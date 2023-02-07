 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 09.02.2023
01:01  Иранская оппозиция ищет формулу смены власти в Тегеране, - И.Субботин
00:49  В Ташкенте введут мораторий на строительство новых зданий
00:46  Турция: Станет ли Эрдоган жертвой землетрясения?
00:24  Предвыборная инфляция в Казахстане: у правительства есть два выхода, и оба неидеальные
00:21  "Идеология пробуждения": борьба с расизмом переходит в утеснение белых, - Жани Леруа
00:09  Загадки и монстры памирских озер
00:08  Бога сделают бесполым: Церковь Англии займется гендерно-нейтральным термином для него

00:02  Диверсификация в мечтах и наяву: кому Казахстан будет продавать нефть в 2023 году?
Среда, 08.02.2023
22:13  В Казахстане ужесточены правила выдачи иностранцам разрешений на проживание
22:12  У Эрдогана появился шанс обернуть землетрясение в Турции в свою пользу
22:08  Январские ротации в Киргизии: тандем Жапаров – Ташиев по-прежнему работает, - Н.Акматов
19:59  Китайцы клонировали суперкорову, дворняжку и бройлера, - СП
18:42  Спасены из руин в Хатае и Малатье двое узбекистанцев
18:12  Из-под завалов в Турции вытащили живой казахстанку Сабину Мамадьярову
17:09  Трубы "Северного потока" взорвали американские и норвежские боевые водолазы, - расследование Сеймура Херша
15:40  "Лжец!". Байден феерично выступил с ежегодным посланием к конгрессу
15:12  В Турции продолжаются 5-балльные толчки. Число жертв приближается к 10 тысячам
15:11  Китай накануне генерального сражения, - Тимофей Бордачев
15:08  6 топ-менеджеров "Туркменгаза" арестованы за аварию и срыв поставок в Узбекистан
14:58  В Узбекистане новые командующие Восточным военным округом - генерал Саидов и Центрального ВО - полковник Зиябаев
14:47  Скончался Заслуженный артист Таджикистана фалакист Чилахон Холов
14:45  У Киргизии отныне есть "Государственная стратегия развития и формирования кадров на 2023-2025 гг."
13:51  Бить в оппозиции: как юань и доллар будут править миром, - Дм.Мигунов
12:23  В учебную программу всех узб-вузов включат предмет "права человека"
11:11  Пауки в укр-банке. Экс-глава СБУ Якименко официально разоблачен как русский шпигун
11:00  В США признали, что "Рашагейт" был сфабрикован, - Род Дреер
10:46  "Гуаньча": Китай подстроил рост госдолга Америки, чтобы ее ослабить
10:16  Интернет стал оружием самого дальнего и массового поражения. Как обезвредить слово, - О.Ясинский
10:10  К чему приведет раздел Украины по корейскому сценарию, - И.Журенков
10:05  Диверсификация в мечтах и наяву: кому Казахстан будет продавать нефть в 2023 году? - Д.Матяшова
10:04  Подростковый кризис: "Поясу и Пути" исполняется десять лет, - В.Нежданов
09:43  КырГКНБ задержал экс-кандидата в президенты Нышанова за призывы к насильственному захвату власти
08:44  Турция. Заваленная плитами семья россиян 2-й день ждет спасателей
00:24  Токаев приказал отдать 5 своих госрезиденций детям
00:16  Индустриальная война в ХХI веке и болевой порог современного общества, - А.Кривопалов
00:12  США и Британия создают антикитайское НАТО, - Геворг Мирзаян
Вторник, 07.02.2023
23:51  Меняем Пылдырак на Гавасай... Узбекистан и Киргизия приступили к демаркации госграницы
21:53  Зеленский назначил новых глав СБУ и МВД
20:54  "Я купила дочери могилу, а не дом": Истории погибших и чудом выживших при землетрясении в Турции
20:35  Китай может оставить Европу без газа следующей зимой, - СП
20:25  В Латвии горит поставлявшее дроны на Украину предприятие
20:13  Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 4,5 тыс., еще 26,7 тыс. пострадали
20:10  Парламент Индонезии ввел уголовное наказание за секс до свадьбы
16:04  Из-за землетрясения Турция сдвинулась на 3 метра
15:54  Кто "кормит" Казахстан? Региональный разрез
15:53  Global Times: Передача российских активов Украине подорвет доверие к США
15:51  Бесчестные миграционные баталии Европы, - "Politico"
14:32  Пояснения Китая насчет аэростата вызвали истеричную реакцию в США
14:29  Управление по делам религий Карагандинского акимата возглавил г-н Сектай и др. назначения в Казахстане
14:14  Январские подвижки в Узбеикстане: создание "суперведомств", - И.Арбышев
14:12  Лук в Казахстане по 400 тенге. Во всем виноваты дунгане? - А.Урманов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Идеология пробуждения": борьба с расизмом переходит в утеснение белых, - Жани Леруа
00:21 09.02.2023

