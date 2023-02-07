Загадки и монстры памирских озер

00:09 09.02.2023 Вильдан Юсупов, специально для Asia-Plus



В одном из них, говорят, обитает нечто огромное – то ли рыба, то ли гигантская змея, то ли рогатое существо с головой быка: оно плавает вдоль берега, взбивая пену на воде.



Яхшикуль



Горячие источники и сказочные озера – одно из богатств таджикской природы. В этой статье мы расскажем об удивительных озерах Горно-Бадахшанской автономной области и их феноменах.



Памир довольно богат разнообразием живописных водоемов, отличающихся, цветом, составом вод и способом образования. Проточные озера питаются талой и родниковой водой и содержат значительные объемы пресной воды.



Бессточные озера питаются только осадками и талым льдом, носят сезонный характер и часто меняют свои очертания.



Больших озер на Памире мало, но несколько сравнительно крупных заслуживают особого внимания. Известны они не своими размерами, а уникальностью, красотой и количеством легенд и феноменов, притягивающих внимание путешественников, исследователей и краеведов. Однако для местных жителей и животных эти места являются домом и естественными источниками существования в крайне суровых климатических условиях.



Каракуль



Возле границы с Китаем, в сухой, почти безлюдной и пустынной части северо-восточного Памира, где выпадает меньше всего осадков, на высоте около 3 995 м. над уровнем моря расположен самый большой водоем в Таджикистане - совершенно бессточное озеро Каракуль ("черное озеро").



Кристально чистая водная гладь озера переливается сине-зелеными оттенками. Черным оно становится лишь во время сильного ветра, несущего по его поверхности частицы мелкого песка и глинозема. Берега его засолены, а вода в озере горько-соленая и обладает повышенной плотностью.



В хорошую погоду ее прозрачность достигает 9 метров.



Площадь поверхности 380 квадратных километров. Наибольшая зафиксированная длина 33, а ширина 24 км. Максимальная глубина 236 метров. С западной стороны вплотную к озеру подступают скалистые горы.



Возраст самых молодых пород, взятых у берегов, достигает 230-190 млн лет.



Согласно недавней версий ученых, озеро Каракуль образовалось в результате падения крупного метеорита приблизительно 25 млн лет назад.



Вывод этот сделан на основе современных снимков из космоса, но не все с этим согласны. Некоторые ученые полагают, что эта межгорная впадина - следствие тектонических процессов.



Берега водоема круглый год покрыты льдом, залегающим даже на дне. Толщина льда зимой достигает одного метра, а по причине его активного таяния, очертания и размеры озера постоянно меняются.



Пока у ученых нет единого мнения о происхождении этого льда. Вполне возможно, что это остатки ледяного щита, заполнявшего котловину в последний ледниковый период.



В озеро впадают реки Музкол, Караджилга, Акджилга и Карарат. Возле их пресных устьев водится рыба.



Основную флору побережья составляют пустынные травы и колючки. Реже встречается осока, полынь, памирская гречиха и солянки.



Фауну представляют колонии гусей и чаек, облюбовавшие острова. Другие сезонные представители местной фауны - каракурты и питающиеся ими осы убийцы.



Бытовал еще слух о рыбообразном существе большой длины, которое, якобы, несколько раз наблюдали в бинокль пограничники. Плавая вдоль берега, монстр взбивал пену на воде, а после погружения издавал странный низкий звук, слышимый в радиусе сотен метров.



Вблизи восточного берега соседствует кишлак скотоводов с населением в 500-600 человек. Летом они выпасают скот, а к осени часть его поголовья закалывают, из-за невозможности запаса корма к зиме. Так вот некоторые пастухи, выпасавшие стада близ озера, тоже рассказывают о неком существе, обитающем в водах. Якобы оно иногда плавает вдоль берега, любопытно рассматривая людей.



Правда, описания несколько разнятся. Так, одни видели огромную рыбу, другие утверждают, что это гигантская змея. Третьи говорят о рогатом существе с головой похожей на голову быка. В одном их показания сходятся: при его появлении слышны странные звуки, напоминающие низкочастотный рев.



Специальные поиски существа никогда не проводились, зафиксированных доказательств этого феномена пока нет.



Кстати, в километре от кишлака находится древний архитектурный комплекс, построенный в середине 1-го тысячелетия нашей эры. Комплекс представляет собой обсерваторию и святилище, установленное в честь животных.



