиона долларов. Эта сумма включает дискреционные расходы, такие как национальные оборона, образование, здравоохранение, заработная плата государственных служащих, а также обязательные расходы - медицинское страхование, социальное обеспечение, поддержка ветеранов, выплаты процентов по государственному долгу и так далее. В 2021 финансовом году эти расходы составили 10,1 триллиона, в 2022 финансовом году - 9 триллионов, а в 2019 финансовом году, перед эпидемией коронавируса, −6,6 триллиона. ВВП США в 2019 году достиг 21,3 триллиона, в 2020 году - 20,9 триллиона, а в 2021 году - 23 триллионов, и все это без учета инфляции.



Иными словами, до эпидемии госрасходы страны составляли примерно 33-35% от ВВП, а сейчас - 43-46%. Правительственные затраты являются абсолютной и главной движущей силой американской экономики, которая теперь стала еще более важной. Очевидно, что их невозможно сократить. На самом деле это также нереально потому, что в противном случае Демократическая и Республиканская партии не смогут вести свою ежемесячную бюджетную войну.



Кроме того, правительство США - это типичный образчик заемщика, живущего в долг. Заем, необходимый для покрытия дефицита, основан на текущей норме доходности по облигациям США, которая обычно выше, чем процентная ставка Федеральной резервной системы. Если говорить проще, то расчеты напрямую основаны на процентной ставке ФРС. До эпидемии дефицит бюджета в 2019 году составлял 980 миллиардов долларов, в 2020 году из-за коронавируса он вырос до 3,13 триллиона долларов. Он оставался высоким и в 2021 году, достигнув 2,77 триллиона. На момент 30 сентября 2022 года цифра упала до "всего" 1,38 триллиона, но в годовом исчислении она увеличится до 1,84 триллиона. Как видите, показатель начинает снижаться, но он по-прежнему невероятно высок.



Обратите внимание, что в течение 2020–2022 годов ставка ФРС составляла примерно 0,25%. Сейчас она взлетела до 4,5-4,75%. Ставки Федрезерва не равны ставкам казначейства, но связаны с ними. Другими словами, для дефицита в два триллиона долларов, который два года назад требовал ежегодных процентных выплат в размере пяти миллиардов долларов, сегодня потребуется 90-100 миллиардов долларов.



Текущий государственный долг Америки составляет 3,146 триллиона долларов. Существуют краткосрочные и долгосрочные гособлигации. Соединенные Штаты гасят национальный долг следующим образом: они берут новые долги, чтобы покрыть старые. В целом существуют два типа казначейских облигаций США: 20-летние и 30-летние. Точного годового срока погашения у них нет, и многие из существующих казначейских облигаций были взяты в заем много лет назад под разные процентные ставки. Эти ставки были заморожены на уровне покупки тех лет, и потому выплаты по ним не колеблются из-за изменений ФРС. По самым грубым оценкам, если предположить, что каждый год Соединенные Штаты должны гасить 4% госдолга, то эта сумма составляет около 1,2 триллиона долларов. Иными словами, чтобы делать дополнительные покупки, год назад Америке нужно было всего 3 миллиарда долларов на процентные расходы, а сейчас они взлетели до 54-60 миллиардов долларов.



Сложим эти два фактора вместе. Так, повышение процентных ставок Федрезервом в один миг привело к увеличению государственных расходов США на 150-160 миллиардов долларов. И эти дополнительные затраты идут просто на оплату процентов. Общие процентные расходы суммируются с частью казначейских облигаций США на основе "исторических процентных ставок". В 2022 финансовом году общие процентные расходы федерального правительства Америки составили 735,9 миллиарда долларов, в 2021 финансовом году - 569,6 миллиарда долларов, а в 2020 - 551,5 миллиарда долларов.



Даже если не учитывать рост процентных расходов, вызванный повышением общей суммы государственного долга в случае, когда общий бюджет остается примерно неизменным, увеличение процентных ставок ФРС означает, что прочие издержки должны быть урезаны на 150-160 миллиардов долларов.



Затраты, установленные законом, не могут быть изменены, и их необходимо оплачивать "по факту". Конгресс и Белый дом могут торговаться только насчет дискреционных расходов. Чуть больше половины этих управляемых статей расходов составляет оборонный бюджет, а остальное уходит на научно-технологическую отрасль, образование, культуру и здравоохранение, федеральное правительство, развитие инфраструктуры и другие сферы, чье финансирование можно сократить. В сегодняшней жесткой конкуренции между Америкой и Китаем затраты на оборону только увеличиваются, а не уменьшаются. К тому же основная боевая техника вооруженных сил США продолжает устаревать, а новая техника Поднебесной резко сокращает разрыв с американской по характеристикам и количеству. В некоторых военно-технических областях КНР даже начала превосходить соперника. Однако военный бюджет США изначально очень велик. Его увеличивали на три-пять миллиардов лишь ради "информационного шума". А вот нынешние ежегодные повышения на 30-50 миллиардов долларов могут иметь смысл. Но и это не "грабеж посреди белого дня", а насущная необходимость.



