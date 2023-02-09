США объявили бойкот ЧМ по боксу в Ташкенте из-за участия россиян

08:33 09.02.2023

США объявили бойкот ЧМ по боксу в Ташкенте из-за участия россиян под флагом РФ



09 февраля 2023

Георгий Самсонов, журналист "Ридуса"



Американские спортсмены не примут участие в мужском и женском чемпионатах мира по боксу в связи с тем, что россиянам разрешили участвовать в этих турнирах под флагом РФ.



Как заявили в Федерации бокса США, позиция Международной боксерской ассоциации (IBA) нарушает запрет Международного олимпийского комитета (МОК) использовать национальные флаги и гимны России и Белоруссии на международных турнирах



Кроме того, на сайте USA Boxing отмечается, что решение бойкотировать ЧМ также связано с непрозрачным финансовым управлением IBA и зависимостью федерации от компаний, находящихся под санкциями.



Женский чемпионат мира по боксу должен пройти в марте в Нью-Дели, а мужской - в мае в Ташкенте.



Напомним, в конце февраля прошлого года в связи с началом спецоперации на Украине МОК рекомендовал международным спортивным организациям отстранить российских и белорусских атлетов от соревнований. Однако 5 октября российские боксеры были допущены к турнирам IBA, а 14 декабря они были восстановлены в рейтингах WBA.