 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турция: Станет ли Эрдоган жертвой землетрясения?
00:46 09.02.2023

Природный катаклизм может похоронить не только тысячи людей, но и президентскую карьеру нынешнего лидера

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Кирилл Семенов
Михаил Нейжмаков

Число жертв землетрясения в Турции превысило 6200 человек. В ночь на понедельник на территории страны и соседней Сирии произошло самое разрушительное землетрясение за 80 лет. Как заявил турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган, Турция столкнулась с одной из крупнейших катастроф не только в регионе, но и в мире. Сейчас еще рано подводить итоги, но уже очевидно, что они для страны станут самыми страшными в истории.

Но станут ли они страшными для самого Эрдогана, которому уже в мае этого года предстоит попытаться переизбраться на новый срок? Стоит отметить, что в экономике Турции в последнее время было не все хорошо, продолжался миграционный кризис из-за войн в Сирии и Ираке, а тут еще и этот страшные катаклизм, унесший тысячи жизней, разрушивший сотни домов.

Очевидно, что успех Эрдогана теперь будет во многом зависеть от того, как быстро властям удастся справиться с последствиями произошедшего.

По мнению востоковеда, эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова, природный катаклизм может как укрепить, так и ослабить позиции турецкого президента.

- Все зависит от того, как правительству удастся преодолеть его последствия и не допустить на их фоне новых негативных тенденций в экономике. Оппозиция, конечно, будет также пытаться извлечь выгоду, критикуя правительство за то, что никаких мер не предпринималось для того, чтобы укрепить сейсмоустойчивость городов и т. д. Но все будет зависеть от того, как правительство справится с последствиями землетрясения.

"СП": - А насколько велики шансы того, что справятся ДО выборов? Экономика Турции сейчас не в лучшем положении…

- Справятся. Вопрос в том, как это будет воспринято. Прогнозов тут я не даю, это как гадать на кофейной гуще. Но могу сказать, что у Эрдогана все для этого есть. Экономика в целом растет, есть проблемы с курсом лиры, инфляцией и т. д. Но какого-то серьезного падения там все-таки нет. Поэтому условия в целом позитивные. Шесть процентов рост экономики за полгода, что неплохо…

"СП": - Страны, которые помогают сегодня, они поддерживают Эрдогана? Даже США, Греция и Франция прислали помощь. Они-то явно заинтересованы в его уходе. Отношение Запада к Эрдогану на фоне этой трагедии может измениться?

-Нет. Это для всех режимов характерно. Они в подобной ситуации помогали бы и Ирану, наверное, в той или иной форме. Вот если б не помогли, было бы совсем странно…

"СП": - Но в помощи Сирии американцы открыто отказали - "по политическим причинам"…

- Так Сирия не член НАТО. Турции они же не могли так сказать. Ну, и Сирия их и не просила, а Турция официально обратилась. Зато вон Израиль Сирии помогает вроде как…

"СП": - А насколько Россия заинтересована в том, чтобы остался Эрдоган? Любой представитель оппозиции будет в большей степени ориентирован на Запад?

- Да, для России поражение Эрдогана приведет к серьезным рискам и неопределенности. Не факт, что оппозиция развернется на 180 градусов, но и уверенности, что этого не произойдет, нет никакой…

- Если опираться на данные соцопросов, для Реджепа Эрдогана ситуация сложная, хотя и не безнадежная, - отмечает директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

- Так, по данным исследования MetroPOLL, проведенного в ноябре 2022 года, 50,6% респондентов не одобряли его деятельность в качестве президента Турции и только 45,1% одобряли. Еще в октябре 2022 года соотношение было более оптимистичным для турецкого президента - 47,6% одобряющих против 47,8% не одобряющих. Причем, по ноябрьскому опросу, даже среди сторонников правящей Партии справедливости и развития число не одобряющих то, как Реджеп Эрдоган выполняет президентские обязанности, по сравнению с октябрем выросло почти вдвое - с 7,1% до 13,7%.

"СП": - Землетрясение окажет на них воздействие? Сможет ли Эрдоган обернуть его в свою пользу, или наоборот, потеряет очки?

- С одной стороны, мировой опыт показывает, что после стихийных бедствий рейтинги президентов или правящих партий нередко растут, так как усиливается запрос на патернализм. Один из ярких примеров - парламентские выборы в ФРГ в 2002 году, когда организованная правительством Герхарда Шредера помощь жертвам наводнения на востоке страны стала одним из факторов, позволивших правящим социал-демократам в сложной ситуации нарастить поддержку. С другой, можно вспомнить, что, скажем, на фоне лесных пожаров в Турции в августе 2021 года одобрение деятельности Реджепа Эрдогана, по данным опроса MetroPOLL, снизилась на 10,1%. Вполне возможно, что фактор землетрясения только усилит раскол в турецком обществе, мобилизуя более консервативного избирателя вокруг Эрдогана, а в среде протестного электората и, возможно, части колеблющихся усиливая недовольство.

"СП": - А оппозиция может использовать в свою пользу? Сейчас все турки по логике должны объединиться…

- Эрдогана уже активно критикуют недовольные, например, задавая вопрос, почему власти не были готовы к возникновению подобных чрезвычайных ситуаций и почему, по мнению таких критиков, несоблюдение строительных норм сделало дома в сейсмоопасной зоне более уязвимыми.

"СП": - Как это событие может повлиять на международные позиции Турции. Вон ряд стран, которые до этого едва ли можно было назвать друзьями, бросились предлагать помощь: США, Франция, Греция. Они все заинтересованы в смене режима? Зачем тогда помогают? Или тут имеют место манипуляции.

- В действиях государств, у которых с Реджепом Эрдоганом ранее складывались сложные отношения, действительно есть прагматичная составляющая - от намерения дать возможность своих профильным службам, чьи сотрудники могут быть направлены в зону, пострадавшую от землетрясения, еще раз протестировать свои возможности в условиях чрезвычайной ситуации до шанса привлечь дополнительные симпатии со стороны турецкой общественности.

"СП": - Какие еще факторы внутри и вовне Турции влияют на исход выборов? Землетрясение усилит их или ослабит?

- Для президентских выборов важно, в том числе, кто именно из оппозиционных кандидатов станет соперником Эрдогана, каким будет уровень инфляции, не произойдут ли новые инциденты с участием находящихся в стране беженцев, которые станут поводом для новой волны критики в адрес властей из-за ситуации в этой сфере.

"СП": - Что будет, если Эрдоган проиграет выборы? Как это отразится на российско-турецких отношениях?

- Ряд лидеров оппозиции (в том числе, Кемаль Кылычдароглу, Али Бабаджан, Мераль Акшенер) как известно, критиковали Реджепа Эрдогана именно за слишком активное взаимодействие с Россией. Это не значит, конечно, что прагматичное взаимодействие Москвы с ними будет невозможно ни при каких обстоятельствах. Но, как минимум, в первое время, взаимодействие Москвы с Анкарой в случае поражения Эрдогана серьезно осложнилось бы. Плюс - смена власти, с заметной вероятностью, могла бы привести к дестабилизации ситуации в Турции, что ограничило бы возможности Анкары не только в сферах, где российские и турецкие интересы не совпадают, но и в вопросах, где сотрудничество с Турцией как раз выгодно Кремлю.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675892760


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