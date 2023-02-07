Спасены из руин в Хатае и Малатье двое узбекистанцев

18:42 08.02.2023

В Турции продолжается поисково-спасательная работа. Из под завалов спасли еще двух узбекистанцев.

41-летнюю уроженку города Чирчика Асаль Шотирбекову спасли в провинции Хатай. Ей была оказана первая медицинская помощь. Об этом сообщили в генеральном консульстве Узбекистана в Турции.

В провинции Малатья спасатели извлекли из под завалов 27-летнего Акрамжона Хошимова. В настоящее время мужчина находится в больнице.