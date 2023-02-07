"Срочно нужен кран". Двух казахстанцев ищут под завалами в Турции

10:19 09.02.2023

Алан ИСАЕВ



Брат казахстанского IT-бизнесмена Мируса КУРМАШЕВА Алмат обратился к общественности с просьбой помочь найти кран. Возможно, что его брат и другие люди находятся под завалами дома, сообщает Экспресс К.



Алмат КУРМАШЕВ отправился в город Хатай на юге Турции, который был стерт с лица земли землетрясением. Как оказалось, его брат и другой казахстанец, Адиль КАДЫРБЕКОВ, предположительно, находятся под завалами дома, где ранее нашли Сабину МАМАДЬЯРОВУ.



Раскопки идут вяло. Нужна техника, краны и люди, - написал Алмат.







Поздно ночью брат бизнесмена записал обращение на фоне разрушенного дома.



Ребят можно вызволить только с помощью техники. Дорога каждая минута, - поведал волонтер.







Утром мы списались с Алматом КУРМАШЕВЫМ, который поведал, что поиски еще продолжаются. Кран так и не был найден.



