"Идеология пробуждения": борьба с расизмом переходит в утеснение белых, - Жани Леруа

00:21 09.02.2023

Boulevard Voltaire

Франция



Американские сторонники идеологии пробуждения мечтают об апартеиде наоборот

BV: в США идет "месячник черной истории", а значит, у студентов в моде "расизм наоборот"

Президент США Джо Байден на мероприятии, посвященном месяцу черной истории в Белом доме в Вашингтоне - ИноСМИ, 1920, 08.02.2023



Раз в год американские университеты особенно непримиримо борются с расизмом, иронизирует издание "Бульвар Вольтера". Месячник "черной истории", когда-то учрежденный в память Мартина Лютера Кинга, порой ведет к "перегибам". Возникает ощущение "расизма наоборот", когда белым быть несладко.

Do you speak black? С 1 февраля по 1 марта американский вокизм говорит по-негритянски, ест по-негритянски, мечтает по-негритянски. В течение всего этого месяца, посвященного Месяцу негритянской истории, белому студенту предлагается залечь на дно, заниматься самобичеванием, раскланиваться, растворяться, быть невидимым перед любым черным человеком или метисом. Но все ли знают, как это сделать? Обеспокоенный тем, что неуклюжие люди недостаточно низко кланяются, высшее руководство Йельского университета, скромно названное "студенческим самоуправлением", отправило испытуемым электронное письмо с пояснениями поведения в некоторых сложных обстоятельствах.



Первая рекомендация касается очередей в столовой. Настоящая головная боль. В таких случаях желательно, чтобы молодой человек, которого отличает антирасизм, "вежливо" уступил свое место чернокожим студентам. А он поест позже. В правилах не указано время приема пищи.



Погодные условия беспокоят местных идеологов. Земля сырая, в кампусе много воды. Как быть? Жертвы системного расизма рискуют испачкать обувь. Ой! Вторая рекомендация приходит вовремя, чтобы научить спасительному шагу. Белым студентам предлагают накрыть лужу своим пальто, чтобы "ваши черные друзья могли ходить свободно". С 1 февраля по 1 марта мокрое и грязное пальто является символом равенства между "пробудившимися" белыми студентами и черными. Голодному, одетому в лохмотья белому парню остается лишь дождаться Месяца для белых, который проводится во Франции каждый год в январе в честь белого снега. О, долго ждать.

На третьей рекомендации у "правительства" Йельского университета закончилось вдохновение. "Поддержка предприятий, принадлежащих чернокожим". Фу. Дежавю. Все уже это мы проходили... Читатель ожидал чего-то горяченького... Типа "борьбы с бизнесом белых мужчин". Любители глобалистских развлечений очень разочарованы.

В некоторых лицеях США учащиеся проделывают подобные выходки. Мечта об "апартеиде наоборот" пронизывает все уголки страны. Ах... Вернемся в старые добрые времена, когда понятие расы было ключевым! Когда же будут отведены "запретные зоны" для беспокойных белых молодых людей в кафетерии? А также в ресторанах, автобусах, метро. Разве пробудившийся активист не был бы рад, если бы ему было отказано в доступе к средствам массовой информации в качестве компенсации? Нам предстоит ответный матч, мой милый друг. Какой смысл учиться, если твой идеал - восстановить справедливость через полтора века и оказаться в оковах на хлопковом поле?

Жани Леруа (Jany Leroy)