Boulevard Voltaire
Франция

Американские сторонники идеологии пробуждения мечтают об апартеиде наоборот
BV: в США идет "месячник черной истории", а значит, у студентов в моде "расизм наоборот"
Президент США Джо Байден на мероприятии, посвященном месяцу черной истории в Белом доме в Вашингтоне - ИноСМИ, 1920, 08.02.2023

Раз в год американские университеты особенно непримиримо борются с расизмом, иронизирует издание "Бульвар Вольтера". Месячник "черной истории", когда-то учрежденный в память Мартина Лютера Кинга, порой ведет к "перегибам". Возникает ощущение "расизма наоборот", когда белым быть несладко.
Do you speak black? С 1 февраля по 1 марта американский вокизм говорит по-негритянски, ест по-негритянски, мечтает по-негритянски. В течение всего этого месяца, посвященного Месяцу негритянской истории, белому студенту предлагается залечь на дно, заниматься самобичеванием, раскланиваться, растворяться, быть невидимым перед любым черным человеком или метисом. Но все ли знают, как это сделать? Обеспокоенный тем, что неуклюжие люди недостаточно низко кланяются, высшее руководство Йельского университета, скромно названное "студенческим самоуправлением", отправило испытуемым электронное письмо с пояснениями поведения в некоторых сложных обстоятельствах.

Первая рекомендация касается очередей в столовой. Настоящая головная боль. В таких случаях желательно, чтобы молодой человек, которого отличает антирасизм, "вежливо" уступил свое место чернокожим студентам. А он поест позже. В правилах не указано время приема пищи.

Погодные условия беспокоят местных идеологов. Земля сырая, в кампусе много воды. Как быть? Жертвы системного расизма рискуют испачкать обувь. Ой! Вторая рекомендация приходит вовремя, чтобы научить спасительному шагу. Белым студентам предлагают накрыть лужу своим пальто, чтобы "ваши черные друзья могли ходить свободно". С 1 февраля по 1 марта мокрое и грязное пальто является символом равенства между "пробудившимися" белыми студентами и черными. Голодному, одетому в лохмотья белому парню остается лишь дождаться Месяца для белых, который проводится во Франции каждый год в январе в честь белого снега. О, долго ждать.
На третьей рекомендации у "правительства" Йельского университета закончилось вдохновение. "Поддержка предприятий, принадлежащих чернокожим". Фу. Дежавю. Все уже это мы проходили... Читатель ожидал чего-то горяченького... Типа "борьбы с бизнесом белых мужчин". Любители глобалистских развлечений очень разочарованы.
В некоторых лицеях США учащиеся проделывают подобные выходки. Мечта об "апартеиде наоборот" пронизывает все уголки страны. Ах... Вернемся в старые добрые времена, когда понятие расы было ключевым! Когда же будут отведены "запретные зоны" для беспокойных белых молодых людей в кафетерии? А также в ресторанах, автобусах, метро. Разве пробудившийся активист не был бы рад, если бы ему было отказано в доступе к средствам массовой информации в качестве компенсации? Нам предстоит ответный матч, мой милый друг. Какой смысл учиться, если твой идеал - восстановить справедливость через полтора века и оказаться в оковах на хлопковом поле?
Жани Леруа (Jany Leroy)

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675891260


Новости Казахстана
- Меры по стабилизации цен на продукты питания рассмотрены в Правительстве
- Кандидаты от "AMANAT" в представительные органы страны обновились на 75%
- В ЖКХ сформировалось множество вопросов, требующих оперативного и качественного решения
- Казахстан запускает новый Международный форум Астана для решения ключевых глобальных вызовов
- В Экибастузе проведут масштабный ремонт городской системы теплоснабжения
- В Сенате презентовали проект Социального кодекса
- Кадровые перестановки
- В Правительстве рассмотрели ход разработки национальных проектов
- Более 1,5 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2023 года
- Госслужащий подозревается в получении взяток на сумму 1,2 млн тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  