А в нескольких километрах севернее озера, в совершенно безжизненной, покрытой крупным галечником, долине реки Маркансу, экспедициями известного археолога В. Ранова была открыта знаменитая теперь стоянка древних людей эпохи мезолита - Ошхона.



Подобных стоянок на такой высоте в мире еще не находили. Датировка относит ее к 7 тысячелетию до нашей эры. Благодаря раскопкам стало ясно, что основой жизнедеятельности этих древних людей была сезонная охота и собирательство. Видимо, в то время климат региона был не так суров.



А последующие изменения могут быть следствием каких-то глобальных геофизических процессов или естественного поднятия тектонической плиты.



Однако, очевидно, что когда-то Памирское плато покрывали огромные водоемы и зеленые долины с богатой флорой и фауной.



Сарез



Зимой 1911 года на озере Каракуль поднялся водяной вал. Сорвав покров льда толщиной в полтора метра и раскидав его в радиусе двух километров, хлынувший поток, стремительно затопил низменные берега.



В то же самое время около полуночи 18 февраля, подножье хребта Музкол, в самом узком месте долины реки Мургаб, вмиг обвалилось, обнажив чрево горы. Колоссальный оползень полностью накрыл находившийся на этом месте кишлак Усой, уничтожив все живое.



Гигантский завал перекрыл течение реки Мургаб и впадавшую в нее речку Шадаударья. На противоположной стороне хребта в долине реки Кудара было разрушено много кибиток, погибло около 40 человек, а западнее кишлака Пасор с хребта сорвался большой висячий ледник, завалив реку.



Сила обвала вблизи Усоя была так велика, что мелкие камни разлетелись на 10-15 км вокруг, а огромные глыбы весом до нескольких тонн отбросило на 3-4 км.



Высота завала составила 700 м, а ширина почти 3 км. Спаслись всего трое жителей, находившиеся за пределами Усоя. Вместе с жителями соседних кишлаков они несколько дней наблюдали огромную завесу пыли и слышали грохот продолжавшихся камнепадов на месте катастрофы.



У завала стала скапливаться вода, уровень ее стремительно нарастал примерно до 36 см. в сутки. В конце года вода уже достигла вышележащего кишлака Сарез и его жители были вынуждены покинуть родные места, переселившись в долину Гунта и Кудару.



После потопа стал образовываться непроточный водоем. Летом 1913 года озеро посетила экспедиция начальника Памирского отряда подполковника Г. Шпилько. Сделав замеры, они отметили что, длина озера достигает 28 км, а глубина 280 м.



Через несколько месяцев затопило еще два кишлака: Нисордашт, стоявший выше по течению Мургаба, и Ирхт располагавшийся вблизи плотины. Жители этих селений перебрались в долину Бартанга.



В 1914 году местный житель Кабул Курбонбеков, оставленный Шпилько наблюдать за озером, заметил, что через километровую толщу завала стала просачиваться родниковая вода. Выходя из него на 150 м. ниже уровня озера эти воды быстро превратились в бурный поток, несущий огромное количество крупных камней.



Возникла реальная угроза прорыва плотины, что повлекло бы за собой небывалой силы наводнение. Но природа оказалась благосклонной и разрушения не произошло.



До 1946 года уровень воды в Сарезе скачкообразно повышался, пока не стабилизировался к 1960 году на отметке около 500 м., объемом 16-18 кубических км. Длина озера вдоль ущелья в разные годы колебалась от 65 до 75 км.



В 1947 году начальник метеостанции Ирхт В. Акулов высказал основанное на измерениях мнение, что растущий со стороны озера каньон, достигнув доломитовых отложений, приблизит разрушение Усойского завала. А уже в 1948 году был опубликован прогноз, что плотина будет полностью размыта через 20 лет.



Как известно, прогнозы не оправдались, и вначале 1970-х годов институт Союзводпроект стал разрабатывать план постройки подводящего деривационного тоннеля для создания гидроэлектростанции. Предполагалось снижение уровня воды в озере на 100 м., что исключило бы вероятность прорыва, дало электроэнергию для развития инфраструктуры Памира и запас пресной воды для Средней Азии.



