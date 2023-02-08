Обвинявшийся во всех тяжких казахский адмирал Жанзаков полностью оправдан

12:00 09.02.2023

Справедливый Казахстан помог? Экс-главком ВМС Жанзаков рассказал, как добился оправдания



Верховный суд Казахстана 7 февраля полностью оправдал бывшего главнокомандующего Военно-морскими силами Казахстана. А ведь изначально его осудили на 6 лет колонии...

АЛМАТЫ, 8 фев - Sputnik. Экс-главнокомандующий Военно-морскими силами Казахстана, вице-адмирал Жандарбек Жанзаков, осужденный в 2020 году за злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия, тепреь полностью оправдан Верховным судом за отсутствием в его действиях состава преступления.

О нелегкой борьбе за свое честное имя после выхода из мест заключения вице-адмирал Жандарбек Жанзаков рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik Казахстан.

- Жандарбек Садуевич, поздравляем вас с оправдательным приговором. Вы никогда не признавали своей вины по этому делу и долго добивались его пересмотра. Как вам это удалось?

- Я писал апелляционные жалобы в Верховный суд, в Генеральную прокуратуру. Был на приеме у заместителя генпрокурора, у советника председателя Верховного суда. Но нам везде отказывали. Говорили, что недостаточно материалов, нет оснований (для пересмотра – Sputnik) и так далее. Все эти отказы приходили как под копирку – один и тот же исполнитель. Таких ответов было 4-5 от прокуратуры и 3-4 от Верховного суда.

В 2022 году, после январских событий, когда в стране произошли серьезные изменения, многие органы начали досконально изучать материалы уголовных дел, которые ранее возбуждали. В середине года я написал заявление в адрес генерального прокурора, и в течение двух-трех месяцев там изучали материалы моего дела.

После этого я был на онлайн-приеме у генерального прокурора в ноябре. Он говорит: "Доводы ваши ясны. Мы сейчас все изучаем, назначили нового человека".

Вы знаете, в Генеральной прокуратуре с приходом Асылова новые люди пришли во многие службы, в том числе пришел новый начальник и во 2-ю службу. И уже через неделю генеральный прокурор мне сказал, что на приговор суда в отношении меня вынесен протест, где отражены все доводы моих адвокатов.

7 февраля 2023 года коллегия Верховного суда полностью поддержала протест генпрокурора. Приговоры суда Акмолинского гарнизона (суд первой инстанции) и суда Войск (суд второй инстанции) полностью отменены в связи с отсутствием состава преступления. Уголовное дело в отношении меня прекращено – и все выходящие отсюда последствия.

- Вы собираетесь восстанавливаться на службе, восстанавливать свое честное имя?

- Отмена всех приговоров в отношение меня и официальное объявление, что я оправдан, уже говорит о том, что мое честное имя восстановлено. В зале суда, после оглашения, председательствующий судья лично, от имени государства, от имени Верховного суда извинился передо мной за предыдущие незаконные решения. И мне этого достаточно.

О своей дальнейшей судьбе: если бы была возможность, я бы с удовольствием вернулся в ряды Вооруженных сил. Это моя стихия. Я этой работе отдал больше половины своей жизни: 36 лет. У меня есть еще возраст, позволяющий мне призваться. Поэтому, если руководство Минобороны поддержит и пригласит, я с удовольствием вернусь.

- Вы какое-то время провели в местах заключения во время следствия…

- Да, в СИЗО.

- Вы будете какую-то компенсацию за это требовать?

- Я никогда не стремился заработать на этом уголовном деле. Для меня было важно мое полное оправдание и возвращение честного имени. Чтобы весь народ Казахстана и все мои друзья, окружение, знали, что я – не вор, не расхититель, а честный и справедливый человек. Для меня эти вещи более важны, чем материальная сторона. Я не гонюсь за деньгами.

Да, на меня же "повесили" ущерб порядка 30 миллионов тенге. И с моей зарплаты, с моей пенсии 50% уходило в доход государства. Сейчас, в связи с тем, что приговоры в отношение меня отменены, та сумма, которая с меня была удержана, будет возвращена. Дополнительных моральных и материальных льгот или финансовых средств я требовать не собираюсь, мне этого не надо. Меня восстановили во всех регалиях. Мне официально объявили, что я не виновен и что уголовное дело было сфабриковано. Что мне еще больше надо?

- В отношении следователей, правоохранительных органов, которые вели ваше дело, в результате чего вы были осуждены, вы намерены какие-то действия предпринимать?

- Генеральный прокурор, насколько я понял, возможно, сам даст поручения. Я не собираюсь никого судить. Каждый из них выполнял свою работу. Мы же прекрасно понимаем, что следователь выполнял поручение своего вышестоящего начальника, который дал ему задачу "копать". Возможно, этот рядовой следователь… Отмечу, что по окончании следствия они все подтвердили, что никаких претензий у них ко мне нет, но есть команда, которой они ослушаться не могут. Поэтому сейчас уже можно говорить: у меня претензий нет к следователю. Я думаю, есть определенный порядок, и Генпрокуратура самостоятельно сможет разобраться. Я не собираюсь писать, жаловаться или судиться с ними. Я не отношусь к такой категории людей.

За что судили вице-адмирала Жандарбека Жанзакова

18 мая 2020 года бывший главнокомандующий Военно-морскими силами Казахстана, вице-адмирал Жандарбек Жанзаков был приговором Военного суда Акмолинского гарнизона осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Его признали виновным по части 2 статьи 450 Уголовного кодекса "Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия".

"На время строительства собственного пирса в 2012-2016 годах военные корабли ВМС вынуждены были арендовать частные причалы для швартовки. На это государством выделялись деньги для проведения конкурса по госзакупкам.

Однако Жандарбек Жанзаков, будучи главнокомандующим Военно-морскими силами, без проведения конкурса заключил договор с ТОО способом из одного источника. Хотя причалов, сдаваемых в аренду у береговой линии моря, было множество, при этом стоимость услуг были как выше, так и ниже", - говорилось в сообщении военного суда.

Жанзаков, помимо лишения свободы, был приговорен к пожизненному лишению права занимать должности в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, в правоохранительных органах и на государственной службе, в квазигосударственном секторе.

В начале сентября 2020 года в Военном суде бывшему главнокомандующему Военно-морскими силами Казахстана Жандарбеку Жанзакову вынесли новый приговор.

Апелляционная инстанция учла смягчающие обстоятельства и заменила отбытие срока в колонии на ограничение свободы. С тех пор Жандарбек Жанзаков неоднократно предпринимал попытки добиться пересмотра своего дела, так как своей вины в инкриминируемом преступлении не признавал.

7 февраля 2023 года, после протеста, вынесенного Генпрокурором, Верховный суд Казахстан полностью оправдал Жандарбека Жанзакова за отсутствие в его действиях состава преступления.