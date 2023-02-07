В 2022 году российское гражданство ежедневно! получали по 476 граждан Таджикистана

08:40 09.02.2023

По данным Министерства внутренних дел России, в 2022 году российское гражданство получили рекордное число таджикистанцев – 173 тыс 634 человек.



Согласно данным, в прошлом году число получивших российский паспорт граждан Таджикистана выросло на 70 тысяч человек по сравнению с 2021 годом. Тогда гражданство России получили 103 тыс. 681 человек.



Если разделить число таджикистанцев, получивших гражданство РФ в 2022 году, на календарный год, получается, что в среднем ежедневно 476 граждан Таджикистана становились гражданами России.

Граждане Таджикистана лидируют среди граждан стран Центральной Азии в получении российского гражданства.



В общем, в 2022 году гражданство РФ получили 691 тыс. 45 иностранцев. В пятерке стран, жители которых получили российское гражданство, Таджикистан расположился на втором месте.



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На первом месте граждане Украины – 296 тыс. 901 человек, получшие гражданство РФ.



Третье место занимает Армения – 45 тыс. 86 человек, далее идут Казахстан – 42 тыс. 10 человека, и Узбекистан – 27 тыс. 220 человек.



Также согласно данным МВД РФ, у 121 тыс. 122 граждан Таджикистана имеется вид на жительство в РФ. Это означает, что они в шаге от получения гражданства России и, вероятно, в 2023 году они тоже станут российскими подданными.



Еще 47 тыс. 987 таджикистанцев имеют разрешение на временное проживание, что является первым шагом на пути к получению гражданства России.