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|Спасены из руин в Хатае и Малатье двое узбекистанцев
18:42 08.02.2023
В Турции продолжается поисково-спасательная работа. Из под завалов спасли еще двух узбекистанцев.
41-летнюю уроженку города Чирчика Асаль Шотирбекову спасли в провинции Хатай. Ей была оказана первая медицинская помощь. Об этом сообщили в генеральном консульстве Узбекистана в Турции.
В провинции Малатья спасатели извлекли из под завалов 27-летнего Акрамжона Хошимова. В настоящее время мужчина находится в больнице.