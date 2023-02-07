Скончался Заслуженный артист Таджикистана фалакист Чилахон Холов

14:47 08.02.2023

Скончался Заслуженный артист Таджикистана Чилахон Холов



Мехрофарин Наджиби, Asia-Plus



Чилахон Холов, Заслуженный артист Таджикистана, один из известных исполнителей фалак (традиционная народная музыка таджикского народа), скончался сегодня утром в Душанбе после болезни. Поклонники выражают соболезнования родным и близким в социальных сетях.



