6 топ-менеджеров "Туркменгаза" арестованы за аварию и срыв поставок в Узбекистан

15:08 08.02.2023

В государственном концерне "Туркменгаз" арестованы шесть человек по обвинению в аварии на крупнейшем месторождении газа в Туркменистане "Галкыныш" и срыве поставок голубого топлива в Узбекистан. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщила новостная и правозащитная организация Turkmen.news, зарегистрированная в Нидерландах.



Среди задержанных, как сообщается, - начальник управления материально-технических ресурсов и комплектации Шохрат Аждаров и и. о. начальника объединения "Туркменгазакдырыш" ("Туркментрансгаз") Шохрат Чопанов.



По данным издания, проверка Генеральной прокуратуры показала, что только за шесть дней вынужденного простоя поставок газа в Узбекистан с месторождения "Галкыныш" сумма ущерба могла составить 59,7 млн долларов. Кроме того, Туркменистан ожидает штраф за недопоставки газа в Китай.



Сообщается, что авария произошла в пик январских морозов из-за выхода из строя "некачественных датчиков осушки". Источник Turkmen.news сообщил, что узбекская сторона якобы потребовала от Туркменистана крупную денежную компенсацию.



"После переговоров Узбекистану удалось уговорить принять взамен сжиженный газ на эквивалентную сумму. В туркменских официальных СМИ передачу сжиженного газа представили как безвозмездную помощь", - говорится в материале.



В пресс-службе Министерстве энергетики Узбекистана "Газете.uz" опровергли, что Узбекистан требовал компенсации за срывы поставок газа. "Это совершенно неверно", - заявили в Минэнерго.



Согласно данным Агентства статистики, предоставленным "Газете.uz", за 11 месяцев (январь-ноябрь) Узбекистан закупил у Туркменистана 2,26 млрд кубометров газа за 154,2 млн долларов. В декабре объем поставок составил уже 127,7 млн долларов (всего за 2022 год - 281,9 млн долларов, что на 82,5% больше 2021 года). В том месяце глава Администрации президента посещал Ашхабад для встречи с президентом Сердаром Бердымухамедовым и заключения контракта на поставку 1,5 млрд кубометров газа на зимний сезон.



Туркменистан по техническим причинам, вызванным морозами, с 12 января приостановил экспорт газа в Узбекистан. Поставки возобновились с 21 января.

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