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У Эрдогана появился шанс обернуть землетрясение в Турции в свою пользу
22:12 08.02.2023

Станислав Тарасов

Потери Турции от последствий землетрясения могут составить около 2% ВВП. Но эксперты переключают внимание на возможные политические последствия природной катастрофы, происшедшей накануне парламентских и президентских выборов. Тут выявляются важные нюансы.

Когда турецкое телевидение за несколько дней до землетрясения в Турции показывало стаи кричащих птиц на юго-востоке страны, многие расценили это как плохую примету, сигнализирующую больше о скорой непогоде и ненастье. Птицы летали в небе турецкой провинции Кахраманмараш, к северу от Газиантепа, недалеко от сирийской границы. Но никто не связывал это с возможностью землетрясения, так как эта часть страны не считалась сейсмически опасной.

Заявлялось, что наиболее тревожным местом с точки зрения сейсмоактивности считается Стамбул. В этой связи в прессе велась активная дискуссия, так как в городе ведется высотное строительство и идет подготовка к строительству судоходного канала "Босфор - 2". Специалисты предупреждали, что для реализации проекта необходимо будет переместить миллионы тонн грунта и это отразится на сейсмической активности в Мраморном море.

Но удар в ночь на 6 февраля пришелся на юго-восток страны, который накрыла волна мощных землетрясений.

При этом толчки ощущались и в других государствах - от Ливана до Грузии. По данным МВД страны, пострадали десять турецких городов: Газиантеп, Кахраманмараш, Хатай, Османие, Адыяман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. В Сирии - провинции Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

Уже сейчас очевиден небывалый масштаб разрушений.

Эрдоган сравнил нынешнюю катастрофу с землетрясением 1939 года, когда погибло более 32 тысяч человек и более 100 тысяч получили ранения. Такое сравнение не вселяет оптимизма, и похоже, что число жертв будет быстро расти, а ущерб, нанесенный инфраструктуре страны, в том числе энергетической, экономике в целом турецким властям еще предстоит оценить.

Опубликованы данные только Геологической службы США, согласно которым потери Турции могут составить около 2% ВВП.

Однако сейчас многие эксперты стали переключать внимание на возможные политические последствия природной катастрофы, происшедшей накануне парламентских и президентских выборов.

Тут выявляются важные нюансы.

Дело в том, что эпицентр землетрясения пришелся на восток и юго-восток Турции, где традиционно проживают курды, с которыми у правительства складываются непростые отношения.

Напомним, что ранее курды утеряли свое политическое представительство в парламенте, так как Демократическая партия народов была выведена из политического процесса, а ее лидер Селахаттин Демирташ находится в тюрьме. Ранее курдские голоса в районах, где произошло землетрясение, делились между правящей Партией справедливости и развития и оппозиционной Народно-демократической партией. Теперь, как это всегда бывало и раньше, оппоненты Эрдогана могут попытаться создать негативный кумулятивный фон для дискредитации действующей власти, обвиняя ее в некачественном строительстве в этом регионе страны.

Возможно, будут расследования по вопросу разрушенных домов - какие компании их возводили, какие подрядчики, кто их поддерживал и так далее. Ведь правящая партия в качестве одной из основ избирательной кампании выставляла проблему предоставления социального жилья.

Понятно, что спрогнозировать нынешнюю трагедию было невозможно.

Она оказалась неожиданной, хотя сейсмическую опасность недооценили, дома проектировали и строили под более низкий уровень воздействия. При этом сейчас турецкая газета Sözcü пишет, что, оказывается, еще 3 февраля (за три дня до трагедии) ученый-сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс говорил о возможном землетрясении в юго-восточной части Турции. При этом он указывал на критическую планетарную геометрию. В данном случае такая информация может восприниматься как укор властям, которые проигнорировали предупреждение. Это первое.

Второе. Даже то, что 45 стран, включая Россию, заявили Анкаре о готовности оказать содействие в преодолении катастрофы, может подаваться оппозиционными силами как неспособность властей справиться с ситуацией самостоятельно.

В этой связи появились спекуляции, согласно которым предстоящие в скором времени выборы в Турции могут быть отложены или даже перенесены.

Но пока на официальном уровне лидеры оппозиции не комментируют ситуацию, хотя внимательно отслеживают действия правительства Эрдогана и международную реакцию на землетрясение. Альянс шести оппозиционных партий до сих пор не назвал своего кандидата на пост президента, выбирая между мэром Анкары Мансуром Явашем и главой Народно-республиканской партии Кемалем Кылычдароглу.

Последний заявил, что решение о кандидате на пост президента может быть принято на собрании лидеров "шестерки" 13 февраля, на следующий день после окончания общенационального траура в связи с землетрясением.

Однако состоится ли такая встреча, пока точно не ясно. Оппозиционные политики выехали в пострадавшие районы с целью подробно изучить ситуацию. Только после этого могут появиться их официальные комментарии.

В то же время надо признать, что правительство Турции имеет отработанную методику действий в экстремальных условиях и способно быстро приступить к восстановительным работам.

По мнению турецкого эксперта Eurasia Group Эмре Пекера, "правящая партия будет энергично реагировать на кризис в районах, пострадавших от землетрясения, такая динамика будет сохраняться до выборов".

Объективно у Эрдогана появляется реальный шанс обернуть ситуацию в свою пользу и сплотить граждан страны вокруг общей беды и вокруг себя. Все будет зависеть от скорости принятия им важных решений, ведь разрушительное землетрясение повлекло за собой колоссальные социальные и экономические последствия.

Источник - REGNUM
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