Иранская оппозиция ищет формулу смены власти в Тегеране, - И.Субботин

01:01 09.02.2023

8.02.2023



Противники режима аятолл созывают переговоры о будущем протеста

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Фото ReutersЛидеры иранской оппозиции в изгнании проведут на этой неделе в Вашингтоне первую общую встречу, которая будет посвящена проблеме формирования единой политической платформы оппонентов власти. Одним из ключевых участников, по-видимому, станет наследник последнего шаха – Реза Пехлеви. Вокруг его фигуры в последние недели развернулась широкая общественная кампания, призванная, по-видимому, укрепить представление о его политическом влиянии. Эксперты считают, что функционал любой диссидентской платформы будет ограничен.

Встречу оппозиции примет Джорджтаунский институт женщин, мира и безопасности. По времени форум почти совпадает с Днем победы Исламской революции. Однако восемь крупных представителей иранской диаспоры соберутся не для празднования. Главной темой мероприятия будет "будущее иранского демократического движения". Оппозиционный канал Iran International подчеркивает, что с начала массовых антиправительственных выступлений в сентябре прошлого года вопрос о формировании руководящего совета противников режима превратился почти в одну из основных тем для обсуждения. Форум в Вашингтоне, вероятно, будет посвящен выработке подхода к кризису лидерства, который обнаружился на фоне уличных акций.



В число участников, помимо Пехлеви, вошли другие известные иранцы. Среди них – футболист Али Карими, лидер курдской партии "Комала" Абдулла Мохтади, а также лауреат Нобелевской премии мира, правозащитница Ширин Эбади. Тем не менее, по-видимому, основное внимание будет привлечено к фигуре Пехлеви. В его поддержку в последние недели развернулась широкая общественная кампания. Так, около 450 тыс. подписей собрала размещенная онлайн петиция с призывом доверить сыну иранского шаха управление протестным движением. Вместе с тем в январе Пехлеви говорил о планах совершить серию зарубежных визитов с целью аккумулировать поддержку для кампании против Тегерана.



В интервью каналу Sky News Пехлеви отмечал, что не стремится к власти. "Моя единственная цель – привести нашу страну в такую точку, когда иранский народ на свободных и справедливых выборах сможет определить свое будущее, – отмечал оппозиционный деятель. – Я не баллотируюсь ни на какие посты и не ищу никакого политического места в государственном аппарате". Он подчеркнул, что для демонтажа нынешнего правительства в Тегеране необходимо объединение оппозиции и справедливое распределение властных полномочий. Из его высказываний следует, что идеальный в его представлении сценарий – создание переходного правительства и организация всенародного референдума о будущем страны.



"Можно сказать, что в последнее время Пехлеви пытается активизироваться на политическом направлении, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин. – Конечно, он начал это делать, как только осенью прошлого года появилась протестная волна в Иране, однако недавно сформировалось еще и общественное движение в поддержку Пехлеви. Речь, правда, в первую очередь идет об иранской диаспоре, то есть тех, кто находится за рубежом. Кампания называется "Я доверяю", то есть речь о доверии Пехлеви управлением государством". Согласно этой идее, говорит эксперт, политик должен возглавить транзит, который в итоге приведет к какой-то форме демократического управления.



"Популярность Пехлеви связана с тем, что в Иране отсутствуют заметные политические лидеры протеста: Исламская Республика пытается устранить любого человека, который захочет встать во главе этого движения или серьезно заявить о себе, – напомнил собеседник "НГ". – Предыдущие политические лидеры, которые были среди реформаторов, население уже не устраивают. Это ситуация "безрыбья", когда есть локальные лидеры, но за ними люди не идут, а общенациональных нет совсем. При этом за пределами страны есть группа активистов, у которых есть медийный ресурс, но опять же это больше про диаспору". За них цепляются, потому что протесты себя исчерпали и момент для смены власти на сегодня упущен, говорит Смагин.



"Единый орган оппозиции в той форме, в которой его предлагают создать, вряд ли имеет ощутимую возможность изменить ситуацию, – считает аналитик. – У этих людей нет ни организации, ни структуры, ни даже серьезной поддержки в самом Иране, поэтому повлиять на процессы внутри страны вряд ли возможно. Главное, что может такой орган, это стать некоторым механизмом давления на западные правительства, повлиять на формирование их политики в отношении Исламской Республики. Правда, вряд ли в этом смысле платформа предложит что-то новое". Скорее всего все ограничится призывами к новым санкциям и внесению иранских структур, в первую очередь Корпуса стражей исламской революции, в черные списки, отмечает собеседник "НГ".



Более того, рассуждает Смагин, появление единой организации оппонентов власти может привести к обратному эффекту. "Эти действия могут превратиться в некоторый стимул с точки зрения консолидации консервативных элит внутри Исламской Республики, – предполагает эксперт. – Поэтому я, конечно, сомневаюсь, что инициатива может серьезно поменять ситуацию в Иране". Основная история, которая связана с протестным движением, происходит исключительно внутри страны, и в первую очередь необходимо следить за происходящими в ней процессами, подчеркивает собеседник "НГ". "Диаспора по своему влиянию очень ограничена: в лучшем случае она может показать протестующим иранцам, что они не одни. Не более того", – заключил Смагин.