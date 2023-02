На Западе колеблются: свернуть проект "Украина" или подморозить? - В.Михеев

Первоначальный план гибридной войны НАТО против России провалился



Аналитики из недружественных стран сейчас не менее активны, чем российские эксперты, в подведении промежуточных итогов СВО накануне первой годовщины процесса демилитаризации и денацификации киевского режима. Время расставляет многое по своим местам. Регулярно стали появляться суждения, уже встроенные в каркас циничного прагматизма. Не менее важно снижение градуса воинственности рядовых граждан на Западе.



Потери начинают перевешивать пользу от конфликта



В начале февраля аналитики RAND Corporation выпустили доклад, где пришли к неортодоксальному умозаключению. Конфликт на Украине и вокруг Украины успел-де нанести большой репутационный ущерб России. Из чего следует довольно неожиданный вывод: "Дальнейшее постепенное ослабление (России), вероятно, больше не слишком полезно для интересов США".



Понять выстроенную в этом докладе причинно-следственную связь можно двояко. Либо они опасаются, что Москва от совокупности понесенных потерь придет в отчаяние и решится применить свое ядерное оружие на поле боя, что лишит США как минимум украинского лития и возможности продолжать тихо обескровливать экономику стран Европы. Либо американцы мыслят на перспективу – им не нужна слишком слабая Россия: они рассчитывают еще использовать русских воинов как наемников в грядущей эпической битве с Китаем. В пользу второй версии говорит тезис "рэндистов" о том, что поддержка киевского режима "отвлекает Вашингтон от других глобальных приоритетов, таких как Китай, и одновременно толкает Москву к сближению с Пекином".



Показателен и другой аргумент, подкрепляющий рекомендацию прекратить (или подморозить) военные действия на Украине. Для Запада, подчеркивают авторы, "вооруженный конфликт не прошел бесследно: нарушился рынок энергоносителей, продовольствия и искусственных удобрений; выросли расходы на поддержание жизнеспособности украинского государства, и они продолжат расти".



Расшифруем сказанное. Возвращение санкционного бумеранга и перевод локального конфликта в затяжную кампанию довольно высокой интенсивности, что явно не входило в планы США и НАТО, повысили "цену вопроса". Потери едва ли можно будет компенсировать баснословными прибылями главного выгодополучателя – военно-промышленного комплекса США, бегством капиталов европейских стран через океан и миграцией технологичных производств, в частности из Германии, в Америку.



Стратеги из РЭНД, озаглавившие свою аналитическую записку "Как избежать затяжной войны", сочли нужным напомнить основному заказчику их труда, то есть администрации Обамы-Клинтон-Байдена, что интересы США "часто совпадают с интересами Украины, но не синонимичны им".



Поскольку в России "воспринимают вооруженный конфликт как войну за выживание", что цементирует решимость руководства и граждан довести СВО до логического завершения, и поскольку перспектива военной победы киевского режима "маловероятна", эксперты РЭНД советуют… приостановить проект "Украина".



Войну замыслили сразу после распада СССР



В своей авторской колонке для издания Ouillade от 20 января 2022 г. французский публицист и писатель Анри Рамонеда (Henri Ramoneda) прокомментировал признательные показания Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были задуманы как "попытка дать Украине время" подготовиться к конфронтации с Москвой (une tentative de donner du temps à l’Ukraine pour se renforcer militairement en vue d’une confrontation future avec Moscou).



И далее следует помещение этой локальной ситуации в более широкий геополитический контекст: "Французы в глубине души понимают, что глобальный конфликт был запрограммирован американской администрацией со времен распада СССР" (Les Français savent au fond d’eux-mêmes, qu’un conflit mondial est programmé par les administrations américaines depuis la chute de l’URSS).



Тем более, подчеркивает Анри Рамонеда, что "после саботажа газопроводов "Северный поток", (подрыва) Керченского моста, связывающего Крымский полуостров с Россией, и убийства молодого и блестящего русского философа Дарьи Дугиной мы должны ожидать опасной эскалации" (D’autant que, suite aux sabotages des gazoducs Nord Stream, du pont de Kertch, reliant la péninsule de Crimée à la Russie, et l’assassinat de la jeune et brillante philosophe russe Daria Douguina, il faut s’attendre à une dangereuse escalade).



В свою очередь американский историк и публицист Эрик Зюссе предлагает соотечественникам разобраться в истоках конфликта. "Город Шостка на Украине расположен в 317 милях от Кремля в Москве – центрального военного командования России. Город Гавана на Кубе расположен в 1131 миле от Вашингтона, округ Колумбия, – центрального военного командования Америки. Ракете с ядерным вооружением, запущенной из Шостки в Кремль, потребуется около 5 минут, чтобы добраться туда. Это обезглавило бы военное командование России" (A nuclearly armed missile that’s launched from Shostka to The Kremlin would take about 5 minutes to get there. It would be head Russia’s military command).



С Эриком Зюссе заочно солидаризируется отставной генерал-майор бундесвера Зебальд Даум, напоминающий в открытом письме совместно с коллегой генерал-лейтенантом в отставке Манфредом Гретцем: "Неужели люди забыли, что не Россия двинулась к границам Германии или ЕС, а войска НАТО приблизились к границам РФ?" Генерал счел нужным просветить соплеменников: именно США и НАТО устроили переворот на Украине в 2014 году, вооружили и натаскали украинскую армию, настроили против государства-соседа.



