Генерал Первез Мушарраф - выдающийся пакистанский реформатор и диктатор

11:59 09.02.2023 В Пакистане простились с генералом Первезом Мушаррафом, правившим страной без малого 10 лет. Мушаррафу удалось повысить жизненный уровень простых пакистанцев и утвердить Пакистан как страну с ядерным статусом. Но хронические проблемы Пакистана он решить так и не смог.



Страна, раздираемая противоречиями



Генерал Мушарраф - правитель Пакистана с 1999 по 2008 годы - скончался 5 февраля в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Генерал Мушарраф интересен тем, что его нельзя уложить в типовые рамки диктатора или реформатора, а наиболее точно можно охарактеризовать словами "неоднозначная личность". А в целом биография Первеза Мушаррафа, как и должно быть, отразила непростую специфику такой страны как Пакистан (при том, что его настоящей Родиной все-таки был Дели в Британской Индии).



Великобритания создавала Пакистан ("Страна чистых") в 1947 году, как противовес Индии. Во многом это объясняет, почему бедному Исламабаду помогли создать ядерное оружие. И по сегодняшний день Пакистан - единственная исламская страна в мире, имеющая атомную бомбу.



Британцы разделили территорию Британской Индии ("план Маунтбаттена") таким образом, что две страны были изначально запрограммированы на территориальные конфликты (самый известные - за штаты Джамму и Кашмир). Такая "политическая нарезка" территории, когда англичане нарисовали границы, разделив целый ряд народов, привела еще и к войне 1971 года, когда от Пакистана отделились компактно проживающие бенгальцы, провозгласившие Бангладеш во главе с Муджибуром Рахманом.



Во время "холодной войны" Пакистан однозначно поддерживал США и коллективный Запад, поэтому политические и финансовое благополучие правителей страны зависело от того, насколько ими довольны в Вашингтоне.



Пакистан и сегодня является очень бедной и предельно милитаризированной страной. Поэтому исторически большую роль в жизни страны, в том числе и политической, играет армия.



Понятно, что эта специфика в полной мере отразилась на биографии самого Первеза Мушаррафа, родившегося в 1943 году в Дели (Британская Индия) в семье мусульман, ведущих свое происхождение от пророка Мухаммеда. Важно, что в биографии Мушаррафа ряд важных эпизодов связан с Великобританией, что, согласитесь, не просто так. Его отец Сайед Мушаррафуддин служил в МИДе Британской Индии, что считалось очень престижным. И понятное дело, нищих крестьян из Пенджаба или индийских неприкасаемых туда и на пушечный выстрел не подпустили бы. Да и сам Мушарраф получил военное образование не где-нибудь, а, в том числе, в Королевском колледже обороны (Royal College of Defense Studies) в Лондоне (где получают высшую военную подготовку офицеры Великобритании и стран НАТО), куда простого пакистанского военного пустили бы разве что постоять на пороге.



Главный союзник главной демократии



Начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Мушарраф захватил власть в 1999 году в результате бескровного военного переворота, арестовав премьер-министра Наваза Шарифа. Но если бы военные во главе с Мушаррафом не имели поддержки в обществе, то переворот провалился бы. А к тому времени и "религиозный" Наваз Шариф (Мусульманская лига), и "прогрессивная" Беназир Бхутто (Пакистанская народная партия) серьезно разочаровали многих избирателей из-за воровства и кумовства.



При этом на посту главы Пакистана Мушарраф провел ряд важных реформ и обеспечил заметный экономический рост, в результате которого миллионы пенджабцев, пуштунов, синдхов, белуджей и других народностей Пакистана стали жить лучше.



Да и правил Мушарраф без малого 10 лет, а это значит, что генерал имел серьезную поддержку среди армии и аристократии, да и в народе тоже. Мушарраф обеспечил устойчивость своего режима за счет трех факторов:



- объединение постов президента/премьер-министра/главы Совета национальной безопасности/главнокомандующего сухопутными войсками;



- экономический рост, результатом чего стало повышение жизни простого народа;



- и, что самое главное, поддержка США.



В начале 2000-х Джордж Буш-младший инициировал вторжение Соединенных Штатов в Афганистан. Сам Мушарраф стал главным союзником США в регионе, сделав Пакистан перевалочной базой для переброски войск и снабжения американской группировки в Афганистане.



По иронии судьбы, Мушаррафу пришлось помогать Бушу-младшему воевать против движения "Талибан"* (признан террористической организацией), взявшего под контроль почти весь Афганистан. Хотя "Талибан"* основали в 80-е именно в Пакистане и при поддержке пакистанских спецслужб. И Мулла Омар прибыл в Афганистан именно из Пакистана, а ряд СМИ прямо называли его сотрудником пакистанских спецслужб.



