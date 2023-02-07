На миллиарды долларов разнятся таможенные данные Казахстана и Китая

10:10 09.02.2023

Эльдар НУРУЛЛИН



Основной причиной несоответствия данных в торговле между странами член Высшей аудиторской палаты РК Ардак ТЕНГЕБАЕВ назвал занижение таможенной стоимости в Казахстане, передает Экспресс К.



Если, условно говоря, из Китая заходит пара обуви в среднем за 10 долларов - они продают нам, по их статистике, то по нашей статистике цена может быть в два раза меньше,



- сказал ТЕНГЕБАЕВ в кулуарах Сената.



Член Высшей аудиторской палаты РК напомнил, что ранее расхождение достигало 50%: если китайская сторона заявляла, что за год экспортировала в Казахстан товаров на 11 миллиардов долларов, то у нас китайский импорт суммарно оценивался в 6 миллиардов. Ссылаясь на Комитет государственных доходов, чиновник заявил, что это расхождение сократили до 34-38%.



- Как вы сами знаете, каждый раз страну сотрясают скандалы, связанные с растаможкой грузов, особенно - из Китая. По информации, которую давал Комитет госдоходов, в прошлом году очень большая сумма доначисления была, свыше полутриллиона тенге, связанная с уполномоченным экономическим оператором, который занимался импортом товаров из Китая. Такой процесс происходит каждый раз, - добавил он.