О причинах катастрофы в ученом мире спорили почти полвека. Всех интересовал вопрос - что вызвало обвал такой колоссальной мощности?



Одни считали, что причиной была неустойчивость склона, огромные массы которого, ударяясь о землю, вызвали сейсмоактивность. Другие были уверенны, что обвал произошел в следствии мощного подземного толчка.



Однако точку в этом вопросе поставили всплывшие данные с сейсмографа Пулковской обсерватории, зафиксировавшие отзвуки крупного землетрясения, интенсивностью в 9 баллов со смещением почвы на 100 микрон.



Свидетелей катастрофы, как таковых, не оказалось, все были погребены под завалом. Первые люди смогли попасть на место катастрофы лишь спустя месяц. А первое обследование завала было проведено почти год спустя после случившегося немецким геологом Арведом Шультцем.



Собственно, с его обследования и началось изучение Сареза и выдвижение гипотез о причине катастрофы.



В последние десятилетия у любителей экзотики даже появилась своя версия, будто обвал случился в результате падения метеорита или НЛО. Хотя слухи об НЛО на Памире не редкость, непроходимость этих мест и удаленность во времени не позволяют проверить эту версию.



Ученых, занимающихся Сарезом, больше волнует проблема завала, ведь тот или иной значительный природный фактор может привести к большой и неизбежной катастрофе.



Сейчас Сарезское озеро находится на высоте 3 239 м. над уровнем моря, его площадь 86,5 квадратных км, максимальная глубина 500 м, а ширина 3-4 км. Объем пресной воды в 17 кубических км., отличается исключительной чистотой и прозрачностью.



Озеро сказочно красиво, в зеркале его поверхности отражаются борта долины и заснеженные вершины Музкольского хребта. Берега его - отвесные скалы или живые осыпи, уходящие прямо в воду. Передвигаться вдоль озера по суше невозможно. Передвижение по воде ограничивает постоянный западный ветер и волнение в 4 балла.



Повторяемость землетрясений в этой сейсмоактивной зоне, силой 8-9 баллов весьма высока - 1 раз в 250 лет, по другим данным - 1 раз в 2000 лет, а в 7 баллов - 1 раз в 100 лет.



Большинство специалистов с начала исследования склонялось к мнению, что завал устойчив и в отсутствие внешнего воздействия простоит еще не одну тысячу лет. Но были и ученые в разные годы высказывавшие опасения, что оценка прочности завала преувеличена.



При этом доподлинно известно, что Усойский завал - не первый озерообразующий в этой долине: предыдущие 9 завалов, образовавшиеся за четвертичный период, были разрушены.



На наш исторический период подобных завалов не зафиксировано больше нигде в мире.



Но важно другое - нахождение этих завалов в одном ограниченном районе, говорит о непрекращающихся тектонических процессах, и очень неспокойной жизни хребта Музкол, на протяжении нескольких тысяч лет.



В случае очередного катаклизма может произойти разрушение плотины, что приведет к колоссальному наводнению, которое уничтожит все населенные пункты и инфраструктуру в бассейне реки Амударья, на территории длиной более 2000 км.



В 1994 году, в результате рекордного паводка, расчетный уровень воды в озере поднялся на 3 м., но природа и в этот раз оказалась благосклонной.



Яшилькуль



В 40 км к югу от Сареза, в выскобленной древним ледником долине реки Аличур, на высоте 3 734 м над уровнем моря находится живописное, проточное озеро Яшилькуль (Зеленое озеро). Его протяженность составляет 18,6, а ширина от 1 до 4 км, максимальная глубина 52 м.



Вода в водоеме пресная и прозрачная, а температура никогда не превышает 14 градусов. Берега озера местами заболочены и покрыты осокой. На мелководье среди камней растут водорослевые побеги. Имеется много небольших заливов и полузамкнутых лагун с песчаным дном.



Впервые на географических картах озеро появилось в 1760 году. Но совершенно очевидно, что существовало оно и до этого времени, и по мнению ученых, образовалось в доисторические времена в результате обвала скалы по левому берегу реки.



Завал, мощностью 110 м, растянулся поперек долины на 4 с лишним км. Вероятность прорыва плотины мала, так как дно ее прочно заилено. Переливаясь через южный край плотины, вода минует множество небольших водопадов, и постепенно собираясь в одно русло, образует реку Гунт.



