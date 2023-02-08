 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский и Сунак устроили пиар-шоу на фоне танков Challenger 2
08:02 09.02.2023

Оливер Галич . 08.02.2023

фото тут -https://www.politnavigator.net/zelenskijj-i-sunak-ustroili-shou-na-fone-tankov.html

Президент Украины Владимир Зеленский, который 8 февраля находится с визитом в Великобритании, вместе с британским премьером Риши Сунаком посетил военную базу в Дорсете, где украинских военных обучают обращению с танками Challenger 2.

На этой же базе Зеленский и Сунак провели совместную пресс-конференцию, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Президент Украины Владимир Зеленский, который 8 февраля находится с визитом в Великобритании, вместе с...

После прибытия на базу на вертолете Chinook американского производства, они пообщались с некоторыми из украинских военнослужащих. Потом Зеленский произнес короткую речь, в которой поблагодарил премьер-министра Великобритании за военную помощь. Затем Сунак сказал, обращаясь к украинским военным:

"Ваше мужество вдохновляет нас, и мужество ваших семей вдохновляет нас. Мы будем с вами до конца, и вы победите".

После этого Зеленский и Сунак подписали "Декларацию единства" и прямо на фоне танков ответили на вопросы журналистов.

Риши Сунак заявил, что 10 тысяч украинских солдат и фоицеров прошли в Великобритании военную подготовку, а всего несколько дней назад еще десятки прибыли для обучения управлению танками Challenger 2, "которые появятся на поле боя в течение нескольких недель".

Премьер сообщил, что украинские военные "уже осваивают вождение", что, как он надеется, будет иметь значение на поле боя. Он также отметил, что украинцы учатся управлять оружием стандарта НАТО.

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На вопрос, получит ли Киев истребители от Лондона, и если да, то когда? – последовал ответ премьера, что Великобритания "была предельно ясной, когда речь шла об оказании военной помощи Украине, и обсуждались все опции".

"Когда речь заходит об истребительной авиации, это, конечно, являются частью разговора… поэтому сегодня мы объявили, что будем обучать украинские ВВС на платформах стандарта НАТО", – уклончиво продолжил Риши Сунак.

В свою очередь, Зеленский добавил, что Украине нужно много вооружений и техники, и эти потребности зависят от ситуации на поле боя. Он также поблагодарил британский народ, Сунака, короля Карла III и депутатов парламента Великобритании, и назвал свой визит "очень продуктивным".

Последний вопрос на пресс-конференции опять касался поставок Киеву истребителей. Журналист британского издания The Sun Гарри Коул спросил премьера Сунака, почему тот не хочет передать британские истребители Typhoon, которые требует Зеленский.

Сунак сказал Коулу, что его вопрос "полностью ошибочен", и добавил, что Великобритания стала первой страной G7, которая предоставила Украине танки. Сейчас "ничего не исключается", но ведутся переговоры с союзниками о том, как лучше поступить в будущих поставках вооружений Киеву.

В свою очередь, Зеленский сказал, что слышал о "желании премьер-министра предоставить истребители", но с "Тайфунами" это зависит не только от Великобритании. По словам Зеленского, он не знал, что на подготовку летчика для этого истребителя уходит три года, "но украинские летчики уже тренируются два с половиной года". Если это – правда, то это будет главной сенсацией визита.

Как сообщал "ПолитНавигатор", главная миссия визита Зеленского – получить от Лондона гарантии или хотя бы обещания передачи Киеву западных истребителей – осталась невыполненной.

Источник - Политнавигатор
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