Диверсификация в мечтах и наяву: кому Казахстан будет продавать нефть в 2023 году?

00:02 09.02.2023 В 2022 году, на фоне геополитической турбулентности и сбоев на #КТК, #Астана заявляла о планах диверсифицировать поставки нефти, но не предпринимала для этого серьезных шагов. В декабре прошлого года у #Казахстан’а появился шанс продать топливо #Германии - наиболее реальному из потенциальных партнеров. Тем не менее другие направления тоже не стоит сбрасывать со счетов. Об этом в интервью Ia-centr.ru рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.



- В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призывал развивать альтернативные маршруты транспортировки нефти. Это было проявлением давнего интереса или, скорее, реакцией на актуальную трансформацию логистики и рынка?



- Давний интерес, безусловно, был. Однако интерес интересу рознь, он не всегда совпадает с возможностями для реализации проектов или реальной активностью. Казахстан практически не предпринимал шагов по диверсификации. Кроме того, само его географическое положение диктует определенную логику поставок: например, часть казахстанской нефти сейчас транспортируется через российские черноморские мощности по банальной причине удобства. Тем не менее сейчас поставки через Черное море сопряжены с рисками.



У Казахстана возникли проблемы не только с направлением поставок, но и с позиционированием своей нефти. Унаследовав нефтяную отрасль от СССР, страна развивала ее в общесоюзной логике. В результате казахстанский экспортный сорт трудноотличим от российской нефти марки Urals. Это усложняет ведение дел в условиях, когда российское топливо сталкивается с ограничениями на европейском, американском и ряде других рынков. В 2022 году появилась KEBCO - "Казахстанская экспортная смесь сырой нефти". То есть, кроме задач чисто логистических, в прошлом году Казахстан столкнулся с вызовами позиционирования.



Тем не менее не стоит думать, что о новых маршрутах заставили задуматься только политические события 2022 года. Ранее происходили сбои в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который поступает казахстанская нефть. В определенный момент это натолкнуло казахстанскую сторону на мысль о необходимости поставлять топливо как-то иначе.



Хоть Казахстан и не является крупным мировым игроком, он достаточно заметен в региональном масштабе и представляет "среднюю" нефтяную державу по объему добычи, которой можно рассмотреть вопрос о диверсификации.



Сейчас Германия и некоторые другие страны задумались о покупке казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба", понимая, что KEBCO по физико-техническим характеристикам абсолютно идентична Urals, которая поставлялась из России. Это открывает перед Казахстаном новый рынок и новые логистические возможности, которые вряд ли были ему доступны до 5 декабря 2022 года.



В ближайшее время поставки могут быть не огромными: речь идет о возможной продаже топлива в районе 1,5 млн тонн в 2023 году. Даже потенциальная возможность увеличения поставок для Казахстана на этом направлении составляет до 5 млн тонн, учитывая текущие мощности.



Для понимания масштаба: Россия в прошлом году добыла 534 млн тонн, а трубопроводные поставки в Германию из нашей страны составляли порядка 20 млн тонн. В то же время немецкое направление - наиболее реальное для Казахстана сейчас, поскольку на нем имеется и инфраструктура, и крайне заинтересованный покупатель, которому нефть идеально подходит для завода в Шведте (Восточная Германия).



- Тем не менее, несмотря на всю реалистичность диверсификации через "Дружбу", Казахстан отложил обещанные январские поставки нефти в Германию на февраль. С чем это может быть связано?



- По всей видимости, это может быть связано с договорами, которые до сих пор исполняются российской стороной, и с проблемами согласования маршрутов. Дело в том, что информация о намерениях Казахстана направить топливо в ФРГ выглядит противоречиво. Немецкая сторона заявляла о своем желании покупать нефть, в то время как представители Минэнерго в Астане говорили о достижении устной договоренности с российской "Транснефтью", которая занимается транспортировками по трубопроводу.



Складывается впечатление, что казахстанская сторона продемонстрировала избыточный оптимизм относительно договоренностей с "Транснефтью". Одновременно могла быть выполнена не вся бумажная работа, требуемая для таких поставок: нужно получить некоторое количество разрешений, согласовать графики и так далее. Судя по всему, это не учли, поэтому поставки пришлось перенести. На мой взгляд, это наиболее вероятные причины.



