Пауки в укр-банке. Экс-глава СБУ Якименко официально разоблачен как русский шпигун

11:11 08.02.2023

На Украине экс-главу СБУ обвинили в сотрудничестве с Россией



Служба безопасности Украины предъявила обвинения бывшему председателю спецслужбы (2013−2014) Александру Якименко. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.



"СБУ сообщила о подозрении (предъявила обвинения) экс-главе Службы безопасности. Злоумышленником является бывший глава СБУ Александр Якименко",

- говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что Якименко работает на спецслужбы РФ. СБУ предъявила ему обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности о госизмене и посягательстве на территориальную целостность страны.



В субботу СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства страны несколько человек, в том числе бывших министров, занимавших свои посты при президенте Викторе Януковиче. Также был упомянут Якименко. Позже информацию о лишении гражданства страны бывшего главы СБУ подтвердил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.