Бога сделают бесполым: Церковь Англии займется гендерно-нейтральным термином для него

00:08 09.02.2023

Церковь Англии намерена изучить вопрос о гендерно-нейтральном термине для обозначения Бога после обращения некоторых британских священнослужителей. Об этом сообщила накануне, 7 февраля, вечером газета The Guardian.



Как пишет издание, этой весной Церковь Англии рассмотрит возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога, для этого будет создана комиссия, которая изучит в том числе возможности отказа от использования местоимения "Он" по отношению к Богу. При этом для внесения любых изменений необходимо одобрение Генерального синода. Решение о создании комиссии было принято после того, как несколько священников попросили разрешить им использовать гендерно-нейтральные термины для обозначения Бога.



Епископ Личфилда и заместитель председателя литургической комиссии преподобный Майкл Ипгрейв заявил, что Церковь "исследовала использование гендерного языка по отношению к Богу в течение нескольких лет", утверждает The Guardian.



"После диалога между двумя комиссиями в этой области нынешней весной начнется новый совместный проект по гендерному языку",

- приводит его слова издание.

"В этом нет ничего нового. Христиане с древних времен признавали, что Бог не является ни мужчиной, ни женщиной, однако разнообразие способов обращения к Богу и его обозначения, встречающиеся в Священном Писании, не всегда находило отражение в нашем богослужении… Нет абсолютно никаких планов по отмене или существенному пересмотру ныне утвержденных литургий, и такие изменения не могут быть сделаны без широкого законодательства",

- заявил представитель Церкви Англии.

По утверждению газеты The Times, многие англиканские священники предпочитают во время службы заменять термин "Он" на "Бог" или иногда на "Они" и начинать молитву "Отче наш" с обращения к Богу "Отче наш и Матерь наша".