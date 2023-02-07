В Казахстане ужесточены правила выдачи иностранцам разрешений на проживание

22:13 08.02.2023

Власти Казахстана ужесточили правила оформления документов для получения разрешения на постоянное пребывание в республике для иностранцев.



Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает официальный сайт МВД республики.



"Граждане стран, с которыми у Казахстана имеются соответствующие миграционные соглашения, могут въехать, выехать, следовать транзитом, передвигаться и временно пребывать в нашей стране по внутренним документам. Однако для получения иностранцем разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан необходим заграничный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус", - говорится в сообщении ведомства.



В МВД добавили, что теперь иностранцам необходимо предоставлять свой заграничный паспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на день подачи заявления на постоянное проживание. Для получения разрешения на временное проживание также необходимо личное присутствие собственника жилья, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника.

Согласно изменениям, адрес, указываемый при оформлении разрешения, должен иметь регистрационный код адреса. Сообщается, что эти меры приняты с целью исключения возможности регистрации иностранцев на несуществующие адреса, а также на адреса, не имеющие отношения к заявителю.