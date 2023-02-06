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В США признали, что "Рашагейт" был сфабрикован, - Род Дреер
11:00 08.02.2023

The American Conservative
США

СМИ занимаются членовредительством по делу "Рашагейт"
TAC: в США разоблачили ложь американских СМИ о "связях" Трампа с Россией

Дело "Рашагейт" было сфабриковано, пишет обозреватель TAC Род Дреер, ссылаясь на журналиста Джеффа Герта. Обвинения Трампа в "связях" с Россией - клевета, намеренно распространяемая в американских СМИ частными компаниями.

Род Дреер

Освещение деятельности Дональда Трампа подразумевает, что вам никогда не придется ни извиняться, ни отвечать на вопросы Джеффа Герта.

Мой бывший коллега-журналист, ныне отошедший от дел, прислал мне ссылку на потрясающую статью в Columbia Journalism Review за авторством бывшего сотрудника The New York Times, лауреата Пулитцеровской премии Джеффа Герта (Jeff Gerth), которого считают легендой среди журналистов-расследователей. В этот раз он разоблачил то, как в СМИ освещалась информация, касающаяся президента Дональда Трампа. Мой давний коллега пишет: "Это вызовет настоящую бурю в мире журналистики. Исследовать эту тему - все равно что вскрывать нарыв. Больно, но необходимо."

Герт потратил два года на выяснение обстоятельств так называемого "Рашагейта", пытаясь выяснить, что СМИ сделали правильно, а что - нет. Одно обстоятельство бесспорно: этот скандал им сильно навредил. Вот что пишет Герт:

"До выборов 2016 года большинство американцев доверяли традиционным средствам массовой информации, и, согласно исследованию консалтингового агентства Edelman „Барометр доверия", тенденция носила положительный характер. Фраза „фейковые новости" применялась лишь к нескольким репортерам и недавно учрежденной службе наблюдения за соцсетями. Идея о том, что СМИ являются „врагами американского народа", озвучивалась незадолго до выборов всего раз в одном малоизвестном подкасте, причем даже не Трампом.

Сегодня американские средства массовой информации пользуются самым низким уровнем доверия (26%) в сорока шести странах, гласит исследование 2022 года, проведенное Институтом изучения журналистики Reuters (Reuters Institute for the Study of Journalism, RISJ). Согласно компании Rasmussen Reports, в 2021 году 83% американцев считали „фейковые новости" „проблемой", а 56% - в основном республиканцы и непартийные - согласились с утверждением, что СМИ являются „врагами американского народа".

На протяжении двух последних лет я задавал вопросы Трампу и его врагам. Среди последних значится Кристофер Стил (Christopher Steele), автор одноименного досье, которое профинансировал избирательный штаб Хиллари Клинтон. В нем утверждалось, что Трамп - агент Кремля. Также в досье упоминался Питер Стржок (Peter Strzok), сотрудник ФБР, который начал и возглавил расследование потенциального сговора между Россией и участниками кампании Трампа, а потом был уволен. Я также просил интервью (часто безуспешно) у множества представителей СМИ - телеканалов, печатных и интернет-изданий - в надежде, что со мной они будут сотрудничать с теми же энтузиазмом и скрупулезностью, что проявили по отношению к Трампу. Еще я внимательно изучил бесчисленные официальные документы, судебные протоколы, книги и статьи, а это было непростой задачей, учитывая, что за время пребывания Мюллера в должности появилось более полумиллиона новостных сюжетов, касающихся Трампа и России или самого Мюллера.

В преддверии новой эры интенсивного политического охвата я провел ретроспективный анализ верно и неверно понятого прессой о человеке, который снова хочет стать президентом. До сих пор лишь немногие информагентства серьезно относились к тому, что произошло в тот период между СМИ и президентом. А соответствующая неудача почти наверняка повлияет на освещение будущих событий."

