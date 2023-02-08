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Китайцы клонировали суперкорову, дворняжку и бройлера, - СП
19:59 08.02.2023

Китайцы клонировали суперкорову, дворняжку и бройлера
Ученые Поднебесной покорили генокод - и по могуществу почти сравнялись с Создателем
Константин Ольшанский
8.02.23

Китайские ученые совершили невозможное - они научились манипулировать генетикой сельскохозяйственных животных. В лаборатории уже давно можно было вывести козу, которая дает человеческое грудное молоко, или прямые бананы, которые удобнее транспортировать. Теперь же такие лабораторные чудо-химеры можно клонировать. Фактически, китайские генетики уравнялись в возможностях с самим Создателем.

В Тяньцзине построят крупнейшую на планете фабрику по клонированию

Ученые в Китае сумели клонировать трех коров, каждая из которых может производить до 18 тонн молока в год. Для сравнения, согласно данным Министерства сельского хозяйства США, средняя американская корова производит почти 12 тонн молока в год, сообщает китайский государственный портал Global Times.

Чиновники надеются, что новые "супер-коровы" помогут молочной промышленности Китая снизить зависимость от импортного скота. В настоящее время около 70% дойных коров в Китае завозится из-за рубежа.

- Мы планируем уже через два-три года создать стадо, состоящее из более чем 1000 "суперкоров". Это позволит снизить зависимость Китая от зарубежных поставок, при котором всегда есть риск "задохнуться" из-за сбоев в логистической цепочке, - говорит руководитель генетического проекта Цзинь Япин.

Коровы, способные производить 100 тонн молока за всю жизнь, чрезвычайно редки - примерно одна на 5 тысяч особей. Эксперимент по клонированию начался в прошлом году в Северо-Западном университете сельскохозяйственных и лесных наук и технологий в Шэньси.

Ученые взяли образцы тканей у коров по всему Китаю и использовали так называемый метод переноса ядер соматических клеток для создания эмбрионов, которые затем были помещены внутрь суррогатных коров. Всего, говорится в отчете, ученые создали 120 клонированных эмбрионов. Телята родились здоровыми в городе Лингву. Подгадали, чтобы роды были в канун Нового года по Лунному календарю 23 января.

Телята имеют ту же форму и рисунок кожи, что и коровы, от которых они были выведены.

Генетический прорыв произошел через 7 лет после того, как Китай объявил о планах начать клонирование крупного рогатого скота для удовлетворения растущих потребностей в говядине.

Cпрос на говядину в Китае неуклонно растет в течение нескольких десятилетий - вместе с ростом уровня жизни. Rabobank ожидает, что спрос продолжит увеличиваться, и к 2025 году страна будет потреблять на 2,2 миллиона тонн говядины больше.

Корпорация BoyaLife уже начала строить завод по клонированию коров в северном китайском портовом городе Тяньцзинь - расположен он в зоне экономического и технологического развития.

Завод начнет с производства 100 тысяч коровьих эмбрионов в год - поэтапно эта цифра будет доведена до 1 миллиона. Это будет крупнейшее в мире предприятие по клонированию, оснащенное даже хранилищем генов.

Китайцы уже клонируют домашних животных и "редактируют" людей

Во многих странах, включая США, фермеры разводят клоны сельскохозяйственных животных, чтобы добавить в генофонд желаемые черты, такие как высокая молочная продуктивность или устойчивость к болезням.

И за последние годы Китай добился гигантского прогресса в области клонирования животных (цыплят-бройлеров, племенных свиней) и растений (кукуруза, соевые бобы). Еще в 2017 году китайские ученые заявили, что они вывели клонированную корову с повышенной устойчивостью к туберкулезу крупного рогатого скота. Это, кстати, одно из самых опасных коровьих заболеваний.

В 2018 году началась "эра Sinogene" - это первая биотехнологическая компания в Китае, которая занимается клонированием домашних животных. Всемирную известность компания приобрела после того, как здесь клонировали дворняжку по кличке Джус - эта собака снималась в десятках китайских фильмах и сериалах.

Принадлежит Джус китайскому дрессировщику Хэ Цзюню, который даже оформил образ собаки как интеллектуальной собственности. В компании Sinogene извлекли ДНК из образца кожи собаки, оплодотворили яйцеклетку, и суррогатная мать родила Литл-Джуса, как его назвал алчный хозяин.

Литл-Джус продолжил кинокарьеру своего именитого "родителя". Цена на такое клонирование, правда, кусается - от $55 тысяч до $77 тысяч. Так что делать клон своего любимца могут только очень состоятельные китайцы.

С дикими животными куда проще. Так, в 2022 году китайская компания создала первого в мире клонированного арктического волка.

Нередко генетические эксперименты вызывают раскол даже в профессиональном сообществе. Так, в 2018 году китайский биолог Хэ Цзянькуй из Южного университета науки и техники в Шэньчжэне объявил, что сумел создать первых в мире генетически отредактированных младенцев. Коллеги-ученые со скепсисом отнеслись к работе Хэ Цзянькуя - прежде всего с позиций биоэтики.

Дело в том, что китайский ученый использовал метод редактирования генов CRISPR, - а при этом младенцы передадут свои биологические изменения своим будущим детям, изменяя генофонд человека.

В США, например, продукты, полученные от животных-клонов, должны быть промаркированы. А как быть с людьми? Вешать табличку на грудь: "Продукт генетических экспериментов".

Впрочем, абсолютно очевидно, что прогресс в генетике не остановить, его флагман - Китай.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675875540


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