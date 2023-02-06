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    Узбекистан   | 
В учебную программу всех узб-вузов включат предмет "права человека"
12:23 08.02.2023

В учебной программе вузов появится курс о правах человека
С 2023/2024 учебного года в системе профессионального и высшего образования будут внедрены учебные и специальные курсы "Права человека", "Права женщин" и "Права ребенка".

С 2023/2024 учебного года в системе профессионального и высшего образования будут внедрены соответственно учебные и специальные курсы "Права человека" и "Права женщин", "Права ребенка".

Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана об утверждении Национальной программы образования в области прав человека от 7 февраля.

Конкретный список профессиональных и высших учебных организаций, где будут внедрены эти учебные и специальные курсы, определят до 1 июня Министерство высшего образования, науки и инноваций и Национальный центр по правам человека.

Кроме того, с 1 июня центр по правам человека будет ежегодно проводить национальный конкурс "Образование и инновации в области прав и свобод человека".

С 1 мая в систему переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров будут внедрены учебные курсы по правам человека и гендерному равенству.

В феврале этого года центр проведет Неделю прав человека. Ее программа должны быть утверждена в течение недели. В ее рамках в махаллях среди молодежи будут проведены просветительские конференции, круглые столы и встречи на тему "Права человека - высшая ценность".

Источник - Газета.uz
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