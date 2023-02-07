В Казахстане будут создавать молодежные трудовые отряды

07:54 09.02.2023

Молодежные трудовые отряды будут создавать в Казахстане

Комитет по делам молодежи и семьи разработал Правила создания, организации, обеспечения молодежных трудовых отрядов, а также проведения мониторинга их деятельности, сообщает Zakon.kz.

Молодежные трудовые отряды планируют создавать для обеспечения временного трудоустройства неустроенной молодежи.



Отряды организуются молодежными ресурсными центрами по согласованию с местными исполнительными органами на основании заявок молодежи.



Заявки для участия подаются гражданами в возрасте от 14 до 35 лет или их законными представителями нарочно или в электронном виде.



Для этого потребуются следующие документы:



заявление;

анкета;

копия документа, удостоверяющего личность;

письменное согласие одного из родителей либо законных представителей для несовершеннолетних граждан;

справки о наличии либо отсутствии судимости, состоянии здоровья, из психо-, нарко- и противотуребкулезной организации.

Предусматривается, что молодежные трудовые отряды будут заниматься:



благоустройством улиц, скверов и парков;

озеленением территорий;

работой по организации досуговой деятельности, проведением и участием в культурно-массовых мероприятиях;

иные направления на основе потребностей и интересов молодежи.



Продолжительность работы предусматривается в один календарный месяц. При необходимости продолжительность работы молодежных трудовых отрядов продлевается либо сокращается местными исполнительными органами.



Молодежные трудовые отряды финансируются за счет местных бюджетов. Местные исполнительные органы заключают с гражданами, участвующими в молодежных трудовых отрядах, трудовой договор.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 февраля.



Лариса Черненко