- Вы упомянули, что нефтепровод "Дружба" и поставки в Германию рентабельны и наиболее реальны для Казахстана сегодня. Тем не менее в 2022 году речь заходила и о других маршрутах и направлениях - от наращивания объемов, направляемых в Индию, до прокладки трубопроводов по дну Каспия. Какие из множества "старых новых" предложений по диверсификации выглядят реалистичными и рентабельными?



- Одно дело, когда вы собираетесь воспользоваться уже имеющейся и притом находящейся полностью в рабочем состоянии инфраструктурой, в расширение и модернизацию которой не нужно инвестировать. Другое дело, если вам нужны деньги на организацию поставок в Индию или к другим потребителям. Вопрос упирается в источники финансирования, которых пока не наблюдается.



Другой важный момент - отсутствие необходимого документального оформления проектов по диверсификации поставок. После того как придуман новый маршрут транспортировки топлива, необходимо составить технико-экономическое обоснование (ТЭО), где будут указаны его мощность, расположение, необходимое для перекачки оборудование и предполагаемые затраты.



Пока все эти проекты носят крайне умозрительный характер. Реальных подсчетов, от которых могли бы отталкиваться потенциальные инвесторы, нет. Поэтому на данном этапе все предлагаемые Казахстаном направления диверсификации на базе новой инфраструктуры реалистичны и осуществимы в равной степени.



Если отбросить финансовый вопрос, крайне интересными и перспективными можно назвать поставки в Индию: банально потому, что она является крупным растущим рынком, причем не только в плане внутреннего потребления, но и в плане переработки.



Она закупает значительные объемы нефти для своих перерабатывающих заводов, но ее внутренний рынок, несмотря на колоссальное население, развит недостаточно. Прошедший 2022 год обещает стать для Индии рекордным в плане потребления.



Пока она - впечатляющий нетто-экспортер нефтепродуктов, на территории которого расположен самый крупный НПЗ в мире мощностью 70 млн тонн. Для сравнения, крупнейшие российские НПЗ могут перерабатывать 20-22 млн тонн.



Тем не менее, говоря об Индии, мы вступаем в зону предположений и "тумана неизвестности". На протяжении последних 10 лет Индию называют "новым Китаем", раз за разом прогнозируя невероятный скачок, перенос из КНР промышленности некитайских предприятий и так далее, однако в окружающей действительности этого не наблюдается.



Даже если отсечь спекуляции, она остается перевалочным пунктом для нефтепродуктов и выгодным направлением. А после стабильного повышения автомобилизации населения, старта для развития внутренней инфраструктуры для поставки различного рода энергоносителей, газификации, роста уровня жизни - того, о чем можно говорить в измерении следующих десятилетий, - Индия станет еще более привлекательным рынком.



Сейчас наиболее интересен с точки зрения объемов импорта Китай. Он покупает порядка 10,5 млн баррелей в сутки - по крайней мере, сейчас он возвращается к этим показателям. Это примерно 10,5 % мирового производства, при этом потребляет он больше (с учетом собственной добычи).



По абсолютным показателям это еще более интересное направление, тем более что Пекину, по моему мнению, сейчас в силу геополитических причин придется усиливать морскую безопасность - снижать долю поставок энергоносителей морем и наращивать роль трубопроводных поставок. В этой связи перспективно и разумно расширить китайское направление поставок.



Тем более Казахстан еще и входит в триаду центральноазиатских государств - поставщиков газа в КНР: уже есть "прокатанная дорожка", по которой можно развивать сотрудничество в области энергетики.



Тем не менее, если привнести сюда соображения денежного характера и учесть интересы инвесторов, для Казахстана сейчас наиболее рационально поставлять нефть именно в Германию. Она готова покупать 12 млн тонн. Тем не менее пока речь может идти о 5-6 млн, поскольку заводу-потребителю нужно в сумме до 12 млн тонн, а он может получать с портовых мощностей в Ростоке примерно половину этого объема.



Дарья Матяшова Источник - ia-centr.ru

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