Предвыборный штаб Клинтон и Демократическая партия наняли частных детективов, чтобы разобраться в "связях" Трампа с Россией. Читая статью, вы натыкаетесь на имена известных журналистов, которые изначально заглотили наживку "Рашагейта" или внесли необоснованный вклад в формирующийся нарратив. Многие из них отказались говорить с Гертом, когда он звонил им с вопросами. Разве не любопытно? Вот что он пишет:

"Мэтт Тайбби, который некоторое время работал журналистом в России, также испытывал беспокойство по поводу освещения ее „связей" с Трампом. В итоге он сравнил работу СМИ с неудачами накануне войны в Ираке. „Это был момент, изменивший мою карьеру, - сказал он в интервью. - Более нейтральный подход к репортажам полностью испарился в момент избрания Трампа. Любые неудобные публичные высказывания по этому поводу были чреваты серьезными последствиями. Безумие"".

Мне кажется, что бóльшая часть информации в статье Герта - а это только первая часть из серии - уже публиковалась прежде, но я давно не вспоминал о "Рашагейте". В любом случае, здесь все изложено на редкость четко и лаконично. Совсем другое дело читать о том, что распространением этой лжи занималась фирма Fusion GPS, нанятая предвыборным штабом Клинтон и Демпартией. И о том, как далеко они зашли, внедряя ее в нарратив СМИ, потому что в национальном пресс-корпусе очень многие хотели в это верить.

Я с нетерпением жду следующей части разоблачений. Повторюсь: здесь важно авторство Джеффа Герта, а не какого-то консервативного писаки. Возможно, его имя вам ничего не говорит, но в американских СМИ оно имеет большой вес. Для них сам факт репортажей о Дональде Трампе подразумевает, что извиняться не придется никогда.

Комментарии читателей:

Peter Pratt
Слишком многие испытывают к Трампу такие сильные чувства, что 1) верят во все отрицательное о нем и 2) не могут оценивать его рационально. Аналогичным образом слишком много людей настолько эмоционально связаны с ним, что относятся к нему как к какому-то безупречному божеству.
Многие сумели распознать всю ложь "Рашагейта" с самого начала. Подозреваю, что ФБР и многие СМИ знали, что все это неправда, но выбрали другую сторону и решили нарушить наши нормы, правила и законы.
Я больше не хочу, чтобы Трамп становился президентом из-за его многочисленных недостатков и ограничений. Он очень плохо подбирает сотрудников - весьма иронично, учитывая его телешоу. Он не выполняет обещаний. Он настолько не уверен в себе и тонкокож, что не может сдержаться и не ответить на любое мнимое или реальное неуважение. И так далее.
Но реальным источником неприязни к Трампу всегда была политика. Олигархия не хотела терять власть и отступать от американского империализма. Она ненавидит любого, кто помогает нормальной Америке, поскольку это подрывает ее способность управлять и манипулировать людьми.
Трамп показал, что король-то голый, а американская империя построена на грандиозной иллюзии, которая причинила боль большинству граждан и остальному миру. И за это его решили уничтожить как президента.

Fran Macadam
Я помню, как вы написали, что "Рашагейт" действительно может быть правдой. Это из-за доверия к NYT? Я с самого начала счел необоснованные обвинения не заслуживающими доверия.
К тому же Трамп единственный из возможных кандидатов в президенты призывает к немедленному прекращению боевых действий на Украине и эскалации, которая, по его мнению, приведет к ядерной войне, если ее не остановить. Он говорит, что конфликт прекратится в ту секунду, когда США этого захотят и начнутся переговоры.
Полагаю, если его снова изберут, глубинное государство сочтет это госизменой и основанием для импичмента.
Теперь видные критики отметили, что Рон Десантис всегда поддерживал американские войны, и это был его осознанный выбор, как почти у всех политиков. Я приветствую противодействие воук-идеологии, но порицаю нынешний иностранный авантюризм, чреватый обменом ракетно-ядерными ударами. Как Трамп отметил в эфире своего телеканале Rumble, третья мировая война будет кардинально отличаться от всех остальных и приведет к тотальному уничтожению.
Еще раз, как бы вы ни относились к Трампу, неоконсервативные и неолиберальные милитаристы могут считать его опасным для своих целей, но в реальности подобная непредсказуемость свойственна им самим. Ведь они без веских причин готовы спровоцировать летальный конфликт, фантазируя о захвате власти на всей планете, независимо от цены и рисков.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675843200


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