Близ озера расположено урочище Акджар, покрытое желтыми песчано-галечными холмами и гранитными обломками. Когда-то эти массы были принесены Аличурским ледником в период таяния из верховий и среднего течения нынешней реки.



Вода и ветер превратили гранитные валуны и глыбы в каменные изваяния, придав им причудливые зооморфные образы.



Пониженные пространства между холмами заполнены многочисленными озерцами. Питаются они талой водой и осадками, а летом пересыхают. Вода в большинстве из них горько-соленая. Особенно выделяются два озера Тузкуль и Сасыккуль, названия их переводятся как "гнилое" и "соленое".



Но есть в урочище и небольшое пресноводное озеро Булункуль, оно расположено чуть южнее устья Яшилькуля и соединяется с ним узкой протокой. В Булункуле много водных растений, его облюбовали утки, гуси и снующиеся стайки чаек. Из рыб там водится осман и маринка.



Примечательно, что на этом озере впервые на Памире был организован рыбный промысел. Рядом находится кладбище памирских киргизов и один на всю округу кишлак Булункул.



Когда-то тут располагался единственный в СССР совхоз по разведению яков. Сейчас от совхоза осталось лишь два десятка кибиток, в которых до сих пор живут скотоводы, и жалкие развалины непонятных строений.



В этом районе зафиксирована самая низкая зимняя температура в Центральной Азии – минус 63 градуса по Цельсию.



С севера к озеру Яшилькуль вплотную подступают гранитные склоны Базардаринского хребта, оставляя проезжей узкую полосу берега шириною в несколько метров. Двигаясь вдоль этого берега в сторону завала, можно достичь полузаброшенной и выложенной истертыми плоскими плитами старинной тропы.



Окрестности Булункуля.



Геологи В. Лоскутов и О. Чедия обнаружили тут гранитную глыбу размером 10 на 4 м, с начертанными на ней арабскими письменами. Надпись, расшифрованная душанбинским филологом В. Демчиком, имеет приблизительно такое содержание: - "…в честь Всевышнего построена дорога Эмиром Ахмедом сыном султана Текина в год 509 от бегства посланника Аллаха да будет ему мир".



В пересчете на современный календарь надпись датируется 1193-1194 годом нашей эры.



О том, что район озера Яшилькуль издавна посещаем людьми, также свидетельствует святое место, расположенное вблизи устья реки Аличур, и окруженное полуразвалившимися мазарами. Это горячий сероводородный источник Иссыкбулак.



Температура воды в нем 71 градус по Цельсию, а состоит он из четырех грифонов, разбросанных вдоль подножия гранитного массива.



О длительности существования этой системы говорит обилие следов угасших родников.



Известный географ Н. Корженевский, посетивший эти места в 1923 году, со слов местных жителей записал очень любопытную легенду, связанную с небольшим, крюкообразным полуостровом - "Кампирчик" на северном берегу озера Яшилькуль:



"Лет триста тому назад на месте нынешнего озера находился большой и богатый кишлак. Раз вечером туда пришел усталый странник и попросил приюта и еды. Но сколько дворов он не обошел, никто его так и не пустил к себе. Наконец, он постучался в последний, самый бедный дом. Здесь его приютила и накормила одинокая старушка, сварив последнюю курицу. Рано утром странник встал и сказал ей: "Кампирчик", немедленно уходи отсюда на гору".



Та послушалась и сделала, как он сказал. Только она взобралась на скалы, земля жутко задрожала и хлынула вода, поглотив кишлак со всем его населением.



Стоит упомянуть еще распространенную легенду о том, что в озере живет огромное животное, именуемое у киргизов Тюя-су - "водяной верблюд". Эти сведения мы находим и у китайского путешественника Сюань-Цзана, побывавшего там в 7-ом веке нашей эры, и у этнографов нашего времени М. Андреева и А. Станишевского. Но сведения эти до сих пор не проверены и не подтверждены.



Проверка подобных сведений требует полного 3D сканирования дна. Но если уж делать такое сканирование, лучше провести его в зоне опасных естественных плотин, с целью предсказания трагических наводнений. И пусть чистейшие озера Памира еще очень долго радуют глаза человека, а в век высоких технологий у новых поколений будет возможность организовать их надежную охрану, и уберечь от загрязнения. Источник - Азия-Плюс

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