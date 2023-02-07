В Ташкенте введут мораторий на строительство новых зданий

00:49 09.02.2023

В Ташкенте введут мораторий на строительство новых зданий. Он будет действовать до тех пор, пока власти не утвердят генплан узбекской столицы, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.



О моратории Шавкат Мирзиеев объявил на совещании 8 февраля. Он в очередной раз подверг критике тот факт, что при выдаче разрешений на возведение зданий не производились точные расчеты нагрузки на существующую инфраструктуру, а озеленение территорий не проводилось параллельно строительству. За эти и другие недостатки в середине января лишился должности хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.



В июле 2022 года Мирзиеев констатировал, что ранее утвержденные генеральные планы населенных пунктов зачастую не соответствуют нынешнему демографическому и экономическому росту. Согласно анализам зарубежных экспертов, если генеральных планов не будет, к 2030 году затраты на инфраструктуру увеличатся вдвое, а сельскохозяйственные угодья сократятся на 30 тысяч гектаров. Президент анонсировал создание Республиканского совета по разработке генеральных планов и мастер-планов регионов.



Между тем, в 2023 году перед ташкентскими властями стоит ​​задача повысить уровень озеленения столицы до 28%. Для этого на площади 100 га будет создан новый парк, Ташкент окружат "зеленым поясом": весной планируется высадить 525 тысяч деревьев и кустарников, 20 миллионов цветов.



На улучшение социальной и производственной инфраструктуры в махаллях (общинах) Ташкенту выделят 1,4 трлн сумов ($125 млн). В рамках "Открытого бюджета" махалли получат 573 млрд сумов ($51 млн).



Дополнительные средства будут выделены на благоустройство махаллей, ремонт сетей, дорог, объектов водоснабжения. На эти цели каждой из 584 махаллей выделят по 1 млрд сумов ($89 тысяч).



На развитие сферы услуг Ташкент получит кредиты на 20 трлн сумов ($1,8 млрд), на развитие семейного бизнеса - 300 млрд сумов ($26,7 млн) льготных кредитов.



Чиновникам поручено до конца года ввести в эксплуатацию 14 крупных торговых комплексов и обеспечить создание 12 тысяч объектов торговли и услуг. Кроме того к началу следующего года в столице должны начать работу 57 гостиниц, 3500 предприятий общественного питания, 7000 объектов торговли и услуг в махаллях.



На совещании речь шла и о проблемах общественного транспорта узбекской столицы.



"Сегодня мы посетили новые станции метро. После ввода в эксплуатацию семи станций новой линии пассажиропоток в метрополитене вырастет до одного миллиона человек в день", - сообщил Шавкат Мирзиеев.



Кроме того:



- до 1 апреля Ташкент получит тысячу новых автобусов;

- на 25 улицах появятся отдельные полосы для общественного траспорта;

- до конца года на 233 перекрестках будет внедрена система управления светофорами в зависимости от пассажиропотока;

- на 20 улицах с высокой проходимостью будут на условиях частного партнерства организованы парковки на 10 тысяч мест;

- парковки появятся и вокруг шести станций метро на окраине Ташкента - в Чиланзорском, Юнусабадском и Яшнабадском районах, их выставят на аукцион в качестве готового бизнеса.