Надо сказать, Пакистан - это традиционный союзник США в Южной Азии. Например, в 80-е годы ЦРУ именно через территорию Пакистана организовало снабжение моджахедов в Афганистане (операция "Циклон" в сумме "потянула" на 25 млрд долларов). Кроме того, на территории Пакистана находились военно-тренировочные лагеря для моджахедов и концлагеря для советских военнопленных (самый печально известный - Бадабер).



В начале 2000-х Вашингтон вновь продемонстрировал редкую принципиальность, резко забыв, что союзный Пакистан возглавляет генерал Мушарраф, который захватил власть вооруженным путем и которого никто не выбирал главой государства. На что только не пойдешь ради того, чтобы принести в Афганистан ценности демократии! Правда, 30 апреля 2002 года Первез Мушарраф провел референдум, на котором 97,97% участников высказались за то, чтобы назначить его президентом на 5 лет.



С вещами на выход



Карьера Мушаррафа пошла под откос в 2007 году, когда американцы заставили его согласиться на возвращение в страну Наваза Шарифа и Беназир Бхутто. А главное - уйти с ключевого поста главнокомандующего сухопутными войсками Пакистана, т. е. выпустить из своих рук силовой ресурс. Можно назвать массу причин, но абсолютно точно, что одной из них был курс Мушаррафа на создание своего ядерного арсенала. США обвинили Пакистан в передаче ядерных материалов и компонентов странам, не имеющим своего ядерного оружия. Главный пакистанский ядерщик Абдул Кадыр Хан в 2004 году даже сознался, что передавал ядерные технологии таким странам как Иран, Ливия и Северная Корея.



После того как американцы дожали Мушаррафа, заставив уйти с поста главнокомандующего, его дни как правителя были сочтены. Дальше последовали "цветная революция", теракты исламистов и бунт части элит Пакистана. Как и было задумано, новый начальник штаба сухопутных войск Ашфак Парвез Кайани самоустранился, т. е. фактически встал на сторону оппонентов Мушаррафа и оставил генерала без поддержки армии.



Мушаррафа вынудили подать в отставку, после чего бывший диктатор отправился в Лондон. Последние 15 лет своей жизни Мушарраф то жил за границей, то возвращался в Пакистан и пытался участвовать в политической жизни, то сидел под домашним арестом в родной стране. Но на авансцену политики Пакистана генерал больше уже так и не вернулся.



За почти 10 лет правления Первез Мушарраф провел ряд социальных реформ, что особенно важно для такой страны как Пакистан, где очень сильный разрыв между родовой аристократией (к ней принадлежали и Наваз Шариф, и Беназир Бхутто) и миллионами нищего населения, влачащего полуголодное существование.



Факты говорят сами за себя. Если до1999 года ВВП на душу населения стабильно падал, то с приходом Мушаррафа к власти начинается подъем. В 1998 году - 427,5, в 1999 году - 420,7, в 2000 - 531,3 доллара на душу населения.



На момент ухода Мушаррафа в 2008 году уровень среднего доход на душу населения составил 914,7, т. е. за эти годы власти Пакистана обеспечили рост более чем в 2 раза.



Пакистан, ВВП на душу населения, 1998 - 2021

1998 - 427, 5

1999 - 420, 7

2000 - 531, 3

2001 - 499, 2

2002 - 489, 4

2003 - 549, 9

2004 - 631, 5

2005 - 688, 5

2006 - 770, 8

2007 - 837, 6

2008 - 914, 7

2009 - 884, 4

2010 - 911, 1

2011 - 1075, 5

2012 - 1109, 7

2013 - 1126, 0

2014 - 1173, 4

2015 - 1282, 4

2016 - 1468, 8

2017 - 1567, 6

2018 - 1620, 7

2019 - 1437, 2

2020 - 1322, 3

2021 - 1505, 0

Источник: данные Мирового банка



Другой вопрос, что Пакистан на фоне Индии (2 256,6 в 2021 году по оценкам Мирового банка) все равно смотрится как бедная страна со своими 1505 долларов на душу населения в год.



На манеже все те же



Что касается Мушаррафа, то его немалая заслуга в том, что Пакистан - это страна с ядерной бомбой. Хотя первые испытания прошли в 1998 году, но именно при Мушаррафе страна создала свой полноценный ядерный арсенал.