Их сверхзадача – "смена власти в Москве"



Жестким приговором официозу западной мейнстримовской прессы и воинственным декларациям британо-американских политиков звучит четко сформулированное мнение Кэйтлин Джонстоун (Caitlin Johnstone), журналистки из Австралии, которая пишет в соавторстве с мужем, американским гражданином Тимом Фоули (Tim Foley):



"Никто на самом деле не верит, что прокси-война Запада на Украине направлена на спасение жизней украинцев" (Nobody actually believes western proxy warfare in Ukraine is about saving Ukrainian lives).



"Вы не спасаете жизни, если проводите эскалацию, вы спасаете жизни, если ведете переговоры о мире, что потребовало бы уступок от американской империи. Имперские простофили просто не хотят идти на эти уступки" (You don’t save lives by ramping up escalations, you save lives by negotiating peace, which would require concessions from the US empire. Empire simps just don’t want those concessions to be made).



И далее: "США могли бы легко положить конец этой войне, если бы учли интересы Москвы в области безопасности и вернули домой свою военную технику и своих оперативников из этого региона. США не сделают этого, потому что хотят использовать эту прокси-войну, чтобы обескровить Россию и способствовать смене власти в Москве. Вотивсе, чтоэтотакоенасамомделе" (The US could easily end this war by respecting Moscow’s security concerns and rolling back its war machinery and proxy ops from the region. The US won’t do this because it wants to use this proxy war to bleed Russia and facilitate regime change in Moscow. That’s all this is).



Тиражирование на Западе тезиса о не избытом стремлении англосаксонских империй довести дело до "смены власти в Москве" полезно тем, что напоминает: попытки Запада раскачать общественное недовольство в России будут становиться более масштабными.



Своя ковбойка ближе к телу



США должны "немедленно прекратить войну на Украине", считает Марджори Тейлор Грин, член палаты представителей от 14-го избирательного округа штата Джорджия. "Мы находимся на пороге мировой войны", – бьет она в набат и прямым текстом объявляет, что имеет место "война США с Россией на Украине".



Пацифизм миссис Грин мотивирован не симпатиями к России или сочувствием к превращению в пушечное мясо рядовых украинцев. Грин опасается, что последствия затяжной войны пагубно скажутся на инфляции в США, приведут к утрате долларом статуса резервной мировой валюты, а главное – поспособствуют укреплению и возвышению Китая, поскольку "война на Украине формирует новую современную ось" (подразумевается стратегическое партнерство Москвы и Пекина).



Штат Джорджия, к слову, – особый штат. Всегда олицетворял собой "старый добрый Юг" с плантаторами и рабами. Консервативно настроенные избиратели составляют весомую долю жителей, хотя в 1992 году большинство отдали голоса за демократа Билла Клинтона.



Недавно Грин, республиканка и сторонница Дональда Трампа, проголосовала в Конгрессе США против выделения дополнительных субсидий киевскому режиму и призвала провести аудиторскую проверку того, как были израсходованы переданные Украине из федеральной казны в том или ином виде 113 млрд долларов.



Позиция диссидентствующей конгресс-вумен резонирует с меняющимися настроениями в американском обществе, которое вроде бы уже привыкло, что значимые публичные мероприятия в университетах (по свидетельству моей знакомой, проживающей последнюю четверть века в штате Массачусетс) начинаются исполнением украинского гимна.



Как сообщает портал Breitbart.сom, первый опрос, вышедший по следам новости о решении триумвирата Обамы - Клинтон - Байдена поставить наступательное вооружение Украине в виде танков "Абрамс", показал: доля сторонников соучастия в агрессии против России руками украинцев впервые упала ниже 50 процентов. Более того, почти половина (47 проц.) считают, что эту очередную заморскую войну Соединенным Штатам пора свертывать.



Повышать ставки или сбавить скорость



Обобщающие выводы и прогнозы западных экспертов колеблются от негодующего разочарования в связи с неудачей санкционного блицкрига против России до алармистского беспокойства по поводу возрастающей вероятности скатывания в третью мировую войну.



Но намного важнее все более явное признание: происходящее судьбоносно. События на Украине и вокруг Украины выходят за рамки военной кампании, пусть даже на фронте длиной 2,500 км, равном расстоянию от Варшавы до Барселоны.



Чаще звучит вынужденное признание того, что события последних двенадцати месяцев знаменуют начало коренной ломки прежнего мироустройства. Что украинский театр военных действий – лишь один из многих. Что идет переформатирование всей постялтинской и постпотсдамской матрицы международных отношений.



Значительная часть западных обозревателей приходит к выводу, что происходят геополитические сдвиги тектонического масштаба, переход к многополярной структуре мира и, как следствие, сворачивание доминирования двух англосаксонских империй, США и Британии. Регулярно раздаются сдавленные признания в том, что состоящая из украинцев наемническая армия НАТО едва ли способна одержать победу.



На этом выстраиваются гипотезы. Либо о скором перемирии, которое соответствует долгосрочным интересам Запада – взять стратегическую паузу для накопления сил и средств перед следующим раундом. Либо о варианте дележа Украины по "корейскому варианту".



Так или иначе, смена акцентов в комментариях западных аналитиков налицо. Она свидетельствует о том, что первоначальный план гибридной войны НАТО против России провалился. По прошествии первого года СВО дилемма у Запада проста: либо и дальше повышать ставки, либо подморозить конфликт на неопределенное время с неопределенной для Запада перспективой. Источник - фонд стратегической культуры

