Предвыборная инфляция в Казахстане: у правительства есть два выхода, и оба неидеальные

00:24 09.02.2023

В январе 2023 года по Казахстану ударила инфляция, побившая исторический антирекорд и достигшая 20,7 % в годовом исчислении. Значительно пострадал потребительский сектор, выросли цены на социально значимые продовольственные товары, такие как рис, молоко и лук. При этом прогнозы экономического роста стали более сдержанными, понизившись с 4,4 % до 4,3 %.



Астана в начале года подняла заработные платы части бюджетников, однако их доходы на 40–70 тыс. тенге отставали от средних по стране. Накануне досрочных выборов в Мажилис и маслихаты это формирует болезненную ситуацию. Последствия инфляции прокомментировал экс-советник председателя Нацбанка Казахстана Айдархан Кусаинов.



"Несмотря на индексации, повышения и программы по улучшению доходов населения, в 2022 году эти доходы упали. Начало 2023 года роста тоже не сулит. С точки зрения социального восприятия это серьезная проблема", - отметил эксперт.



Тем не менее "формально у правительства ограничено пространство для маневра. К тому же де-юре оно и не обязано реагировать на сложившуюся ситуацию. В принятый два месяца назад бюджет уже были заложены индексации зарплат и пенсий, а также повышение МРОТ".



В этом контексте любое дополнительное вмешательство в экономику должно рассматриваться как популизм.



"Предполагается, что индексации рассчитывались с пониманием экономических реалий сегодняшнего дня. План выстраивался на целый год. Отход от принятого бюджета через полтора месяца после начала года подразумевает, что в системе государственного планирования есть серьезные дефекты".



Тем не менее в сложившейся ситуации возможна и развилка.



"Правительство может вмешаться в экономику, признав тем самым, что оно готово менять свои планы в угоду конъюнктуре или вообще не умеет их строить. Другая опция - объяснить населению, почему сложилась подобная ситуация и ради чего с ней следует смириться. Скорее всего, будет реализован первый сценарий, что снова потребует пойти на трансферты из Нацфонда".