Бить в оппозиции: как юань и доллар будут править миром, - Дм.Мигунов

13:51 08.02.2023

Насколько вероятно становление биполярной валютной системы



Доллар в обозримом будущем потеряет статус единственной глобальной резервной валюты. Однако заменой ему будет не многовалютный хаос, не возвращение привязки к золоту и не полное замещение доллара какой-либо иной валютой. Куда более вероятно, что новая международная финансовая система будет биполярной, основанной на оппозиции доллара и юаня, как двух валют самых крупных экономик мира. Такую гипотезу высказал финансовый аналитик Нуриэль Рубини, в свое время точно предсказавший наступление глобального финансового кризиса в 2008 году и прозванный за это Доктор Погибель, в своей заметке в The Financial Times. Подробности - в материале "Известий".



Запрос на замену



Споры вокруг "непомерной привилегии" американского доллара и его статуса как доминирующей мировой резервной валюты ведутся все последние полвека после замены Бреттон-Вудской системы на Ямайскую. Тогда доллар был окончательно отвязан от золота, что произошло именно после масштабной попытки обмена "американца" на драгметалл со стороны Франции. В последние годы на фоне усиления торговых, холодных и горячих войн, санкций и ослабления процессов глобализации эти разговоры стали намного громче. Множество политиков, экономистов, финансовых аналитиков и инвесторов предлагали свои версии новейшей финансовой архитектуры мира, которая должна со временем заменить существующую.



По мнению "глобального кочевника" Нуриэля Рубини, сейчас работающего главным экономистом инвестиционного фонда Atlas Capital, геополитическое противостояние в мире и превращение доллара США в оружие неизбежно приведет к ускорению процессов дедолларизации. Дополнительный и очень полезный инструмент "ревизионистским державам" (так Рубини называет Россию, Китай и Иран) дадут испытываемые сейчас цифровые валюты ЦБ, которые значительно облегчат проблему внутренних и трансграничных платежей.



В пользу сохранения существующей долларовой системы международной торговли и финансов выдвигается несколько довольно сильных аргументов. Первый из них - эмоциональный: доллар, возможно, плох, но альтернативы еще хуже. Как говорил бывший министр финансов США Ларри Саммерс, "Европа - это музей, Япония - дом престарелых, а Китай - тюрьма". Другие говорили, что долларовая гегемония подкрепляется уже самим фактом широкого распространения доллара - сложно отказаться от того, что используется повсеместно.



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Станут ли они альтернативой доллару и евро

Третий аргумент заключается в том, что в условиях контроля над движением капитала и отсутствия плавающего рыночного курса главный возможный конкурент доллара - юань - не может считаться свободно конвертируемой валютой. А значит, и мировой резервной денежной единицей ему не быть.



Наконец, есть еще одно соображение технического характера. Доллар стал тем, чем есть, благодаря десятилетиям поддержания торгового дефицита, что повышало спрос на американский дензнак в остальном мире. Таким образом, только валюта страны с дефицитной торговлей может стать поистине глобальной.



Итог, считают скептики, немного предсказуем: все попытки потеснить доллар с мирового пьедестала заканчивались ничем. Потерпели неудачу и инструменты для международных торговых расчетов вроде специальных прав заимствования МВФ. Получается, что "многополярная" мировая финансовая система в современных обстоятельствах невозможна.



Доминируй, пожинай

Все эти соображения вполне рациональны, считает Доктор Погибель. Все же меняющиеся у нас на глазах условия в будущем или настоящем сделают их устаревшими. Инвестор предложил свои контрдоводы к существующему консенсусу сторонников доллара. Причем, по его словам, многовалютная новая система не слишком вероятна, а вот бивалютная (доллар и юань) вполне реальна.



Во-первых, отмечает Рубини, отсутствие контроля над капиталом или плавающий курс совершенно не обязательны для получения статуса резервной валюты. В конце концов, с 1945 по 1976 год доллар и другие валюты были привязаны к доллару, а их курсы были зафиксированы. Но именно в этот период гегемония "американца" и складывалась - отсутствие современного финансового гиперлиберализма совершенно ей не мешало. Во-вторых, действительно, контроль над капиталом является проблемой для инвесторов, посматривающих в сторону юаня. Но у США есть свой аналог валютного контроля - все шире применяемые санкции, а также ограничения на инвестиции в определенные сектора экономики. Заморозка долларовых активов тоже может квалифицироваться как контроль над капиталом.



Что касается необходимости торгового дефицита, то Китай сейчас постепенно отходит от экспортоориентированной модели, предполагающей триллионные профициты, и делает ставку на развитие внутреннего рынка, в том числе и за счет увеличения импорта. А кроме того, существует "парадокс Триффина": хронический торговый дефицит хотя и важен для мировой резервной валюты, подтачивает ее изнутри, со временем ослабляя его и снижая к ней доверие.



Наконец, констатирует Рубини, крайне анахроничной выглядит ситуация, в которой страна, контролирующая только 20% мировой экономики, сохраняет доминирование над международными транзакциями, более двух третей которых проходит в ее валюте. В послевоенное время, когда американский ВВП составлял около 45% от мирового, такое положение дел было оправдано, но сейчас - ни в коей мере.



Первый шаг в направлении к биполярной системе уже сделан - Китай и Саудовская Аравия договорились об оплате нефти в юанях. Ничто не помешает Пекину и дальше увеличивать число сделок с нефтяными державами в юанях, а также предложить свою валюту для наполнения их резервов. Главным столпом Ямайской системы является петродоллар, и он может стать первой потерей в новой валютной холодной войне. Следующие шаги могут быть связаны с цифровым юанем, который позволит создать удобную международную платежную систему, не нуждающуюся в аналогах Swift. Наконец, своп-линии с Народным банком Китая довершат дело, гарантировав постоянное и гарантированное присутствие необходимых объемов юаневой ликвидности на международном рынке.



Слабое место рассуждений Рубини заключается в том, что он рассматривает только количественные показатели, не учитывая факторы, выходящие за грани чистых финансов и экономики. Утверждения о том, что гегемония доллара связана с военным и политическим доминированием США в более чем половине крупнейших экономик мира, а также с силой американской "софт пауэр" крайне сложно проверить и выразить в числах, но, скорее всего, какие-то основания они под собой имеют. В то же время есть сомнения, что многие страны захотят уходить от долларовой зависимости только для того, чтобы попасть в юаневую - и поэтому мультиполярная финансовая система все же крупнейшим игрокам кажется более предпочтительной, чем одно- или двухполярная.



С другой стороны, финансист и не утверждает, что переворот в международной экономике произойдет одномоментно. Скорее можно предположить, что изменения будут накапливаться многие годы или даже целые десятилетия, прежде чем произойдет качественный скачок. Точно так же долго разрушалась система привязки валют к доллару и фиксированных курсов, пока не стало очевидным, что ее нужно менять на что-то более отвечающее требованиям времени. Это может произойти и в обозримом будущем.



Дмитрий Мигунов



8 февраля 2023,