Важнейшим проектом ВМС США является подводная лодка с баллистическими ракетами типа "Колумбия", а не авианосец типа "Джеральд Р. Форд", ударная подводная лодка типа "Вирджиния" или эсминец типа "Арли Берк III". Это не потому, что подлодки типа "Колумбия" - совершенно новый проект, а потому, что они входят в ядерную триаду США и составляют основу ядерной стратегии ВМС. Но в бюджете Военно-морских сил подлодка "Колумбия" с самого начала "не планировалась", потому что она слишком дорогая - не менее 100 миллиардов долларов - и это не считая необходимости замены совершенно новых ракет "Трайдент Д5" ("Колумбия" может быть оборудована "Трайдентом" на первичном этапе, но в дальнейшем их необходимо заменить, потому что эти ракеты устарели - они устанавливаются на подлодки с 1990 года). ВМС США требуют от конгресса выделить отдельный бюджет на подлодку, в противном случае все расходы флота будут "съедены" "Колумбией", в то время как "Форд", "Вирджиния" и "Берк III" уже давно "стоят в очереди".



Та же ситуация и в Военно-воздушных силах США. Недавно миру был представлен бомбардировщик B-21. Хотя ВВС США требуются 100-150 самолетов, на самом деле они хотят 200-250, потому что дальний бомбардировщик - это самое полезное оружие на Тихоокеанском театре военных действий, где "большой радиус действия - это главный козырь". Именно этот параметр отличает B-21 от F-22 и F-35. Northrop Grumman Corporation пообещала заморозить цену за единицу на уровне 500 миллионов долларов, но на самом деле никто не надеется на это. Нет гарантий, что ВВС не предъявят новых технических требований к B-21 из-за последних военных разработок Китая. Будет неудивительно, если общий объем планируемых инвестиций в итоге достигнет 100 миллиардов. И это не включая затраты на новые и крылатые ракеты. Разумеется, F-35 и истребители шестого поколения тоже на очереди.



Из-за украинского конфликта боеготовность армии США сильно упала, и Вашингтон даже открыл свои запасы в Израиле и Южной Корее, которые должны были оставаться неприкосновенными. Кризис заставил Белый дом переосмыслить и танки, и пехоту, и артиллерию, и ракетные установки. Поэтому вся эта техника строится и модернизируется одновременно, и конечные расходы, разумеется, очень существенны.



Некоторые говорят, что конфликт на Украине дал США возможность вновь использовать военную промышленность для стимулирования экономики. Они считают такую вероятность чем-то само собой разумеющимся. Но у Америки нет денег. Рональд Рейган мог занимать средства, потому что в то время уровень государственного долга был очень низким, а процентные выплаты представляли собой совершенно иное понятие, чем сейчас. Взятые взаймы деньги напрямую шли на военную отрасль. Когда Джордж Буш-младший захотел повторить старый трюк, он наткнулся на железную стену. Дональд Трамп оказался довольно умен: он потратил большие суммы на военные расходы в первый год своего пребывания в должности, но сократил их во второй год.



К тому же Соединенные Штаты осознают проблему устаревания инфраструктуры. Китай нагоняет США в области научно-технических инвестиций. Байденовский закон о чипах в конечном итоге будет реализован за счет бюджета, утвержденного конгрессом. Дополнительные затраты на проценты - это обязательные расходы, а технологии -дискреционные. Сразу ясно, что важнее.



Единственный способ увеличить расходы - это увеличить займы, но это приведет к росту долговых и процентных платежей. Это то же самое, что утолять жажду отравленным вином.



Инфляция в США сейчас, кажется, ослабевает. Она снизилась до 6,5% в декабре, но все еще остается намного выше ожидаемого уровня в 2%. ФРС думает о мягкой посадке (циклический спад, позволяющий избежать рецессии, - прим. пер.), надеясь приложить наименьшие усилия, чтобы естественным образом снизить инфляцию до 2%, а не продолжать повышать ставки и напрямую "убить" ее. В какой-то степени это немного похоже на разницу между "сглаживанием кривой" и "резким обнулением" в борьбе с эпидемией нового коронавируса.



ФРС учитывает хрупкую реальность экономики США. С 2019 по 2022 год она выросла на 4,3% из-за массированного высвобождения капитала, но все - и Федрезерв лучше остальных - понимают, что это лишь "пузырь". Если продолжать повышать процентные ставки, то экономика страны может совершить жесткую посадку или впасть в рецессию. А если использовать сверхнизкие процентные ставки для стимулирования восстановления, то экономика будет колебаться между инфляцией и рецессией, и на этом все закончится.



