"Лжец!". Байден феерично выступил с ежегодным посланием к конгрессу

15:40 08.02.2023

Fox News

США

08 февраля 2023

Пять наиболее ярких моментов ежегодного послания Байдена Конгрессу

Fox News: Байден поручил запретить "штурмовое оружие" и похвастался "успехами" США

Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу



Байден выступил с ежегодным посланием к конгрессу, сообщает Fox News. Он сорвал аплодисменты за призыв запретить "штурмовое оружие", но столкнулся с язвительными замечаниями по поводу границ и обвинениями во лжи. Редакция телеканала выбрала пять самых ярких моментов выступления Байдена.

Джессика Чезмар (Jessica Chasmar)



Во время речи президента Байдена о положении в стране республиканцы освистали его за недостоверные утверждения, будто бывший президент Трамп увеличил госдолг на 25%, а Республиканская партия хочет закрыть программы попечения престарелых и социального обеспечения.



Во вторник вечером президент Байден выступил со своим вторым обращением к Конгрессу. Предполагалось, что речь станет "мягким стартом" его кампании по переизбранию в 2024 году. Байден снискал аплодисменты демократов за призыв запретить так называемое "штурмовое оружие" и закрепить право на аборты законодательно, однако от республиканцев услышал насмешки за охрану границ и опрометчивые заявления по поводу социального обеспечения.

Вот пять самых ярких моментов его выступления.



1. "Лжец!"

Хаос в Палате представителей вспыхнул после того, как Байден повторил давний риторический прием демократов, который не раз опровергли "проверяльщики".

"Некоторые республиканцы хотят, чтобы программы попечения престарелых и социального обеспечения закрылись", - заявил Байден.



"Я не говорю, что таковых большинство, - парировал он в ответ на поднявшийся ропот республиканцев. - Кто сомневается, приходите ко мне в кабинет, я дам вам копию - копию их предложения".

"Лжец!" - крикнула член Палаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор Грин.

Байден возразил: "Я же не говорю, что у вас таких большинство. Мне даже не кажется, что их много - но отдельные люди все же предлагают. Имен я вежливо не называю, но некоторые из вас такое предложили".



Некоторые республиканцы поддержали идею ужесточить контроль расходов, чтобы Конгресс утверждал каждую программу на ежегодной основе. Это может сократить финансирование программ попечения престарелых и социального обеспечения, однако ликвидировать их полностью республиканцы не намерены.

Даже левые издания признали, что своими заявлениями о якобы планах Республиканской партии по социальным расходам Байден ввел публику в заблуждение.



2. Маккарти зашикал однопартийцев

Спикер Палаты представителей от республиканцев Кевин Маккарти водворил тишину и зашикал крикунов-однопартийцев: они прервали Байдена, когда тот помянул жертву фентанила.

Один из них крикнул: "Это же все из Китая поставляется", а другой встрял: "Это ты виноват", после чего Маккарти отчетливо цыкнул на соратников по партии.

В следующий раз Маккарти попытался урезонить однопартийцев, когда те закричали о безопасности границы, стоило президенту заговорить об иммиграционной реформе.



3. "12 миллионов новых рабочих мест"

Байден повторил недостоверное заявление о рабочих местах, которые якобы "создал" с тех пор, как вступил в должность в 2021 году.

"Два года назад наша экономика шаталась, - заявил президент. - А к сегодняшнему дню мы создали рекордные 12 миллионов рабочих мест - всего за два года мы сделали больше, чем остальным удавалось за все четыре".

Однако, по данным Бюро статистики труда, при Байдене американская экономика добавила лишь 2,7 миллиона рабочих мест, а остальные "съела" пандемия коронавируса.



4. "Запретите штурмовое оружие немедленно"

В своей речи Байден повторил призыв запретить так называемое "штурмовое оружие", вызвав бурные аплодисменты демократов. Республиканцы лишь неодобрительно покачали головой.

"Запретите штурмовое оружие немедленно. Запретите его сейчас - раз и навсегда", - сказал он.

До этого президент говорил о стрелке, застрелившем 11 человек на праздновании Лунного нового года в зале торжеств под Лос-Анджелесом.

Сообщается, что в руках у стрелявшего был полуавтоматический пистолет с магазином на десять патронов.

Какой именно тип огнестрельного оружия при этом классифицируется как "штурмовое", Байден не уточнил.



5. Поцелуй

Первая леди Джилл Байден и второй джентльмен Дуг Эмхофф перед выступлением Байдена поцеловались на камеру.

Этот момент сразу же "завирусился" в твиттере.



Бонусные моменты:

Байден начал свою речь с оплошности, назвав лидера сенатского большинства Чака Шумера "лидером меньшинства".

Спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти и вице-президент Камала Харрис перед выступлением президента вели дружескую беседу, болтали и смеялись.

Четыре члена Верховного суда - Кларенс Томас, Сэм Алито, Соня Сотомайор и Нил Горсач - слушать выступление президента отказались.



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Власти Вашингтона попросили жителей столицы немедленно обратиться в полицию, если они увидят потерявшегося старика, который бессвязно кричит на людей, иронизирует автор сатирического сайта The Babylon Bee по поводу выступления Байдена в конгрессе.

Вашингтон, округ Колумбия - Власти Вашингтона объявили так называемую "серебряную тревогу" (сигнал пропажи пожилого человека) после того, как несколько прохожих на Капитолийском холме сообщили, что видели потерявшегося старика, бессвязно кричащего на людей. Сообщается, что потерпевший - пожилой мужчина ростом 182 сантиметра c пересаженной шевелюрой и вставными зубами. Опекуны подтвердили, что мужчина страдает поздней стадией слабоумия, и его необходимо как можно скорее вернуть в лечебное учреждение. Пожалуйста, если увидите его, немедленно сообщите в полицию округа Колумбия.