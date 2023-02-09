Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 14014 (без учета Сирии)

13:31 09.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 14 тыс. человек

Эрдоган: число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 14014, пострадали 63,7 тыс. человек



9 февраля 2023,



Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 14014, пострадали 63 764 тыс. человек, сообщил 9 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 неподалеку от города Газиантеп, расположенного рядом с сирийской границей. Днем было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,6.