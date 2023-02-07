|Скончался Заслуженный артист Таджикистана фалакист Чилахон Холов
14:47 08.02.2023
Скончался Заслуженный артист Таджикистана Чилахон Холов
Мехрофарин Наджиби, Asia-Plus
Чилахон Холов, Заслуженный артист Таджикистана, один из известных исполнителей фалак (традиционная народная музыка таджикского народа), скончался сегодня утром в Душанбе после болезни. Поклонники выражают соболезнования родным и близким в социальных сетях.
Церемония прощания (джаноза) с Чилахоном Холовым состоится сегодня в микрорайоне "Пахтакор" в Душанбе.
Ему было 66 лет, в прошлом году певец перенес операцию на почке.
На большую сцену Чилахон Холов пришел в конце 1980-х годов. Он начал петь в ансамбле "Ганджина", который был создан Народным артистом Таджикистана Зафаром Нозимом с целью представления и развития народных песен, танцев, обычаев и обрядов.
Чилахон Холов считается одним из известных исполнителей традиционной народной музыки фалак, который официально включен во всемирный Список культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
В последние годы Чилахон Холов в основном сочинял песни на стихи классиков, в том числе на газели Ходжи Хусейна Кангурти.
Его поклонники, выразив соболезнования, отмечают, что смерть певца - большая утрата для искусства и культуры Таджикистана.
Медиа-группа "Азия-Плюс" выражает соболезнования родным и близким Чилахона Холова