Пакистан - пятая страна в мире по численности населения с показателем более 218 миллионов человек, при этом 151-я по такому показателю как ВВП на душу населения. Аграрная страна, где сельское население составляет 63,62%. Главные народности - это пенджабцы (44,7%, именно из этой этнической группы происходят Наваз Шариф и Первез Мушарраф), пуштуны (15,4%), синдхи (здесь главный клан - это семья Бхутто), мухаджиры (7, 6%), белуджи (3,6%) etc.



В реалиях Пакистана посты президента и премьера, парламент, политические партии - это декорации, а настоящая конкуренция идет между кланами пенджабской, пуштунской, белуджской и синдхской аристократии. Поэтому десятилетиями "на манеже все те же". И многолетние конкуренты Мушаррафа - Наваз Шариф и Беназир Бхутто - это тоже выходцы из старейших аристократических семей со "старыми деньгами" и высокими семейными связями за спиной.



Например, нынешний премьер-министр Шахбаз Шариф (с 11 апреля 2022 года) - это младший брат Наваза Шарифа, четырежды премьера (1990−1993, 1993, 1997−1999, 2013−2017) и главы партии "Пакистанская мусульманская лига".



Первая мусульманская женщина-премьер Беназир Бхутто, погибшая в результате теракта в 2007 году, происходила из клана синдхских раджпутов из провинции Синд. Ее отец, крупный магнат Зульфикар Али Бхутто, занимал посты премьера (1973 - 1977) и президента (1971−1973). А Пакистанскую народную партию семья Бхутто передает по наследству - сегодня ПНП возглавляет Билавал Зардари, сын Беназир Бхутто и ее мужа Асифа Али Зардари. Зардари, отсидевший в свое время за коррупцию, с 2008 по 2013 годы был президентом Пакистана.



А еще Пакистан - это страна, где центральная власть просто не контролирует часть территорий. Вплоть до 2018 года существовала т.н. Зона племен (официально Территория племен федерального управления или FATA) на границе Пакистана и Афганистана, где верховодили местные вожди и движение "Талибан"*. А в пограничной провинции Вазиристан настоящая власть - это талибы, покорившие местные племена.



Экономическая специфика Пакистана - это отрицательное торговое сальдо и, как следствие, негативный торговый баланс на миллиарды долларов, что автоматически делает страну зависимой от рынков сбыта. При этом главные рынки, обеспечивающие валютную выручку для Пакистана - это США с $ 6,08 млрд, Китай с $ 3,03 млрд, Великобритания с $ 2,10 млрд, Германия с $ 1,56 млрд, Нидерланды с $ 1,40 млрд, Объединенные Арабские Эмираты с $ 1,17 млрд (данные - за 2021 год).



А главные страны-импортеры - это Китай с $ 20,0 млрд, Объединенные Арабские Эмираты $ 7,35 млрд, Индонезия с $ 4,19 млрд, США с $ 3,82 млрд и Саудовская Аравия с $ 3,76 млрд (данные за 2021 год).



Понятное дело, с учетом племенной чересполосицы в Пакистане, враждебным странам не нужно придумывать ничего нового, а просто финансировать и поставлять оружие местным племенам, которые выступают против Исламабада.



В наши дни Пакистан сотрясают еще и атаки исламистов, которые серьезно укрепили свои позиции за последнее время. 30 января террорист-смертник подорвал себя в мечети в Пешаваре, где обычно молились сотрудники полиции. 84 погибших, из них 83 полицейских, местное антитеррористическое управление пообещало 10 миллионов рупий за помощь в поимке организаторов.



Пешавар - это бывшая столица Зоны племен, где сильные позиции имеет "Талибан"* (организация запрещена в РФ) . Поэтому нет ничего удивительного, что официально ответственность за теракт взяло на себя "Движение талибов Пакистана" (они, конечно, утверждают, что действуют отдельно от афганского "Талибана"*, но мы же знаем, что яблочко от яблони недалеко падает).



Сегодняшний Пакистан - это, в том числе, и заслуга Первеза Мушаррафа, которого похоронили 7 января в Карачи. Как и в 1947 году, сегодня - это фактически феодальное государство, где настоящая власть на местах - это семейные кланы и племена, а должности на государственной службе и в ведущих политических партиях передаются по наследству.



Бедность, бесправие, фактически феодальный строй, мятежи и теракты исламистов, напряженные отношения с соседями Афганистаном, Бангладеш и Индией - вот характеристики сегодняшнего Пакистана. И что-либо изменится здесь нескоро.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ.



Семен Городецкий Источник - eadaily.com

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