Но для мягкой посадки потребуется удерживать ставки на уровне 4,5-5% в течение значительного периода времени. При этом резкий рост китайской экономики может привести к увеличению мировых цен на энергоносители и сырье и спровоцировать новую волну инфляции. Поэтому у ФРС не просто нет возможности снижать процентные ставки. Возможно, ей придется и дальше повышать их. Лучшее, что она может сейчас сделать, - это повышать медленно, играя на балансе между инфляцией и мягкой посадкой.



Другими словами, Соединенные Штаты плетут интриги всех видов против Китая, но открытый "заговор" последнего - непреодолимое препятствие для США. Пекин использует свой экономический рост для стимулирования глобальной инфляции, чтобы заставить Федрезерв поддерживать или даже увеличивать процентные ставки в течение длительного времени, что существенно ослабляет покупательную способность американского правительства.



Кто-то обязательно скажет: США нечего бояться, они могут просто напечатать больше денег. Но это слишком глупая мысль. Между печатными станками и реальными деньгами очень длинный путь. Иначе гоминьдановские купоны "цзиньюаньцюань" или веймарские марки стали бы лучшим способом решить финансовые трудности государства.



Невозможно играть в одни ворота, просто печатая деньги. Кто-то должен сделать США предложение - иными словами, купить их казначейские облигации. Можете думать об этом, как об "отмывании доллара", при котором шаг является ключевым звеном между печатными станками и реальной покупательной способностью валюты. Простые американцы не откладывают деньги, а компании хранят свои доходы за границей, чтобы избежать уплаты налогов. Соединенным Штатам нужны частный капитал и иностранные суверенные фонды, которые приобрели бы их облигации.



Но после начала украинского кризиса "кредит доверия" к американским ценным бумагам резко упал. Китай потихоньку сокращает свои вложения в облигации США, Япония, Саудовская Аравия и другие занимаются тем же. Частный капитал обычно "правит рулем в зависимости от ветра". Сейчас активы российского правительства так легко и просто конфисковали и перепродали по желанию Вашингтона. Так как частный капитал может довериться Америке?



Если никто не купит облигации США, и они начнут печатать деньги, то их можно будет только клеить на стены, как обои.



Но Соединенные Штаты действительно не могут выйти из цикла "заем - выплата процентов". Их экономика сильно зависит от правительства, и государственные расходы невозможно снизить. Даже без военного бюджета дальнейший рост процентных расходов недопустим. И это самая эффективная контрмера Китая. На самом деле все страны западного лагеря одинаковые. По данным МВФ, в 2020 году государственные расходы Франции составили 62,4% от ее ВВП, Германии - 51,1%, Италии - 57,3%, Японии - 46,7%, Швеции - 53,1%, Норвегии - 58,2%, Испании - 52,3%, Великобритании - 50,3%, Канады - 52,4%, Австралии - 45,0%. Именно из-за этого эти страны так чувствительны к инфляции. Когда инфляция растет, зарплаты служащих, выплачиваемые властями, должны увеличиваться. Это накладывает дополнительное бремя на вторую часть населения, которая "действительно вносит полезный вклад в общество", и оно уже стало неподъемным. Поэтому Риши Сунак не собирается идти на уступки британским профсоюзам, а Эммануэль Макрон был непреклонен перед лицом французских демонстрантов, выступающих против повышения пенсионного возраста. Кстати, по расчетам МВФ, доля госрасходов в ВВП Китая составляет 36,9%, что аналогично показателям США до пандемии.



Многие призывают правительства увеличить инвестиции в то и это, но мало кто говорит о долгосрочных последствиях увеличения госдолга и зависимости от государственного вмешательства в экономику. Протесты во Франции и Великобритании – это уже существующие прецеденты. Когда государственные расходы США достигнут более 50%, неизбежно начнутся волнения. Ситуация, в которой половина экономики опирается на средства, предоставляемые правительством, ненормальна, потому что государство не может придать деньгам ценность. В таком случае одному человеку нужно трудиться за двоих, чтобы экономика страны могла развиваться. Звучит нереалистично? Пусть другие несут груз, Китаю все равно не нужно таскать камни в гору.



Конечно, плохо, когда государственные расходы составляют очень малую часть ВВП. В таком случае получается, что у властей действительно нет денег и они не могут получить их от простых людей. А одалживать никто не хочет.



С этой точки зрения ситуация в США еще нормальная. По крайней мере, им все еще дают взаймы.



Автор: Чэнь Фэн (晨枫) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675842360





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