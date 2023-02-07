 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трубы "Северного потока" взорвали американские и норвежские боевые водолазы, - расследование Сеймура Херша
17:09 08.02.2023

Американский журналист раскрыл заказчиков и исполнителей подрыва "Северных потоков"
Журналист Херш: США установили взрывчатку под "Северными потоками" в ходе учений НАТО

8 февраля 2023, Дмитрий Зубарев
Американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы, утверждает американский журналист Сеймур Херш.

Как пишет на своем сайте лауреат Пулитцеровской премии Херш, ссылаясь на осведомленный источник, летом 2022 года водолазы ВМС, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops 22, заложили дистанционые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех ниток трубопровода "Северный поток", передает РИА "Новости".

По его данным, 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, с помощью которого взрывные устройства были приведены в действие.

Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, к подготовке диверсии причастен советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, заявил Херш.

Ранее ведущий канала Fox News Такер Карлсон заявил, что радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на "Северных потоках" указывает на причастность администрации Байдена к диверсии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что диверсия против "Северного потока" указывает на американцев.

Источник - vz.ru
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