Из-под завалов в Турции вытащили живой казахстанку Сабину Мамадьярову

18:12 08.02.2023

Казахстанку нашли под завалами в Турции



После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки, сообщает Zakon.kz.



В Турции под завалами обнаружили казахстанку Сабину Мамадьярову. Об этом сообщил знакомый девушки Алмат Курмашев.



Сабина получила перелом руки, ее везут в больницу.



